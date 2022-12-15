Jesus Vida Verão começa dia 11 de janeiro; veja os artistas confirmados

Theo Rubia é um dos convidados confirmados do Jesus Vida Verão, que acontece em janeiro, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram@theorubia

Um dos maiores eventos de música gospel do país retorna no mês de janeiro em 2023. O Jesus Vida Verão (JVV) está marcado para ferver (de louvores, é claro!) as areias de Itapoã, em Vila Velha, nos dias 11, 12, 13 e 14. A organização do encontro, que chega a sua 32ª edição, já divulgou alguns dos participantes nas redes sociais.

A seleção dos convidados é para louvar de pé. Os organizadores pretendem anunciar os artistas em suas redes sociais. Já foram anunciados nomes como Theo Rubia e Novo Som, sucessos no mercado da música gospel. Ambos se apresentam no próximo dia 13, uma sexta-feira.

"HZ", esperto, investigou mais detalhes, no intuito de conhecer os nomes dos outros participantes. Dentre eles, estão Gabriel Guedes e Eli Soares, que subirão ao palco na noite de abertura (quarta, dia 11).

Também vão marcar presença no JVV, Trazendo a Arca e PC Baruk (quinta, 12), e DJ PV e Mover Worship, que se apresentam dia 14 de janeiro, um sábado, no encerramento. A produção informa que o palco deve ser montado na altura da Av. Jair de Andrade e as atrações podem ter seus dias alterados na programação.

TV Gazeta. Esta foi a forma encontrada pelos organizadores para manter a edição anual em meio à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Em 2022 , o Jesus Vida Verão voltou ao presencial, mas desta vez organizado em maio. Em 2021 , uma edição comemorativa aos 30 anos do evento foi gravada em estúdio e exibida em formato de especial pela. Esta foi a forma encontrada pelos organizadores para manter a edição anual em meio à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.

Guarapari, Viana, Cariacica e Afonso Cláudio. Ainda em 2022, o JVV lançou sua versão itinerante , com apresentações entre junho e agosto nas cidades de

32ª EDIÇÃO DO JESUS VIDA VERÃO

QUANDO: Dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023

Dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023 ONDE: nas areias da Praia de Itapoã, Vila Velha

nas areias da Praia de Itapoã, Vila Velha Entrada franca

PROGRAMAÇÃO