Grupo Casa Worship se apresenta na última noite do Jesus Vida Verão

Essa é a primeira vez que o Casa Worship se apresenta no evento Crédito: Reprodução @Casaworkship

O Jesus Vida Verão (JVV) voltou a ocupar as areias da Praia e Itapoã, em Vila Velha, nos últimos dias. E hoje (07) acontece a última noite de evento com apresentação do grupo Casa Worship e da cantora Gabriela Rocha.

Essa é a primeira vez que o Casa Worship se apresenta no evento. No repertório do grupo, há forte influência de folk, soul e pop, com a presença de guitarras. Já a cantora Gabriela Rocha se tornou uma das cantoras mais conhecidas do gospel no país e já atingiu a marca de 2,3 bilhões de visualizações no YouTube. Ela ficou conhecida em 2007, aos 11 anos, ao vencer o concurso Jovens Talentos, do Programa Raul Gil.

"Acredito que a praia estará lotada e será um grande evento. O Casa Worship é um grupo que nunca esteve aqui e a Gabriela Rocha atrai multidões. Eles se conectam com os jovens e os adultos, será uma grande noite", conta o Pastor Evaldo Carlos, que organiza o evento.

Segundo Evaldo, para noite de hoje são esperadas entre 20 e 30 mil pessoas. "Creio que alcançamos as nossas expectativas. Foi a retomada do evento presencial, as pessoas estavam ansiosas e com o desejo de estarem juntas. Superamos as expectativas com a presença de um público feliz e alegre que adorou e cantou durante os três dias", diz o pastor.

Neste ano, alguns fiéis puderam curtir todos os bastidores do evento e assistir aos shows diretamente do palco. Tudo porque o Pastor Evaldo Carlos sorteou 15 acessos ao backstage. Destes, três puderam conferir tudo no palco.

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