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Fé e religiosidade

Jesus Vida Verão começa dia 11 de janeiro; veja os artistas confirmados

Programação tomará as areias da Praia de Itapoã, em Vila Velha, de 11 a 14 de janeiro. Entre os convidados confirmados, está a banda Novo Som
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 14:40

Theo Rubia é um dos convidados confirmados do Jesus Vida Verão, que acontece em janeiro, em Vila Velha
Theo Rubia é um dos convidados confirmados do Jesus Vida Verão, que acontece em janeiro, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Instagram@theorubia
Um dos maiores eventos de música gospel do país retorna no mês de janeiro em 2023. O Jesus Vida Verão (JVV) está marcado para ferver (de louvores, é claro!) as areias de Itapoã, em Vila Velha, nos dias 11, 12, 13 e 14. A organização do encontro, que chega a sua 32ª edição, já divulgou alguns dos participantes nas redes sociais.
A seleção dos convidados é para louvar de pé. Os organizadores pretendem anunciar os artistas em suas redes sociais. Já foram anunciados nomes como Theo RubiaNovo Som, sucessos no mercado da música gospel. Ambos se apresentam no próximo dia 13, uma sexta-feira.  
"HZ", esperto, investigou mais detalhes, no intuito de conhecer os nomes dos outros participantes. Dentre eles, estão Gabriel GuedesEli Soares, que subirão ao palco na noite de abertura (quarta, dia 11). 
Também vão marcar presença no JVV, Trazendo a ArcaPC Baruk (quinta, 12), e DJ PV Mover Worship, que se apresentam dia 14 de janeiro, um sábado, no encerramento. A produção informa que o palco deve ser montado na altura da Av. Jair de Andrade e as atrações podem ter seus dias alterados na programação.
Em 2022, o Jesus Vida Verão voltou ao presencial, mas desta vez organizado em maio. Em 2021, uma edição comemorativa aos 30 anos do evento foi gravada em estúdio e exibida em formato de especial pela TV Gazeta. Esta foi a forma encontrada pelos organizadores para manter a edição anual em meio à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.
Ainda em 2022, o JVV lançou sua versão itinerante, com apresentações entre junho e agosto nas cidades de Guarapari, Viana, Cariacica e Afonso Cláudio

32ª EDIÇÃO DO JESUS VIDA VERÃO

  • QUANDO: Dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2023
  • ONDE: nas areias da Praia de Itapoã, Vila Velha
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

  • QUARTA (11 de janeiro)
  • Gabriel Guedes 
  • Eli Soares 

  • QUINTA (12 de janeiro)
  • Trazendo a Arca 
  • PC Baruk 

  • SEXTA (13 de janeiro)
  • Theo Rubia
  • Novo Som

  • SÁBADO (14 de janeiro)
  • DJ PV 
  • Mover Worship 

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