Alok é o primeiro artista confirmado no Festival de Alegre 2023

O DJ Alok Crédito: Instagram/@alok

A organização não deu mais detalhes sobre o dia exato da apresentação do DJ, um dos maiores do mundo. Vale lembrar que o Festival de Alegre será realizado nos dias 8, 9 e 10 junho.

No comunicado, a produção garante que serão cinco atrações de renome por noite e que novas confirmações serão divulgadas ainda neste mês. Sobre valores de ingressos e pré-venda, a organização diz que as informações serão divulgadas em breve.

O RETORNO

A última edição aconteceu em 2015 com shows de Luan Santana, Anitta, Ivete Sangalo, Jota Quest, Soja, Jorge e Mateus e muitos outros. Em 2017, A ATS Promoções e Eventos, empresa que Ângelo é o diretor, cogitava um retorno do Festival de Alegre em 2019, o que não aconteceu.

Ângelo conta que a ideia era voltar com o evento antes. Porém, a pandemia atrapalhou os planos nos últimos anos.

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, comemorou o retorno do evento. "A cidade recebe a notícia do retorno com muita alegria. É uma satisfação retomarmos o festival após sete anos parado", comenta.

De acordo com Ângelo, a ideia é manter o mesmo formato da última edição ocorrida há sete anos, assim como o local: o Parque de Exposições de Alegre, em Vila Reis.