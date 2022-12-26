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  • De Ivete a Jorge e Mateus, ES terá mais de 50 shows e eventos no verão
Festas

De Ivete a Jorge e Mateus, ES terá mais de 50 shows e eventos no verão

HZ preparou um resumo com todos os melhores show, festas e festivais que vão rolar durante a estação mais quente do ano aqui no ES. Tem festa pra rolar até fevereiro
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 17:11

Gusttavo Lima, L7nnon, Ivete Sangalo e Thiaguinho
Gusttavo Lima, L7nnon, Ivete Sangalo e Thiaguinho são alguns dos artistas que vão agitar o verão capixaba Crédito: Divulgação
Sol, praia e uma bebida gelada são componentes básicos para um ótimo verão. Para completar, música e festa estão garantidas na estação mais quente no Espírito Santo. São mais de 50 shows e eventos para capixabas e turistas se esbaldarem.
E tem programação para todos os gostos musicais, desde sertanejo com Gusttavo Lima, trap com L7nnon, forró com Mariana Aydar, reggae com Natiruts, MPB com 14 Bis, pagode com Thiaguinho e muito axé com Ivete Sangalo. Esses são apenas alguns dos várias artistas que vão 'sacudir a areia' e tirar todo mundo do chão. 
Para te ajudar a escolher qual 'rolê' é mais a sua vibe, HZ preparou um resumo com toda a programação de Verão para garantir que ninguém vai ficar de fora da curtição. Vale lembrar que já tem show marcado até fevereiro. Anote na agenda e se prepare.

PROGRAMAÇÃO VERÃO 2023

DE 26 DE DEZEMBRO

  • FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
  • Atrações: Bárbara Greco / Felipe Peó / Luiz Marreta / Rocha o Nó / Trio Jatobá / Trio Maxuiba / DJ Berim / DJ Tágua
  • Horário: das 22h às 5h
  • Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
  • Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
  • Classificação: 18 anos
  • Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

27 DE DEZEMBRO

  • WEEK CELEBRATION
  • Atrações: Kaio e Kaike, Grupo Primeira Classe, DJ Fabrício V, DJ Big
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari 
  • Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
  • FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
  • Atrações: Deco Bandeira com partic. Bárbara Greco/ Forrofiá / Lubião / Trio Fogumano / DJ Fabrício Bravim / Cortejo para Café Brasil
  • Horário: das 22h às 5h
  • Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
  • Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
  • Classificação: 18 anos
  • Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

28 DE DEZEMBRO

  • WEEK CELEBRATION
  • Atrações: Breno e Bernardo, Grupo Leq Samba, Jess Benevides e DJ Big
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari 
  • Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
  • FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
  • Atrações: Alex Trapiá / Rastapé convida Edu Ribeiro / Trio Dona Zefa / Trio Maracá / DJ Fabricio Bravim
  • Horário: das 22h às 5h
  • Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
  • Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
  • Classificação: 18 anos
  • Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

29 DE DEZEMBRO

  • WEEK CELEBRATION
  • Atrações: Pedro e Lucas, Frazão, DJ Leandro Neto e DJ Big
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari 
  • Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
  • FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
  • Atrações: Mestrinho convida Elba Ramalho / Amanda Requião / Bárbara Greco / Luiz Marreta / Severo Gomes / DJ Berim
  • Horário: das 22h às 5h
  • Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
  • Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
  • Classificação: 18 anos
  • Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
Elba Ramalho é uma das trações confirmadas do Festival de Verão do Bar Forró, em Itaúnas
Elba Ramalho é uma das trações confirmadas do Festival de Verão do Bar Forró, em Itaúnas Crédito: Instagram/ @elbaramalho
  • SENSE
  • Atrações: DJ Brenin, JV de VV, Gustavo o Brabo, 2L de V, Kiko da Vila, Desi, Edjie e Jeff Ueda
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari
  • Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site Superticket

DIA 30 DE DEZEMBRO

  • FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
  • Atrações: Mariana Aydar / Diana do Sertão / Mari MElo / Nanda Guedes / Regional Pitaya / DJ Tágua
  • Horário: das 22h às 5h
  • Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
  • Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
  • Classificação: 18 anos
  • Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
  • PRÉ RÉVEILLON P12
  • Atrações: Gusttavo Lima e Bhaskar
  • Horário: a partir das 21h
  • Ingressos: R$ 200 (meia/ 5º lote), à venda no site BaladAPP
  • Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
Gusttavo Lima faz show em Guarapari nesta sexta-feira (30)
Gusttavo Lima faz show em Guarapari Crédito: Augusto Albuquerque/Divulgação
  • FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI - Festa Beatfest 
  • Horário: a partir das 21h
  • Atrações: Teto, FP do Trem Bala e convidados
  • Ingressos: R$ 60 (meia/2º lote), à venda no site Superticket
  • Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
  • WEEK CELEBRATION
  • Atrações: Leo Mai, Pele Morena, DJ Tavia Ferman e DJ Big
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari 
  • Ingressos: R$ 60 (geral/meia), R$ 100 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
  • PRÉ-RÉVEILLON VILA SHOWS
  • Atrações: Natiruts, Severo Gomes, Lane, Ayro, Lorelai, Tibery
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Vila Shows Itaúnas - 
  • Ingressos: R$ 140 (meia/pista), R$ 200 (meia/camarote) e R$ 250 (passaporte para os dois dias, sendo Falamansa no seguinte), à venda no site Superticket.
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Gabriel Sabadim, Olodum, Chocolate e Cia
  • Horário: 30/12, a partir das 21h
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 31 DE DEZEMBRO

O dia 31 de dezembro será tomado pelas festas de Réveillon por todo o Espírito Santo. HZ traz a lista com os principais destaques neste link. Tem de show de Matheus Fernandes a virada em espaços com open bar e open food. VEJA AQUI.

DIA 1º DE JANEIRO

  • DEIXA ACONTECER
  • Horário: a partir das 15h
  • Atrações: Dilsinho, Sorriso Maroto, Vou Zuar, Bárbara Labres e atração surpresa
  • Ingressos: R$ 80 (meia/ frontstage/ 1º lote) e R$ 50 (área vip/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
  • Onde: Embraza. R. Eng. José Himério Silva Oliveira, 1116, Jardim América, Cariacica
  • PÉ NA AREIA
  • Horário: a partir das 16h
  • Atrações: Thiaguinho, Filipe Ret e atrações surpresa
  • Ingressos: R$ 150 (meia/ lote 5) à venda no site Lebillet
  • Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
Thiaguinho traz Tardezinha para a Praça do Papa, em Vitória, no dia 8 de abril
Thiaguinho é atração do verão em Guarapari Crédito: Felipe Lima/Divulgação
  • FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
  • Atrações: Duka Santos / Regional Pitaya / DJ Fabricio Bravim / Arrumadinhos
  • Horário: das 22h às 5h
  • Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
  • Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
  • Classificação: 18 anos
  • Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
  • WEEK CELEBRATION
  • Atrações: Romulo Arantes, Pagode do Sulinho, Giselle Dario e DJ Big
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari 
  • Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia), R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro

DIA 6 DE JANEIRO

  • VITÓRIA FESTIVAL
  • Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 19h
  • Atrações: Matuê, Maneirinho, Wiu, PK, Bero, Gael, CH, Zuluzão, Poze do Rodo, Borges, Bielzin, VK ac, JV de VV, Fael, Doug, Teto, WC no Beat, Kiaz, Dudu, Beleite, Cariello, Eldin, Nego Drama e Devilzinha
  • Ingressos: R$ 100 (espaço #vaiterverão/ meia/ 4º lote) e R$ 200 (backstage/ meia/ 3º lote), à venda no site Superticket
  • Onde: Fazenda Camping. Rod. do Sol, 2231, km 19, Jucu, Vila Velha
  • MOON & SUN - A NIGHT DAY PARTY
  • Quando: 06/01 (sexta-feira)
  • Atração: Vintage Culture
  • Ingressos: R$ 170 (meia/ 4º lote) à venda no site Brasil Ticket
  • Evento terá dois palcos divididos em Noite e Dia
  • Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
  • HENRIQUE & JULIANO E MARI FERNANDEZ
  • Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 21h30
  • Ingressos: R$ 100 (meia/ vip/ 2º lote), R$ 200 (meia/ frontstage/ 4º lote) e R$ 330 (open bar/ 5º lote),  à venda no site Lebillet
  • Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus
Henrique & Juliano contam com a música mais tocada da história do Spotify no Brasil:
Henrique & Juliano tem show marcado em Guriri Crédito: Henrique & Juliano/Divulgação
  • MESQUITA CONVIDA L7NNON
  • Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 21h
  • Atrações: L7nnon e convidados
  • Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
  • Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
  • BAILE DO HAWAII
  • Atrações: Sorriso Maroto + convidados
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Arca Praiana - Barra do Sahy, Aracruz
  • Ingressos: R$ 60 (meia/lote 2); R$ 120 (inteira/lote 2); R$ 180 (passaporte para os dois dias); à venda no site Superticket
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Kelly Muniz, Jamil e Leo Maier
  • Horário: 06/01, a partir das 21h
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 7 DE JANEIRO

  • SUPER PRAIA
  • Quando: 07/01 (sábado)
  • Atrações: Henrique & Juliano, Mari Fernandez e Zé Vaqueiro
  • Ingressos: R$ 180 (meia/ lote 5), à venda no site Lebillet
  • Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
  • JORGE E MATEUS, ALOK, SORRISO MAROTO E MATHEUS FERNANDES
  • Quando: 07/01 (sábado) a partir das 21h
  • Ingressos: R$ 175 (frontstage/ meia/ 2º lote), R$ 150 (open bar arena/ 3º lote) e R$ 240 (open bar premium/ 3º lote), à venda no site Superticket
  • Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
DJ Alok
DJ Alok é atração em Guriri Crédito: Instagram/alok
  • SAMBA BEACH CLUB
  • Atrações: Samba Crioulo, Clube do Samba, Maycon Sarmento
  • Horário: a partir das 16h
  • Onde: Espaço Skye - R. Alan Munir Helal, 100 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet
  • MATRIX VERÃO 2023
  • Atrações: L7nnon
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Matrix Music Hall -  R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica
  • Ingressos: R$ 90 (meia/pista/lote 4); R$ 160 (meia/área vip/lote 6) e R$ 180 (meia/mezanino/lote 3), à venda no site Lebillet e na loja Indus (Shop. Vila Velha)
  • BAILE DO HAWAII
  • Atrações: Teto, JV de VV, Gustavo O Brabo + convidados
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Arca Praiana - Barra do Sahy
  • Ingressos: R$ 60 (meia/lote 2); R$ 120 (inteira/lote 2); R$ 180 (passaporte para os dois dias); à venda no site Superticket 
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Banda d'Luar, Agitus e Ingrid Colares
  • Horário: 07/01, a partir das 21h
  • Onde:  na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 8 DE JANEIRO

  • SUNSE7
  • Quando: 08/01 (domingo) a partir das 16h
  • Atrações: Ivete Sangalo, Dennis e L7nnon
  • Ingressos: R$ 130 (meia/ lote 3) à venda no site Lebillet
  • Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
Ivete Sangalo faz show em Guarapari em janeiro
Ivete Sangalo faz show em Guarapari em janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

DIA 12 DE JANEIRO

  • DEGUSTA BEER SUNSET - Festival de cerveja artesanal
  • Quando: 12/01 até 22/01, a partir das 17h
  • Atrações: Casaca, Sheep Parafina, Back To The Past, Ubando, Beat Locks, Nano Viana e mais
  • Onde: Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha
  • ENTRADA FRANCA

DIA 13 DE JANEIRO

  • FERVÔ DE VERÃO
  • Quando: 13/01 (sexta-feira,) a partir das 20h
  • Atrações: Glória Groove, Luiza Sonsa e Budah
  • Ingressos: R$ 110 (meia/ pista/ 3º lote) e R$ 140 (meia/ premium/ 3º lote), à venda no site Brasil Ticket 
  • Onde: Arena Pedreira - Av. Padre José de Anchieta, Guarapari.
  • #VAITERVERÃO
  • Quando: 13/01 (sexta-feira), a partir das 22h
  • Atrações: Tomate, Bero e Samba Junior
  • Ingressos: R$ 48 (espaço privilege/ meia), à venda no site Superticket
  • Onde: Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
  • PARADISE FESTIVAL
  • Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h
  • Atrações: João Gomes, Cat Dealers, Nattan e Pedro Sampaio
  • Ingressos: R$ 140 (meia/ lote 3), à venda no site Lebillet
  • Endereço: P12 Guarapari -Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
  • ITAIPAVA REGGAE FESTIVAL
  • Atrações: Tribo de Jah, Maneva, Macucos, Unilion, Forró Raiz
  • Horário: 13/01 (sexta-feira), a partir das 21h
  • Onde: Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES
  • Ingressos: R$ 50 (pista/meia/lote 1); R$ 70 (camarote/lote 1), à venda no site Sympla
A banda Maneva
A banda Maneva é atração de festival em Itaipava Crédito: Pam Martins / Divulgação
  • GUSTTAVO LIMA E DUBDOGZ
  • Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h30
  • Ingressos: R$ 80 (vip/ meia/ 1º lote), R$ 150 (frontstage/ meia/ 2º lote) e R$ 200 (open bar/ 2º lote), à venda no site BaladAPP
  • Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus
  • RD CONVIDA
  • Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h
  • Atrações: Cabelinho, JV de VV, KN de VV, Diego Rodrigues e convidados 
  • Ingressos: R$ 70 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket
  • Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
  • BELO
  • Horário: a partir das 21h
  • Onde: Embraza - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
  • Ingressos: R$ 40 (meia/lote 1) e R$ 80 (inteira/lote 1), à venda no site Superticket 
O cantor Belo
O cantor Belo tem show marcado em Vitória Crédito: Reprodução/ Instagram @belo
  • ARRASTAPÉ DA ILHA
  • Atrações: Alvorada (SP), Mafuá e DJ Bravim
  • Horário: a partir das 22h
  • Onde: Clube Álvares Cabral (Espelho D'Água) - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
  • Ingressos: R$ 30 (meia/promocional) e R$ 60 (inteira/promocional), à venda no site Superticket
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Banda Arerê e Luan Souza
  • Horário: 13/01, a partir das 21h
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 14 DE JANEIRO

  • NA PRAIA
  • Quando: 14/01 (sábado) a partir das 21h
  • Atrações: Jorge & Mateus, Léo Santana e Chemical Surf
  • Ingressos: R$ 200 (meia/ lote 5), à venda no site Lebillet
  • Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
  • BELO + TOMATE
  • Quando: 14/01 (sábado) a partir das 21h
  • Ingressos: R$ 70 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket
  • Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
  • FESTIVAL DE VERÃO DE MANGUINHOS
  • Atrações: 14 Bis e Marcelo Ribeiro
  • Horário: a partir das 18h
  • Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra
  • Ingressos: 1º lote: R$60 (individual) / 1º lote: R$100 (duplo)
  • Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket
  • Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)
  • BAILINHO DO SPETTUS
  • Atração: Grupo Clareou
  • Horário: a partir das 20h
  • Onde: Spettus Club - R. João Germano de Melo, 1444 - São Francisco, Serra
  • Ingressos: R$ 20 (promocional) e R$ 30 (lote1), à venda no site Superticket 
O grupo de pagode Clareou
O grupo de pagode Clareou é atração do verão na Serra Crédito: Instagram/@grupoclareou
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Banda d'Luar, banda nacional e Kelly Muniz
  • Horário: 14/01, a partir das 21h
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 20 DE JANEIRO

  • VAI TER VERÃO
  • Atrações: bloco Fica Comigo + Atitude 67
  • Horário: a partir das 21h
  • Onde: Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: R$ 40 (meia/lote 1) e R$ 80 (inteira/lote 1), à venda no site Superticket
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Ester Fraga, Durval Lelys e TY Henry
  • Horário: 20/01, a partir das 20h30
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 21 DE JANEIRO

  • GUARAPA SESSION 2K23
  • Quando: 21/01 (sábado) a partir das 22h
  • Atrações: Planta & Raiz e 3030
  • Ingressos: R$ 80 (camarote premium/ meia/ 1º lote) e R$ 50 (frontstage/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
  • Local:  B27 Beach Club. Siribeira, Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari
  • FESTIVAL DO PISEIRO
  • Quando: 21/01 (sábado) a partir das 21h30
  • Atrações: João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.
  • Ingressos: R$ 120 (meia/ vip/ 1º lote), R$ 120 (meia/ frontstage/ 1º lote) e R$ 140 (open bar/ lote único), à venda no site Brasil Ticket
  • Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus
  • OXE DE VERÃO
  • Atrações: Durval Lelys e André Lelys
  • Horário: a partir das 18h
  • Onde: Na Vista - Rua Roseni Borges Alvarado, Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), à venda no site Lebillet
Trio com Durval Lelys é uma das atrações mais concorridas da segunda noite do Vital 2022
Durval volta a Vitória e Conceição da Barra em janeiro Crédito: Rodrigo Gavini
  • ENSAIO DE VERÃO DO REGIONAL
  • Atrações: Regional da Nair, Batuqdellas, Afrokizomba
  • Horário: a partir das 15h
  • Onde: Recreio dos Olhos - Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 - Maruípe, Vitória
  • Ingressos: R$ 30 (meia/lote 2) e R$ 60 (inteira/lote 2), à venda no site Superticket
  • REGGAE SUNSET - PÉ NA AREIA
  • Atrações: Planta e Raiz, 3030
  • Horário: a partir das 16h
  • Onde: Silva's Beach Club - Av. Beira Mar - Praia de Carapebus, Serra 
  • Ingressos: R$ 70 (individual/meia/lote 2), R$ 120 (duplo/meia/lote2); R$ 140 (individual/inteira/lote2), R$ 240 (duplo/inteira/2º lote) à venda no site Superticket
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Banda Agitus, Xandy Harmonia e Juliano Couto
  • Horário: 21/01, a partir das 21h
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 22 DE JANEIRO

  • SUNSET DIPROPÓSITO
  • Atração: grupo DiPropósito
  • Horário: a partir das 14h
  • Onde: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari 
  • Ingressos: R$ 80 (inteira/pista/lote 1); R$ 160 (inteira/área vip/lote 1) e R$ 340 (camarote open bar/lote 2), à venda no site Superticket.

DIA 27 DE JANEIRO

  • PRÉ-CARNAVAL NEXT
  • Atrações: Gabriel Pratti, PEdro Schmid, Nikão, JG, Marrokos, Edin, LT de VV
  • Horário: a partir das 20h
  • Onde: Next Eventos - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari 
  • Ingressos: R$ 30 (meia/lote 1), à venda no site Superticket 
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Banda Cerradus, Banda Eva e Chocolate e Cia
  • Horário: 27/01, a partir das 21h
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 28 DE JANEIRO

  • FESTIVAL DE VERÃO DE MANGUINHOS
  • Atrações: Zé Geraldo e Banda BM4
  • Horário: a partir das 18h
  • Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra
  • Ingressos: 1º lote R$50 (individual) / 2º lote: R$60 (duplo)
  • Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket
  • Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)
Zé Geraldo encerra a 14ª edição do FeNaViola
Zé Geraldo toca em Manguinhos Crédito: Divulgação
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Banda Arerê, Leo Mai e Gabriel Sabadim
  • Horário: 28/01, a partir das 21h
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

DIA 3 DE FEVEREIRO

  • LUAU DO ZÉ FELIPE
  • Atrações: Zé Felipe
  • Quando: 03/02 (sexta-feira)
  • Onde: Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES
  • Ingressos: valores ainda não divulgados; venda começa na quinta-feira (29), no site Sympla

DIA 4 DE FEVEREIRO

  • LUAU MANGUINHOS SUNSET
  • Atrações: Alma DJem, Macucos, Casaca, Severo Gomes e Fabricio Bravim
  • Horário: a partir das 16h
  • Onde: Espaço Chico Bento - Av. Des. Cassiano Castelo - Manguinhos, Serra 
  • Ingressos: R$ 50 (individual/meia/promocional); R$ 80 (duplo/meia/promocional); R$ 100 (individual/inteira/promocional); R$ 160 (duplo/inteira/promocional), à venda no site Superticket 
  • VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Atrações: Juliano Couto, Ty Henry, banda Agitus
  • Horário: 04/02, a partir das 21h
  • Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
  • Entrada franca

17, 18 E 20 DE FEVEREIRO

  • BAILE VOADOR
  • Atrações:
  • SEXTA - 17.02 - BaianaSystem + atrações em breve.   
  • SÁBADO - 18.02 - Gilsons + atrações em breve.
  • SEGUNDA - 20.02 - Tema Axé 90 + atrações a confirmar.  
  • Onde: Clube Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
  • Ingressos: R$ 140 (pista/inteira/lote 1), R$ 200 (pista premium/inteira/lote 1); R$ 300 (passaporte para os 3 dias/pista/inteira/lote 1); R$ 420 (passaporte para os 3 dias/pista premium/inteira/lote 1), à venda no site Superticket

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