Jesus Vida Verão 2023 começa nesta quarta (11) com atrações inéditas

O cantor Gabriel Guedes Crédito: Instagram/@gabrielguedes

Chegou o fim da espera. Nesta quarta-feira (11), a partir 19h, as areias da Praia de Itapuã, em Vila Velha, recebem mais uma edição do Jesus Vida Verão . "Esta é mais uma edição de retomada, iniciada no ano passado, após dois anos de pandemia. E a nossa expectativa é muito boa", diz o Pastor Evaldo Carlos, que organiza o evento.

O maior evento cristão em areias do país chega com atrações inéditas em sua programação. Gabriel Guedes e Eli Soares prometem fazer os fiéis se emocionarem com suas apresentações. "Os cantores nunca estiveram no evento. São praticamente cinco atrações inéditas que teremos na edição de 2023", conta o pastor.

A expectativa, segundo Evaldo Carlos, é de receber 15 mil fiéis já na primeira noite. "Temos a notícia de que muita gente está vindo, inclusive em caravanas", detalha.

O pastor ainda destaca a campanha de arrecadação de alimentos para instituições de caridade. "Continuamos pedindo para as pessoas trazerem 1 quilo de alimento não perecível para doarmos", conta, enfatizando o tema do JVV deste ano.

"Enfatizamos o tema "De Volta ao Primeiro Amor", que é o de reviver a experiência com Deus, de convívio e entrega, de viver um novo tempo de paz e expressar o amor de Cristo nas pessoas que estão ao nosso lado. Em tempos de conflitos, que vivemos atualmente, é hora de expressarmos este amor de Deus para com as pessoas", finaliza.

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