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Em Vila Velha

Jesus Vida Verão 2023 começa nesta quarta (11) com atrações inéditas

Gabriel Guedes e Eli Soares abrem o festival cristão nesta quarta (11), com expectativa de receber 15 mil pessoas nas areias da Praia de Itapuã
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 08:00

O cantor Gabriel Guedes
O cantor Gabriel Guedes Crédito: Instagram/@gabrielguedes
Chegou o fim da espera. Nesta quarta-feira (11), a partir 19h, as areias da Praia de Itapuã, em Vila Velha, recebem mais uma edição do Jesus Vida Verão. "Esta é mais uma edição de retomada, iniciada no ano passado, após dois anos de pandemia. E a nossa expectativa é muito boa", diz o Pastor Evaldo Carlos, que organiza o evento.
O maior evento cristão em areias do país chega com atrações inéditas em sua programação. Gabriel Guedes e Eli Soares prometem fazer os fiéis se emocionarem com suas apresentações. "Os cantores nunca estiveram no evento. São praticamente cinco atrações inéditas que teremos na edição de 2023", conta o pastor.
A expectativa, segundo Evaldo Carlos, é de receber 15 mil fiéis já na primeira noite. "Temos a notícia de que muita gente está vindo, inclusive em caravanas", detalha.

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O pastor ainda destaca a campanha de arrecadação de alimentos para instituições de caridade. "Continuamos pedindo para as pessoas trazerem 1 quilo de alimento não perecível para doarmos", conta, enfatizando o tema do JVV deste ano.
"Enfatizamos o tema "De Volta ao Primeiro Amor", que é o de reviver a experiência com Deus, de convívio e entrega, de viver um novo tempo de paz e expressar o amor de Cristo nas pessoas que estão ao nosso lado. Em tempos de conflitos, que vivemos atualmente, é hora de expressarmos este amor de Deus para com as pessoas", finaliza.

SERVIÇO

  • 32ª EDIÇÃO DO JESUS VIDA VERÃO
  • QUANDO: Dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023, a partir das 19h
  • ONDE: nas areias da Praia de Itapoã, Vila Velha
  • Entrada franca

  • PROGRAMAÇÃO

  • QUARTA (11 de janeiro)
  • Gabriel Guedes 
  • Eli Soares 

  • QUINTA (12 de janeiro)
  • Trazendo a Arca 
  • PC Baruk 

  • SEXTA (13 de janeiro)
  • Theo Rubia
  • Novo Som

  • SÁBADO (14 de janeiro)
  • DJ PV 
  • Mover Worship 

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