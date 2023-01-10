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Alok é o primeiro artista confirmado no Festival de Alegre 2023

Evento retorna após oito anos de hiato. Festival está marcado para o feriado de Corpus Christi, em junho
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:00

O DJ Alok
O DJ Alok Crédito: Instagram/@alok
Marcado para o feriado de Corpus Christi, o retorno do Festival de Alegre começa a ganhar corpo. Nesta terça-feira (10), foi divulgado o primeiro nome dos 15 previstos para compor o line-up do evento: Alok.
A organização não deu mais detalhes sobre o dia exato da apresentação do DJ, um dos maiores do mundo. Vale lembrar que o Festival de Alegre será realizado nos dias 8, 9 e 10 junho.
No comunicado, a produção garante que serão cinco atrações de renome por noite e que novas confirmações serão divulgadas ainda neste mês. Sobre valores de ingressos e pré-venda, a organização diz que as informações serão divulgadas em breve.

O RETORNO

A última edição aconteceu em 2015 com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros. Em 2017, A ATS Promoções e Eventos, empresa que Ângelo é o diretor, cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.
Ângelo conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia atrapalhou os planos nos últimos anos.
O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, comemorou o retorno do evento. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.
De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.
Até o famoso Rock da Tarde está nos planos da organização e da Prefeitura de Alegre. "Vamos alinhar tudo com a organização nos próximos meses. Vamos oferecer a estrutura de rua e o que for necessário para recebermos os nossos visitantes. Sabemos que o Festival de Alegre recebe pessoas de todo o país e vamos nos organizar para receber todos", diz o prefeito.

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