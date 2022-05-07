Capixabas transformam partos em arte na exposição "Ventre Selvagem"

Aline Almeida mostra quadro da exposição "Ventre Selvagem" Crédito: Aline Almeida e Karol Felício

Aline Almeida e Karol Felício resolveram juntar seus trabalhos como doula e fotógrafa em arte. Elas são as responsáveis pela exposição "Ventre Selvagem", que será aberta neste sábado (7), às 19h, no bistrô A Oca, no Centro de Vitória. A mostra traz quadros em que retratam momentos do parto.

Com um olhar próprio de quem viu de perto a situação, elas convidam o público a ser testemunha de momentos íntimos vividos pelas mulheres. Nas telas, as artistas retratam momentos que nos levam de volta ao início, ao ventre, nos fazendo lembrar que é lá que habita nossas entranhas.

Exposição "Ventre Selvagem" Crédito: Aline Almeida e Karol Felício

Todas as telas são inspiradas em trabalhos de parto reais, assistidos por Aline e Karol, doula e fotógrafa, respectivamente. Aliás, as próprias artistas estão na mostra em autorretratos dos momentos antes de parir seus filhos.

"Sejam bem-vindas (os) ao 'Ventre Selvagem' e fiquem cientes: vocês estão pisando em solo sagrado, em chão de lágrimas, suor, sangue. Vocês estão presenciando a transformação de uma mulher que se deixou abrir, que se fez passagem e nos deixou entrar", dizem as artitas no material de divulgação da exposição.

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