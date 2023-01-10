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Veja as mudanças

Vila Velha terá vias interditadas nesta semana para o ​Jesus Vida Verão

Impactos em ruas e avenidas do bairro Itapuã ocorrerão das 18h à meia-noite,  nos quatro dias do evento, entre esta quarta-feira (11) e sábado (14)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

10 jan 2023 às 08:49

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 08:49

Segundo dia de Jesus Vida Verão na praia de Itapoã, em Vila Velha
Edição do Jesus Vida Verão na praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um dos eventos de música gospel mais aguardados pelos fiéis está de volta, a 32ª edição do Jesus Vida Verão (JVV), que começa nesta quarta-feira (11) e vai até sábado (14), terá programação que promete animar a Praia de Itapuã, em Vila Velha. E para a realização dos quatro dias de evento, o trânsito na região sofrerá interdições de vias, com mudanças no trânsito durante esse período.
A Prefeitura de Vila Velha divulgou nesta segunda-feira (9), por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, os pontos de interdição na região, das 18h à meia-noite, e as mudanças na rota que os motoristas precisaram realizar durante os quatro dias de shows.
Para garantir a tranquilidade e a segurança à população que estará celebrando a fé na Orla de Itapuã, 120 agentes da Guarda Municipal de Vila Velha farão o patrulhamento na faixa de areia com os quadriciclos, atuando nas vias de acesso e trecho da orla onde o evento será realizado.
A prefeitura ressaltou que as interdições na região são necessárias para o controle de acesso de veículos e para garantir que as pessoas possam transitar livremente na rua de acesso do festival. Veja o que muda:

Confira os pontos com interdição:

  • Rotatória da avenida Estudante José Júlio de Souza sentido Praia da Costa com desvio para Avenida São Paulo;
  • Cruzamento da rua Goiânia com avenida Doutor Jair de Andrade;
  • Cruzamento da rua Goiânia com rua Belém;
  • Avenida Hugo Musso com rua Belém (permitir seguir somente na rua Belém sentido interior do bairro).
Pontos de interdição em Itapuã para o Jesus Vida Verão
Pontos de interdição em Itapuã para o Jesus Vida Verão Crédito: Divulgação/PVV/ Everton Thiago

Confira as atrações do evento

A organização do Jesus Vida Verão (JVV), que chega a sua 32ª edição, já divulgou alguns dos participantes nas redes sociais e a programação foi divulgada pelo repórter Gustavo Cheluje, em HZ.
A seleção dos convidados é para louvar de pé. Os organizadores pretendem anunciar os artistas em suas redes sociais. Já foram anunciados nomes como Theo RubiaNovo Som, sucessos no mercado da música gospel. Ambos se apresentam no próximo dia 13, uma sexta-feira.  
"HZ", esperto, investigou mais detalhes, no intuito de conhecer os nomes dos outros participantes. Dentre eles, estão Gabriel GuedesEli Soares, que subirão ao palco na noite de abertura (quarta, dia 11). 
Também vão marcar presença no JVV, Trazendo a ArcaPC Baruk (quinta, 12), e DJ PV Mover Worship, que se apresentam dia 14 de janeiro, um sábado, no encerramento. A produção informa que o palco deve ser montado na altura da Av. Jair de Andrade e as atrações podem ter seus dias alterados na programação.
Em 2022, o Jesus Vida Verão voltou ao presencial, mas desta vez organizado em maio. Em 2021, uma edição comemorativa aos 30 anos do evento foi gravada em estúdio e exibida em formato de especial pela TV Gazeta. Esta foi a forma encontrada pelos organizadores para manter a edição anual em meio à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.
Ainda em 2022, o JVV lançou sua versão itinerante, com apresentações entre junho e agosto nas cidades de Guarapari, Viana, Cariacica e Afonso Cláudio

32ª Jesus Vida Verão

  • QUANDO: Dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023
  • ONDE: nas areias da Praia de Itapoã, Vila Velha
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

  • QUARTA (11 de janeiro)
  • Gabriel Guedes 
  • Eli Soares 

  • QUINTA (12 de janeiro)
  • Trazendo a Arca 
  • PC Baruk 

  • SEXTA (13 de janeiro)
  • Theo Rubia
  • Novo Som

  • SÁBADO (14 de janeiro)
  • DJ PV 
  • Mover Worship 

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