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Arte

Capixabas transformam partos em arte na exposição "Ventre Selvagem"

Telas de momentos íntimos das mães estão na mostra, que será aberta neste sábado (7), no bistrô A Oca, no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 07:00

Exposição
Aline Almeida mostra quadro da exposição "Ventre Selvagem" Crédito: Aline Almeida e Karol Felício
Aline Almeida e Karol Felício resolveram juntar seus trabalhos como doula e fotógrafa em arte. Elas são as responsáveis pela exposição "Ventre Selvagem", que será aberta neste sábado (7), às 19h, no bistrô A Oca, no Centro de Vitória. A mostra traz quadros em que retratam momentos do parto.
Com um olhar próprio de quem viu de perto a situação, elas convidam o público a ser testemunha de momentos íntimos vividos pelas mulheres. Nas telas, as artistas retratam momentos que nos levam de volta ao início, ao ventre, nos fazendo lembrar que é lá que habita nossas entranhas.
Exposição
Exposição "Ventre Selvagem" Crédito: Aline Almeida e Karol Felício
Todas as telas são inspiradas em trabalhos de parto reais, assistidos por Aline e Karol, doula e fotógrafa, respectivamente. Aliás, as próprias artistas estão na mostra em autorretratos dos momentos antes de parir seus filhos.
"Sejam bem-vindas (os) ao 'Ventre Selvagem' e fiquem cientes: vocês estão pisando em solo sagrado, em chão de lágrimas, suor, sangue. Vocês estão presenciando a transformação de uma mulher que se deixou abrir, que se fez passagem e nos deixou entrar", dizem as artitas no material de divulgação da exposição.

SERVIÇO

  • "VENTRE SELVAGEM"
  • Mostra das artistas Aline Almeida e Karol Felício
  • Onde: Bistrô A Oca - Rua do Rosário, 114, centro de Vitória
  • Quando: abertura sábado (7), às 19 horas. Visitação até 31 de maio, de acordo com o horário do bistrô

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