Vila Velha terá vias interditadas nesta semana para o ​Jesus Vida Verão

Edição do Jesus Vida Verão na praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um dos eventos de música gospel mais aguardados pelos fiéis está de volta, a 32ª edição do Jesus Vida Verão (JVV), que começa nesta quarta-feira (11) e vai até sábado (14), terá programação que promete animar a Praia de Itapuã, em Vila Velha. E para a realização dos quatro dias de evento, o trânsito na região sofrerá interdições de vias, com mudanças no trânsito durante esse período.

A Prefeitura de Vila Velha divulgou nesta segunda-feira (9), por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, os pontos de interdição na região, das 18h à meia-noite, e as mudanças na rota que os motoristas precisaram realizar durante os quatro dias de shows.

Para garantir a tranquilidade e a segurança à população que estará celebrando a fé na Orla de Itapuã, 120 agentes da Guarda Municipal de Vila Velha farão o patrulhamento na faixa de areia com os quadriciclos, atuando nas vias de acesso e trecho da orla onde o evento será realizado.

A prefeitura ressaltou que as interdições na região são necessárias para o controle de acesso de veículos e para garantir que as pessoas possam transitar livremente na rua de acesso do festival. Veja o que muda:

Confira os pontos com interdição:

Rotatória da avenida Estudante José Júlio de Souza sentido Praia da Costa com desvio para Avenida São Paulo;



Cruzamento da rua Goiânia com avenida Doutor Jair de Andrade;



Cruzamento da rua Goiânia com rua Belém;



Avenida Hugo Musso com rua Belém (permitir seguir somente na rua Belém sentido interior do bairro).



Pontos de interdição em Itapuã para o Jesus Vida Verão Crédito: Divulgação/PVV/ Everton Thiago

Confira as atrações do evento

A organização do Jesus Vida Verão (JVV), que chega a sua 32ª edição, já divulgou alguns dos participantes nas redes sociais e a programação foi divulgada pelo repórter Gustavo Cheluje, em HZ

A seleção dos convidados é para louvar de pé. Os organizadores pretendem anunciar os artistas em suas redes sociais. Já foram anunciados nomes como Theo Rubia e Novo Som, sucessos no mercado da música gospel. Ambos se apresentam no próximo dia 13, uma sexta-feira.

"HZ", esperto, investigou mais detalhes, no intuito de conhecer os nomes dos outros participantes. Dentre eles, estão Gabriel Guedes e Eli Soares, que subirão ao palco na noite de abertura (quarta, dia 11).

Também vão marcar presença no JVV, Trazendo a Arca e PC Baruk (quinta, 12), e DJ PV e Mover Worship, que se apresentam dia 14 de janeiro, um sábado, no encerramento. A produção informa que o palco deve ser montado na altura da Av. Jair de Andrade e as atrações podem ter seus dias alterados na programação.

TV Gazeta. Esta foi a forma encontrada pelos organizadores para manter a edição anual em meio à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Em 2022 , o Jesus Vida Verão voltou ao presencial, mas desta vez organizado em maio. Em 2021 , uma edição comemorativa aos 30 anos do evento foi gravada em estúdio e exibida em formato de especial pela. Esta foi a forma encontrada pelos organizadores para manter a edição anual em meio à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.

Guarapari, Viana, Cariacica e Afonso Cláudio. Ainda em 2022, o JVV lançou sua versão itinerante , com apresentações entre junho e agosto nas cidades de

32ª Jesus Vida Verão

QUANDO: Dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023

Dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023 ONDE: nas areias da Praia de Itapoã, Vila Velha

nas areias da Praia de Itapoã, Vila Velha Entrada franca

PROGRAMAÇÃO