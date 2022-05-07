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Música e adoração

Grupo Casa Worship se apresenta na última noite do Jesus Vida Verão

É a primeira vez que a banda se apresenta o evento, que voltou a ocupar as areias da Praia e Itapoã, em Vila Velha, nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 13:15

Casa Workship
Essa é a primeira vez que o Casa Worship se apresenta no evento Crédito: Reprodução @Casaworkship
O Jesus Vida Verão (JVV) voltou a ocupar as areias da Praia e Itapoã, em Vila Velha, nos últimos dias. E hoje (07) acontece a última noite de evento com apresentação do grupo Casa Worship e da cantora Gabriela Rocha.
Essa é a primeira vez que o Casa Worship se apresenta no evento. No repertório do grupo, há forte influência de folk, soul e pop, com a presença de guitarras. Já a cantora Gabriela Rocha se tornou uma das cantoras mais conhecidas do gospel no país e já atingiu a marca de 2,3 bilhões de visualizações no YouTube. Ela ficou conhecida em 2007, aos 11 anos, ao vencer o concurso Jovens Talentos, do Programa Raul Gil.
"Acredito que a praia estará lotada e será um grande evento. O Casa Worship é um grupo que nunca esteve aqui e a Gabriela Rocha atrai multidões. Eles se conectam com os jovens e os adultos, será uma grande noite", conta o Pastor Evaldo Carlos, que organiza o evento.
Segundo Evaldo, para noite de hoje são esperadas entre 20 e 30 mil pessoas. "Creio que alcançamos as nossas expectativas. Foi a retomada do evento presencial, as pessoas estavam ansiosas e com o desejo de estarem juntas. Superamos as expectativas com a presença de um público feliz e alegre que adorou e cantou durante os três dias", diz o pastor.
Neste ano, alguns fiéis puderam curtir todos os bastidores do evento e assistir aos shows diretamente do palco. Tudo porque o Pastor Evaldo Carlos sorteou 15 acessos ao backstage. Destes, três puderam conferir tudo no palco.

SERVIÇO

  • JESUS VIDA VERÃO
  • Quando: sábado (7), a partir das 19h
  • Onde: praia de Itapoã, em Vila Velha - na altura da Av. Jair de Andrade
  • Entrada franca

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