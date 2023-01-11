Jesus Vida Verão 2023 começa nesta quarta (11) com atrações inéditas

Chegou o fim da espera. Nesta quarta-feira (11), a partir 19h, as areias da Praia de Itapuã, em Vila Velha, recebem mais uma edição do Jesus Vida Verão. "Esta é mais uma edição de retomada, iniciada no ano passado, após dois anos de pandemia. E a nossa expectativa é muito boa", diz o Pastor Evaldo Carlos, que organiza o evento.
O maior evento cristão em areias do país chega com atrações inéditas em sua programação. Gabriel Guedes e Eli Soares prometem fazer os fiéis se emocionarem com suas apresentações. "Os cantores nunca estiveram no evento. São praticamente cinco atrações inéditas que teremos na edição de 2023", conta o pastor.
A expectativa, segundo Evaldo Carlos, é de receber 15 mil fiéis já na primeira noite. "Temos a notícia de que muita gente está vindo, inclusive em caravanas", detalha.
O pastor ainda destaca a campanha de arrecadação de alimentos para instituições de caridade. "Continuamos pedindo para as pessoas trazerem 1 quilo de alimento não perecível para doarmos", conta, enfatizando o tema do JVV deste ano.
"Enfatizamos o tema "De Volta ao Primeiro Amor", que é o de reviver a experiência com Deus, de convívio e entrega, de viver um novo tempo de paz e expressar o amor de Cristo nas pessoas que estão ao nosso lado. Em tempos de conflitos, que vivemos atualmente, é hora de expressarmos este amor de Deus para com as pessoas", finaliza.
SERVIÇO
- 32ª EDIÇÃO DO JESUS VIDA VERÃO
- QUANDO: Dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023, a partir das 19h
- ONDE: nas areias da Praia de Itapoã, Vila Velha
- Entrada franca
- PROGRAMAÇÃO
- QUARTA (11 de janeiro)
- Gabriel Guedes
- Eli Soares
- QUINTA (12 de janeiro)
- Trazendo a Arca
- PC Baruk
- SEXTA (13 de janeiro)
- Theo Rubia
- Novo Som
- SÁBADO (14 de janeiro)
- DJ PV
- Mover Worship