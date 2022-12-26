De Ivete a Jorge e Mateus, ES terá mais de 50 shows e eventos no verão

Gusttavo Lima, L7nnon, Ivete Sangalo e Thiaguinho são alguns dos artistas que vão agitar o verão capixaba Crédito: Divulgação

Sol, praia e uma bebida gelada são componentes básicos para um ótimo verão. Para completar, música e festa estão garantidas na estação mais quente no Espírito Santo. São mais de 50 shows e eventos para capixabas e turistas se esbaldarem.

E tem programação para todos os gostos musicais, desde sertanejo com Gusttavo Lima, trap com L7nnon, forró com Mariana Aydar, reggae com Natiruts, MPB com 14 Bis, pagode com Thiaguinho e muito axé com Ivete Sangalo. Esses são apenas alguns dos várias artistas que vão 'sacudir a areia' e tirar todo mundo do chão.

Para te ajudar a escolher qual 'rolê' é mais a sua vibe, HZ preparou um resumo com toda a programação de Verão para garantir que ninguém vai ficar de fora da curtição. Vale lembrar que já tem show marcado até fevereiro. Anote na agenda e se prepare.

PROGRAMAÇÃO VERÃO 2023

DE 26 DE DEZEMBRO

FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ

Atrações: Bárbara Greco / Felipe Peó / Luiz Marreta / Rocha o Nó / Trio Jatobá / Trio Maxuiba / DJ Berim / DJ Tágua

/ Felipe Peó / Luiz Marreta / Rocha o Nó / Trio Jatobá / Trio Maxuiba / DJ Berim / DJ Tágua Horário: das 22h às 5h

das 22h às 5h Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra

Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.

de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado. Classificação: 18 anos

18 anos Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

27 DE DEZEMBRO

WEEK CELEBRATION

Atrações: Kaio e Kaike, Grupo Primeira Classe, DJ Fabrício V, DJ Big

Kaio e Kaike, Grupo Primeira Classe, DJ Fabrício V, DJ Big Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari

Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro

FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ

Atrações: Deco Bandeira com partic. Bárbara Greco/ Forrofiá / Lubião / Trio Fogumano / DJ Fabrício Bravim / Cortejo para Café Brasil

com partic. Bárbara Greco/ Forrofiá / Lubião / Trio Fogumano / DJ Fabrício Bravim / Cortejo para Café Brasil Horário: das 22h às 5h

das 22h às 5h Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra

Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.

de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado. Classificação: 18 anos

18 anos Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

28 DE DEZEMBRO

WEEK CELEBRATION

Atrações: Breno e Bernardo, Grupo Leq Samba, Jess Benevides e DJ Big

Breno e Bernardo, Grupo Leq Samba, Jess Benevides e DJ Big Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari

Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro

FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ

Atrações: Alex Trapiá / Rastapé convida Edu Ribeiro / Trio Dona Zefa / Trio Maracá / DJ Fabricio Bravim

Alex Trapiá / convida Edu Ribeiro / Trio Dona Zefa / Trio Maracá / DJ Fabricio Bravim Horário: das 22h às 5h

das 22h às 5h Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra

Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.

de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado. Classificação: 18 anos

18 anos Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

29 DE DEZEMBRO

WEEK CELEBRATION

Atrações: Pedro e Lucas, Frazão, DJ Leandro Neto e DJ Big

Pedro e Lucas, Frazão, DJ Leandro Neto e DJ Big Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari

Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro

FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ

Atrações: Mestrinho convida Elba Ramalho / Amanda Requião / Bárbara Greco / Luiz Marreta / Severo Gomes / DJ Berim

Mestrinho convida / Amanda Requião / Bárbara Greco / Luiz Marreta / Severo Gomes / DJ Berim Horário: das 22h às 5h

das 22h às 5h Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra

Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.

de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado. Classificação: 18 anos

18 anos Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

Elba Ramalho é uma das trações confirmadas do Festival de Verão do Bar Forró, em Itaúnas Crédito: Instagram/ @elbaramalho

SENSE

Atrações: DJ Brenin, JV de VV, Gustavo o Brabo, 2L de V, Kiko da Vila, Desi, Edjie e Jeff Ueda

DJ Brenin, JV de VV, Gustavo o Brabo, 2L de V, Kiko da Vila, Desi, Edjie e Jeff Ueda Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari

B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site Superticket

DIA 30 DE DEZEMBRO

FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ

Atrações: Mariana Aydar / Diana do Sertão / Mari MElo / Nanda Guedes / Regional Pitaya / DJ Tágua

/ Diana do Sertão / Mari MElo / Nanda Guedes / Regional Pitaya / DJ Tágua Horário: das 22h às 5h

das 22h às 5h Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra

Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.

de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado. Classificação: 18 anos

18 anos Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

PRÉ RÉVEILLON P12

Atrações: Gusttavo Lima e Bhaskar



Horário: a partir das 21h

Ingressos: R$ 200 (meia/ 5º lote), à venda no site BaladAPP

R$ 200 (meia/ 5º lote), à venda no site BaladAPP Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari

Gusttavo Lima faz show em Guarapari Crédito: Augusto Albuquerque/Divulgação

FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI - Festa Beatfest

Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Atrações: Teto, FP do Trem Bala e convidados

Teto, FP do Trem Bala e convidados Ingressos: R$ 60 (meia/2º lote), à venda no site Superticket

R$ 60 (meia/2º lote), à venda no site Superticket Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus

WEEK CELEBRATION

Atrações: Leo Mai, Pele Morena, DJ Tavia Ferman e DJ Big

Leo Mai, Pele Morena, DJ Tavia Ferman e DJ Big Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari

Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari Ingressos: R$ 60 (geral/meia), R$ 100 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro

PRÉ-RÉVEILLON VILA SHOWS

Atrações: Natiruts, Severo Gomes, Lane, Ayro, Lorelai, Tibery

Natiruts, Severo Gomes, Lane, Ayro, Lorelai, Tibery Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Vila Shows Itaúnas -

Vila Shows Itaúnas - Ingressos: R$ 140 (meia/pista), R$ 200 (meia/camarote) e R$ 250 (passaporte para os dois dias, sendo Falamansa no seguinte), à venda no site Superticket.

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA



Atrações: Gabriel Sabadim, Olodum , Chocolate e Cia



Gabriel Sabadim, , Chocolate e Cia Horário: 30/12, a partir das 21h



30/12, a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca



DIA 31 DE DEZEMBRO

O dia 31 de dezembro será tomado pelas festas de Réveillon por todo o Espírito Santo. HZ traz a lista com os principais destaques neste link . Tem de show de Matheus Fernandes a virada em espaços com open bar e open food. VEJA AQUI.

DIA 1º DE JANEIRO

DEIXA ACONTECER

Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Atrações: Dilsinho, Sorriso Maroto, Vou Zuar, Bárbara Labres e atração surpresa

Dilsinho, Sorriso Maroto, Vou Zuar, Bárbara Labres e atração surpresa Ingressos: R$ 80 (meia/ frontstage/ 1º lote) e R$ 50 (área vip/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket

R$ 80 (meia/ frontstage/ 1º lote) e R$ 50 (área vip/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket Onde: Embraza. R. Eng. José Himério Silva Oliveira, 1116, Jardim América, Cariacica

PÉ NA AREIA

Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Atrações: Thiaguinho, Filipe Ret e atrações surpresa

e atrações surpresa Ingressos: R$ 150 (meia/ lote 5) à venda no site Lebillet

R$ 150 (meia/ lote 5) à venda no site Lebillet Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari



Thiaguinho é atração do verão em Guarapari Crédito: Felipe Lima/Divulgação

FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ

Atrações: Duka Santos / Regional Pitaya / DJ Fabricio Bravim / Arrumadinhos

/ Regional Pitaya / DJ Fabricio Bravim / Arrumadinhos Horário: das 22h às 5h

das 22h às 5h Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra

Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.

de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado. Classificação: 18 anos

18 anos Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas

WEEK CELEBRATION

Atrações: Romulo Arantes, Pagode do Sulinho, Giselle Dario e DJ Big

Romulo Arantes, Pagode do Sulinho, Giselle Dario e DJ Big Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari

Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia), R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro

DIA 6 DE JANEIRO

VITÓRIA FESTIVAL

Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 19h

06/01 (sexta-feira) a partir das 19h Atrações: Matuê, Maneirinho, Wiu, PK, Bero, Gael, CH, Zuluzão, Poze do Rodo, Borges, Bielzin, VK ac, JV de VV, Fael, Doug, Teto, WC no Beat, Kiaz, Dudu, Beleite, Cariello, Eldin, Nego Drama e Devilzinha

Matuê, Maneirinho, Wiu, PK, Bero, Gael, CH, Zuluzão, Poze do Rodo, Borges, Bielzin, VK ac, JV de VV, Fael, Doug, Teto, WC no Beat, Kiaz, Dudu, Beleite, Cariello, Eldin, Nego Drama e Devilzinha Ingressos: R$ 100 (espaço #vaiterverão/ meia/ 4º lote) e R$ 200 (backstage/ meia/ 3º lote), à venda no site Superticket

R$ 100 (espaço #vaiterverão/ meia/ 4º lote) e R$ 200 (backstage/ meia/ 3º lote), à venda no site Superticket Onde: Fazenda Camping. Rod. do Sol, 2231, km 19, Jucu, Vila Velha

MOON & SUN - A NIGHT DAY PARTY

Quando: 06/01 (sexta-feira)

06/01 (sexta-feira) Atração: Vintage Culture

Vintage Culture Ingressos: R$ 170 (meia/ 4º lote) à venda no site Brasil Ticket

R$ 170 (meia/ 4º lote) à venda no site Brasil Ticket Evento terá dois palcos divididos em Noite e Dia

Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari

HENRIQUE & JULIANO E MARI FERNANDEZ



Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 21h30

06/01 (sexta-feira) a partir das 21h30 Ingressos: R$ 100 (meia/ vip/ 2º lote), R$ 200 (meia/ frontstage/ 4º lote) e R$ 330 (open bar/ 5º lote), à venda no site Lebillet

R$ 100 (meia/ vip/ 2º lote), R$ 200 (meia/ frontstage/ 4º lote) e R$ 330 (open bar/ 5º lote), à venda no site Lebillet Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus

Henrique & Juliano tem show marcado em Guriri Crédito: Henrique & Juliano/Divulgação

MESQUITA CONVIDA L7NNON

Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 21h

06/01 (sexta-feira) a partir das 21h Atrações: L7nnon e convidados

L7nnon e convidados Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket

R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus



BAILE DO HAWAII

Atrações: Sorriso Maroto + convidados

Sorriso Maroto + convidados Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Arca Praiana - Barra do Sahy, Aracruz

Arca Praiana - Barra do Sahy, Aracruz Ingressos: R$ 60 (meia/lote 2); R$ 120 (inteira/lote 2); R$ 180 (passaporte para os dois dias); à venda no site Superticket

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Atrações: Kelly Muniz, Jamil e Leo Maier



Horário: 06/01, a partir das 21h



Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



Entrada franca



DIA 7 DE JANEIRO

SUPER PRAIA

Quando: 07/01 (sábado)

07/01 (sábado) Atrações: Henrique & Juliano, Mari Fernandez e Zé Vaqueiro

Henrique & Juliano, Mari Fernandez e Zé Vaqueiro Ingressos: R$ 180 (meia/ lote 5), à venda no site Lebillet

R$ 180 (meia/ lote 5), à venda no site Lebillet Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari

JORGE E MATEUS, ALOK, SORRISO MAROTO E MATHEUS FERNANDES

Quando: 07/01 (sábado) a partir das 21h

07/01 (sábado) a partir das 21h Ingressos: R$ 175 (frontstage/ meia/ 2º lote), R$ 150 (open bar arena/ 3º lote) e R$ 240 (open bar premium/ 3º lote), à venda no site Superticket



R$ 175 (frontstage/ meia/ 2º lote), R$ 150 (open bar arena/ 3º lote) e R$ 240 (open bar premium/ 3º lote), à venda no site Superticket Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus



DJ Alok é atração em Guriri Crédito: Instagram/alok

SAMBA BEACH CLUB

Atrações: Samba Crioulo, Clube do Samba, Maycon Sarmento

Samba Crioulo, Clube do Samba, Maycon Sarmento Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Onde: Espaço Skye - R. Alan Munir Helal, 100 - Praia da Costa, Vila Velha

Espaço Skye - R. Alan Munir Helal, 100 - Praia da Costa, Vila Velha Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet

MATRIX VERÃO 2023

Atrações: L7nnon

L7nnon Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica

Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica Ingressos: R$ 90 (meia/pista/lote 4); R$ 160 (meia/área vip/lote 6) e R$ 180 (meia/mezanino/lote 3), à venda no site Lebillet e na loja Indus (Shop. Vila Velha)

BAILE DO HAWAII

Atrações: Teto, JV de VV, Gustavo O Brabo + convidados

Teto, JV de VV, Gustavo O Brabo + convidados Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Arca Praiana - Barra do Sahy

Arca Praiana - Barra do Sahy Ingressos: R$ 60 (meia/lote 2); R$ 120 (inteira/lote 2); R$ 180 (passaporte para os dois dias); à venda no site Superticket

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Atrações: Banda d'Luar, Agitus e Ingrid Colares



Horário: 07/01, a partir das 21h



Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



Entrada franca



DIA 8 DE JANEIRO

SUNSE7

Quando: 08/01 (domingo) a partir das 16h

08/01 (domingo) a partir das 16h Atrações: Ivete Sangalo, Dennis e L7nnon

Ivete Sangalo, Dennis e L7nnon Ingressos: R$ 130 (meia/ lote 3) à venda no site Lebillet

R$ 130 (meia/ lote 3) à venda no site Lebillet Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari



Ivete Sangalo faz show em Guarapari em janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

DIA 12 DE JANEIRO

DEGUSTA BEER SUNSET - Festival de cerveja artesanal

Quando: 12/01 até 22/01, a partir das 17h

12/01 até 22/01, a partir das 17h Atrações: Casaca, Sheep Parafina, Back To The Past, Ubando, Beat Locks, Nano Viana e mais

Casaca, Sheep Parafina, Back To The Past, Ubando, Beat Locks, Nano Viana e mais Onde: Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha

Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha ENTRADA FRANCA

DIA 13 DE JANEIRO

FERVÔ DE VERÃO

Quando: 13/01 (sexta-feira,) a partir das 20h

13/01 (sexta-feira,) a partir das 20h Atrações: Glória Groove, Luiza Sonsa e Budah

Glória Groove, Luiza Sonsa e Budah Ingressos: R$ 110 (meia/ pista/ 3º lote) e R$ 140 (meia/ premium/ 3º lote), à venda no site Brasil Ticket

R$ 110 (meia/ pista/ 3º lote) e R$ 140 (meia/ premium/ 3º lote), à venda no site Brasil Ticket Onde: Arena Pedreira - Av. Padre José de Anchieta, Guarapari.

#VAITERVERÃO

Quando: 13/01 (sexta-feira), a partir das 22h

13/01 (sexta-feira), a partir das 22h Atrações: Tomate, Bero e Samba Junior

Tomate, Bero e Samba Junior Ingressos: R$ 48 (espaço privilege/ meia), à venda no site Superticket

R$ 48 (espaço privilege/ meia), à venda no site Superticket Onde: Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória

PARADISE FESTIVAL

Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h

13/01 (sexta-feira) a partir das 21h Atrações: João Gomes, Cat Dealers, Nattan e Pedro Sampaio

João Gomes, Cat Dealers, Nattan e Pedro Sampaio Ingressos: R$ 140 (meia/ lote 3), à venda no site Lebillet

R$ 140 (meia/ lote 3), à venda no site Lebillet Endereço: P12 Guarapari -Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari



ITAIPAVA REGGAE FESTIVAL



Atrações: Tribo de Jah, Maneva, Macucos, Unilion, Forró Raiz



Tribo de Jah, Maneva, Macucos, Unilion, Forró Raiz Horário: 13/01 (sexta-feira), a partir das 21h



13/01 (sexta-feira), a partir das 21h Onde: Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES



Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES Ingressos: R$ 50 (pista/meia/lote 1); R$ 70 (camarote/lote 1), à venda no site Sympla



A banda Maneva é atração de festival em Itaipava Crédito: Pam Martins / Divulgação

GUSTTAVO LIMA E DUBDOGZ



Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h30

13/01 (sexta-feira) a partir das 21h30 Ingressos: R$ 80 (vip/ meia/ 1º lote), R$ 150 (frontstage/ meia/ 2º lote) e R$ 200 (open bar/ 2º lote), à venda no site BaladAPP

R$ 80 (vip/ meia/ 1º lote), R$ 150 (frontstage/ meia/ 2º lote) e R$ 200 (open bar/ 2º lote), à venda no site BaladAPP Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus



RD CONVIDA

Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h

13/01 (sexta-feira) a partir das 21h Atrações: Cabelinho, JV de VV, KN de VV, Diego Rodrigues e convidados

Cabelinho, JV de VV, KN de VV, Diego Rodrigues e convidados Ingressos: R$ 70 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket

R$ 70 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus



BELO

Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: Embraza - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica

Embraza - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica Ingressos: R$ 40 (meia/lote 1) e R$ 80 (inteira/lote 1), à venda no site Superticket

O cantor Belo tem show marcado em Vitória Crédito: Reprodução/ Instagram @belo

ARRASTAPÉ DA ILHA

Atrações: Alvorada (SP), Mafuá e DJ Bravim

Alvorada (SP), Mafuá e DJ Bravim Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Onde: Clube Álvares Cabral (Espelho D'Água) - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória

Clube Álvares Cabral (Espelho D'Água) - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória Ingressos: R$ 30 (meia/promocional) e R$ 60 (inteira/promocional), à venda no site Superticket

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA



Atrações: Banda Arerê e Luan Souza



Banda Arerê e Luan Souza Horário: 13/01, a partir das 21h



13/01, a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca



DIA 14 DE JANEIRO

NA PRAIA

Quando: 14/01 (sábado) a partir das 21h

14/01 (sábado) a partir das 21h Atrações: Jorge & Mateus, Léo Santana e Chemical Surf

Jorge & Mateus, Léo Santana e Chemical Surf Ingressos: R$ 200 (meia/ lote 5), à venda no site Lebillet

R$ 200 (meia/ lote 5), à venda no site Lebillet Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari



BELO + TOMATE

Quando: 14/01 (sábado) a partir das 21h

14/01 (sábado) a partir das 21h Ingressos: R$ 70 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket

R$ 70 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus



FESTIVAL DE VERÃO DE MANGUINHOS

Atrações: 14 Bis e Marcelo Ribeiro

Horário: a partir das 18h

a partir das 18h Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra

Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra Ingressos: 1º lote: R$60 (individual) / 1º lote: R$100 (duplo)



Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket

Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)

BAILINHO DO SPETTUS

Atração: Grupo Clareou

Horário: a partir das 20h

a partir das 20h Onde: Spettus Club - R. João Germano de Melo, 1444 - São Francisco, Serra

Spettus Club - R. João Germano de Melo, 1444 - São Francisco, Serra Ingressos: R$ 20 (promocional) e R$ 30 (lote1), à venda no site Superticket

O grupo de pagode Clareou é atração do verão na Serra Crédito: Instagram/@grupoclareou

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Atrações: Banda d'Luar, banda nacional e Kelly Muniz



Horário: 14/01, a partir das 21h



Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



Entrada franca



DIA 20 DE JANEIRO

VAI TER VERÃO

Atrações: bloco Fica Comigo + Atitude 67

bloco Fica Comigo + Atitude 67 Horário: a partir das 21h

a partir das 21h Onde: Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória

Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória Ingressos: R$ 40 (meia/lote 1) e R$ 80 (inteira/lote 1), à venda no site Superticket

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Atrações: Ester Fraga, Durval Lelys e TY Henry



Horário: 20/01, a partir das 20h30



Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



Entrada franca



DIA 21 DE JANEIRO

GUARAPA SESSION 2K23



Quando: 21/01 (sábado) a partir das 22h

21/01 (sábado) a partir das 22h Atrações: Planta & Raiz e 3030

Planta & Raiz e 3030 Ingressos: R$ 80 (camarote premium/ meia/ 1º lote) e R$ 50 (frontstage/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket

R$ 80 (camarote premium/ meia/ 1º lote) e R$ 50 (frontstage/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket Local: B27 Beach Club. Siribeira, Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari

FESTIVAL DO PISEIRO

Quando: 21/01 (sábado) a partir das 21h30

21/01 (sábado) a partir das 21h30 Atrações: João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Ingressos: R$ 120 (meia/ vip/ 1º lote), R$ 120 (meia/ frontstage/ 1º lote) e R$ 140 (open bar/ lote único), à venda no site Brasil Ticket

R$ 120 (meia/ vip/ 1º lote), R$ 120 (meia/ frontstage/ 1º lote) e R$ 140 (open bar/ lote único), à venda no site Brasil Ticket Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus

OXE DE VERÃO

Atrações: Durval Lelys e André Lelys

Durval Lelys e André Lelys Horário: a partir das 18h

a partir das 18h Onde: Na Vista - Rua Roseni Borges Alvarado, Enseada do Suá, Vitória

Na Vista - Rua Roseni Borges Alvarado, Enseada do Suá, Vitória Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), à venda no site Lebillet

Durval volta a Vitória e Conceição da Barra em janeiro Crédito: Rodrigo Gavini

ENSAIO DE VERÃO DO REGIONAL

Atrações: Regional da Nair, Batuqdellas, Afrokizomba

Regional da Nair, Batuqdellas, Afrokizomba Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Onde: Recreio dos Olhos - Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 - Maruípe, Vitória

Recreio dos Olhos - Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 - Maruípe, Vitória Ingressos: R$ 30 (meia/lote 2) e R$ 60 (inteira/lote 2), à venda no site Superticket

REGGAE SUNSET - PÉ NA AREIA

Atrações: Planta e Raiz, 3030

Planta e Raiz, 3030 Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Onde: Silva's Beach Club - Av. Beira Mar - Praia de Carapebus, Serra

Silva's Beach Club - Av. Beira Mar - Praia de Carapebus, Serra Ingressos: R$ 70 (individual/meia/lote 2), R$ 120 (duplo/meia/lote2); R$ 140 (individual/inteira/lote2), R$ 240 (duplo/inteira/2º lote) à venda no site Superticket

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Atrações: Banda Agitus, Xandy Harmonia e Juliano Couto



Horário: 21/01, a partir das 21h



Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



Entrada franca



DIA 22 DE JANEIRO

SUNSET DIPROPÓSITO

Atração: grupo DiPropósito

grupo DiPropósito Horário: a partir das 14h

a partir das 14h Onde: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari

B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari Ingressos: R$ 80 (inteira/pista/lote 1); R$ 160 (inteira/área vip/lote 1) e R$ 340 (camarote open bar/lote 2), à venda no site Superticket.

DIA 27 DE JANEIRO

PRÉ-CARNAVAL NEXT

Atrações: Gabriel Pratti, PEdro Schmid, Nikão, JG, Marrokos, Edin, LT de VV

Gabriel Pratti, PEdro Schmid, Nikão, JG, Marrokos, Edin, LT de VV Horário: a partir das 20h

a partir das 20h Onde: Next Eventos - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari

Next Eventos - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari Ingressos: R$ 30 (meia/lote 1), à venda no site Superticket

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA



Atrações: Banda Cerradus, Banda Eva e Chocolate e Cia



Banda Cerradus, e Chocolate e Cia Horário: 27/01, a partir das 21h



27/01, a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca



DIA 28 DE JANEIRO

FESTIVAL DE VERÃO DE MANGUINHOS

Atrações: Zé Geraldo e Banda BM4

Zé Geraldo e Banda BM4 Horário: a partir das 18h

a partir das 18h Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra

Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra Ingressos: 1º lote R$50 (individual) / 2º lote: R$60 (duplo)



Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket

Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)

Zé Geraldo toca em Manguinhos Crédito: Divulgação

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Atrações: Banda Arerê, Leo Mai e Gabriel Sabadim



Horário: 28/01, a partir das 21h



Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



Entrada franca



DIA 3 DE FEVEREIRO

LUAU DO ZÉ FELIPE

Atrações: Zé Felipe

Zé Felipe Quando: 03/02 (sexta-feira)

03/02 (sexta-feira) Onde: Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES

Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES Ingressos: valores ainda não divulgados; venda começa na quinta-feira (29), no site Sympla

DIA 4 DE FEVEREIRO

LUAU MANGUINHOS SUNSET

Atrações: Alma DJem, Macucos, Casaca, Severo Gomes e Fabricio Bravim

Alma DJem, Macucos, Casaca, Severo Gomes e Fabricio Bravim Horário: a partir das 16h

a partir das 16h Onde: Espaço Chico Bento - Av. Des. Cassiano Castelo - Manguinhos, Serra

Espaço Chico Bento - Av. Des. Cassiano Castelo - Manguinhos, Serra Ingressos: R$ 50 (individual/meia/promocional); R$ 80 (duplo/meia/promocional); R$ 100 (individual/inteira/promocional); R$ 160 (duplo/inteira/promocional), à venda no site Superticket

VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA



Atrações: Juliano Couto, Ty Henry, banda Agitus



Juliano Couto, Ty Henry, banda Agitus Horário: 04/02, a partir das 21h



04/02, a partir das 21h Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra



na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra Entrada franca



17, 18 E 20 DE FEVEREIRO