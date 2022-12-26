De Ivete a Jorge e Mateus, ES terá mais de 50 shows e eventos no verão

Sol, praia e uma bebida gelada são componentes básicos para um ótimo verão. Para completar, música e festa estão garantidas na estação mais quente no Espírito Santo. São mais de 50 shows e eventos para capixabas e turistas se esbaldarem.
E tem programação para todos os gostos musicais, desde sertanejo com Gusttavo Lima, trap com L7nnon, forró com Mariana Aydar, reggae com Natiruts, MPB com 14 Bis, pagode com Thiaguinho e muito axé com Ivete Sangalo. Esses são apenas alguns dos várias artistas que vão 'sacudir a areia' e tirar todo mundo do chão.
Para te ajudar a escolher qual 'rolê' é mais a sua vibe, HZ preparou um resumo com toda a programação de Verão para garantir que ninguém vai ficar de fora da curtição. Vale lembrar que já tem show marcado até fevereiro. Anote na agenda e se prepare.
PROGRAMAÇÃO VERÃO 2023
DE 26 DE DEZEMBRO
- FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
- Atrações: Bárbara Greco / Felipe Peó / Luiz Marreta / Rocha o Nó / Trio Jatobá / Trio Maxuiba / DJ Berim / DJ Tágua
- Horário: das 22h às 5h
- Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
- Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
- Classificação: 18 anos
- Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
27 DE DEZEMBRO
- WEEK CELEBRATION
- Atrações: Kaio e Kaike, Grupo Primeira Classe, DJ Fabrício V, DJ Big
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
- Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
- FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
- Atrações: Deco Bandeira com partic. Bárbara Greco/ Forrofiá / Lubião / Trio Fogumano / DJ Fabrício Bravim / Cortejo para Café Brasil
- Horário: das 22h às 5h
- Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
- Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
- Classificação: 18 anos
- Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
28 DE DEZEMBRO
- WEEK CELEBRATION
- Atrações: Breno e Bernardo, Grupo Leq Samba, Jess Benevides e DJ Big
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
- Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
- FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
- Atrações: Alex Trapiá / Rastapé convida Edu Ribeiro / Trio Dona Zefa / Trio Maracá / DJ Fabricio Bravim
- Horário: das 22h às 5h
- Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
- Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
- Classificação: 18 anos
- Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
29 DE DEZEMBRO
- WEEK CELEBRATION
- Atrações: Pedro e Lucas, Frazão, DJ Leandro Neto e DJ Big
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
- Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
- FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
- Atrações: Mestrinho convida Elba Ramalho / Amanda Requião / Bárbara Greco / Luiz Marreta / Severo Gomes / DJ Berim
- Horário: das 22h às 5h
- Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
- Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
- Classificação: 18 anos
- Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
- SENSE
- Atrações: DJ Brenin, JV de VV, Gustavo o Brabo, 2L de V, Kiko da Vila, Desi, Edjie e Jeff Ueda
- Horário: a partir das 22h
- Onde: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari
- Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site Superticket
DIA 30 DE DEZEMBRO
- FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
- Atrações: Mariana Aydar / Diana do Sertão / Mari MElo / Nanda Guedes / Regional Pitaya / DJ Tágua
- Horário: das 22h às 5h
- Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
- Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
- Classificação: 18 anos
- Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
- PRÉ RÉVEILLON P12
- Atrações: Gusttavo Lima e Bhaskar
- Horário: a partir das 21h
- Ingressos: R$ 200 (meia/ 5º lote), à venda no site BaladAPP
- Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
- FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI - Festa Beatfest
- Horário: a partir das 21h
- Atrações: Teto, FP do Trem Bala e convidados
- Ingressos: R$ 60 (meia/2º lote), à venda no site Superticket
- Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
- WEEK CELEBRATION
- Atrações: Leo Mai, Pele Morena, DJ Tavia Ferman e DJ Big
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
- Ingressos: R$ 60 (geral/meia), R$ 100 (prime/meia) R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
- PRÉ-RÉVEILLON VILA SHOWS
- Atrações: Natiruts, Severo Gomes, Lane, Ayro, Lorelai, Tibery
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Vila Shows Itaúnas -
- Ingressos: R$ 140 (meia/pista), R$ 200 (meia/camarote) e R$ 250 (passaporte para os dois dias, sendo Falamansa no seguinte), à venda no site Superticket.
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Gabriel Sabadim, Olodum, Chocolate e Cia
- Horário: 30/12, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 31 DE DEZEMBRO
O dia 31 de dezembro será tomado pelas festas de Réveillon por todo o Espírito Santo. HZ traz a lista com os principais destaques neste link. Tem de show de Matheus Fernandes a virada em espaços com open bar e open food. VEJA AQUI.
DIA 1º DE JANEIRO
- DEIXA ACONTECER
- Horário: a partir das 15h
- Atrações: Dilsinho, Sorriso Maroto, Vou Zuar, Bárbara Labres e atração surpresa
- Ingressos: R$ 80 (meia/ frontstage/ 1º lote) e R$ 50 (área vip/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
- Onde: Embraza. R. Eng. José Himério Silva Oliveira, 1116, Jardim América, Cariacica
- PÉ NA AREIA
- Horário: a partir das 16h
- Atrações: Thiaguinho, Filipe Ret e atrações surpresa
- Ingressos: R$ 150 (meia/ lote 5) à venda no site Lebillet
- Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
- FESTIVAL DE VERÃO BAR FORRÓ
- Atrações: Duka Santos / Regional Pitaya / DJ Fabricio Bravim / Arrumadinhos
- Horário: das 22h às 5h
- Onde: Bar Forró - R. Ítalo Vasconcelos, 86 - Itaúnas, Conceição da Barra
- Valor: de R$ 240 (2º lote, meia) a R$ 480 (2º lote, inteira). Também existe a possibilidade de comprar o passaporte literário, por R$ 300 (2º lote), no qual o comprador deverá doar um livro em bom estado.
- Classificação: 18 anos
- Informações e vendas: site 1Plim e Bar Forró Itaúnas
- WEEK CELEBRATION
- Atrações: Romulo Arantes, Pagode do Sulinho, Giselle Dario e DJ Big
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari
- Ingressos: R$ 50 (geral/meia), R$ 80 (prime/meia), R$ 250 (passaporte para os 6 dias), à venda no site Superticket e na loja Vivar Praia do Morro
DIA 6 DE JANEIRO
- VITÓRIA FESTIVAL
- Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 19h
- Atrações: Matuê, Maneirinho, Wiu, PK, Bero, Gael, CH, Zuluzão, Poze do Rodo, Borges, Bielzin, VK ac, JV de VV, Fael, Doug, Teto, WC no Beat, Kiaz, Dudu, Beleite, Cariello, Eldin, Nego Drama e Devilzinha
- Ingressos: R$ 100 (espaço #vaiterverão/ meia/ 4º lote) e R$ 200 (backstage/ meia/ 3º lote), à venda no site Superticket
- Onde: Fazenda Camping. Rod. do Sol, 2231, km 19, Jucu, Vila Velha
- MOON & SUN - A NIGHT DAY PARTY
- Quando: 06/01 (sexta-feira)
- Atração: Vintage Culture
- Ingressos: R$ 170 (meia/ 4º lote) à venda no site Brasil Ticket
- Evento terá dois palcos divididos em Noite e Dia
- Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
- HENRIQUE & JULIANO E MARI FERNANDEZ
- Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 21h30
- Ingressos: R$ 100 (meia/ vip/ 2º lote), R$ 200 (meia/ frontstage/ 4º lote) e R$ 330 (open bar/ 5º lote), à venda no site Lebillet
- Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus
- MESQUITA CONVIDA L7NNON
- Quando: 06/01 (sexta-feira) a partir das 21h
- Atrações: L7nnon e convidados
- Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
- Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
- BAILE DO HAWAII
- Atrações: Sorriso Maroto + convidados
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Arca Praiana - Barra do Sahy, Aracruz
- Ingressos: R$ 60 (meia/lote 2); R$ 120 (inteira/lote 2); R$ 180 (passaporte para os dois dias); à venda no site Superticket
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Kelly Muniz, Jamil e Leo Maier
- Horário: 06/01, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 7 DE JANEIRO
- SUPER PRAIA
- Quando: 07/01 (sábado)
- Atrações: Henrique & Juliano, Mari Fernandez e Zé Vaqueiro
- Ingressos: R$ 180 (meia/ lote 5), à venda no site Lebillet
- Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
- JORGE E MATEUS, ALOK, SORRISO MAROTO E MATHEUS FERNANDES
- Quando: 07/01 (sábado) a partir das 21h
- Ingressos: R$ 175 (frontstage/ meia/ 2º lote), R$ 150 (open bar arena/ 3º lote) e R$ 240 (open bar premium/ 3º lote), à venda no site Superticket
- Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
- SAMBA BEACH CLUB
- Atrações: Samba Crioulo, Clube do Samba, Maycon Sarmento
- Horário: a partir das 16h
- Onde: Espaço Skye - R. Alan Munir Helal, 100 - Praia da Costa, Vila Velha
- Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet
- MATRIX VERÃO 2023
- Atrações: L7nnon
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica
- Ingressos: R$ 90 (meia/pista/lote 4); R$ 160 (meia/área vip/lote 6) e R$ 180 (meia/mezanino/lote 3), à venda no site Lebillet e na loja Indus (Shop. Vila Velha)
- BAILE DO HAWAII
- Atrações: Teto, JV de VV, Gustavo O Brabo + convidados
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Arca Praiana - Barra do Sahy
- Ingressos: R$ 60 (meia/lote 2); R$ 120 (inteira/lote 2); R$ 180 (passaporte para os dois dias); à venda no site Superticket
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Banda d'Luar, Agitus e Ingrid Colares
- Horário: 07/01, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 8 DE JANEIRO
- SUNSE7
- Quando: 08/01 (domingo) a partir das 16h
- Atrações: Ivete Sangalo, Dennis e L7nnon
- Ingressos: R$ 130 (meia/ lote 3) à venda no site Lebillet
- Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
DIA 12 DE JANEIRO
- DEGUSTA BEER SUNSET - Festival de cerveja artesanal
- Quando: 12/01 até 22/01, a partir das 17h
- Atrações: Casaca, Sheep Parafina, Back To The Past, Ubando, Beat Locks, Nano Viana e mais
- Onde: Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha
- ENTRADA FRANCA
DIA 13 DE JANEIRO
- FERVÔ DE VERÃO
- Quando: 13/01 (sexta-feira,) a partir das 20h
- Atrações: Glória Groove, Luiza Sonsa e Budah
- Ingressos: R$ 110 (meia/ pista/ 3º lote) e R$ 140 (meia/ premium/ 3º lote), à venda no site Brasil Ticket
- Onde: Arena Pedreira - Av. Padre José de Anchieta, Guarapari.
- #VAITERVERÃO
- Quando: 13/01 (sexta-feira), a partir das 22h
- Atrações: Tomate, Bero e Samba Junior
- Ingressos: R$ 48 (espaço privilege/ meia), à venda no site Superticket
- Onde: Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
- PARADISE FESTIVAL
- Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h
- Atrações: João Gomes, Cat Dealers, Nattan e Pedro Sampaio
- Ingressos: R$ 140 (meia/ lote 3), à venda no site Lebillet
- Endereço: P12 Guarapari -Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
- ITAIPAVA REGGAE FESTIVAL
- Atrações: Tribo de Jah, Maneva, Macucos, Unilion, Forró Raiz
- Horário: 13/01 (sexta-feira), a partir das 21h
- Onde: Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES
- Ingressos: R$ 50 (pista/meia/lote 1); R$ 70 (camarote/lote 1), à venda no site Sympla
- GUSTTAVO LIMA E DUBDOGZ
- Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h30
- Ingressos: R$ 80 (vip/ meia/ 1º lote), R$ 150 (frontstage/ meia/ 2º lote) e R$ 200 (open bar/ 2º lote), à venda no site BaladAPP
- Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus
- RD CONVIDA
- Quando: 13/01 (sexta-feira) a partir das 21h
- Atrações: Cabelinho, JV de VV, KN de VV, Diego Rodrigues e convidados
- Ingressos: R$ 70 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket
- Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
- BELO
- Horário: a partir das 21h
- Onde: Embraza - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
- Ingressos: R$ 40 (meia/lote 1) e R$ 80 (inteira/lote 1), à venda no site Superticket
- ARRASTAPÉ DA ILHA
- Atrações: Alvorada (SP), Mafuá e DJ Bravim
- Horário: a partir das 22h
- Onde: Clube Álvares Cabral (Espelho D'Água) - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
- Ingressos: R$ 30 (meia/promocional) e R$ 60 (inteira/promocional), à venda no site Superticket
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Banda Arerê e Luan Souza
- Horário: 13/01, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 14 DE JANEIRO
- NA PRAIA
- Quando: 14/01 (sábado) a partir das 21h
- Atrações: Jorge & Mateus, Léo Santana e Chemical Surf
- Ingressos: R$ 200 (meia/ lote 5), à venda no site Lebillet
- Endereço: P12 Guarapari - Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari
- BELO + TOMATE
- Quando: 14/01 (sábado) a partir das 21h
- Ingressos: R$ 70 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket
- Endereço: Arena Ao Mar - Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus
- FESTIVAL DE VERÃO DE MANGUINHOS
- Atrações: 14 Bis e Marcelo Ribeiro
- Horário: a partir das 18h
- Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra
- Ingressos: 1º lote: R$60 (individual) / 1º lote: R$100 (duplo)
- Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket
- Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)
- BAILINHO DO SPETTUS
- Atração: Grupo Clareou
- Horário: a partir das 20h
- Onde: Spettus Club - R. João Germano de Melo, 1444 - São Francisco, Serra
- Ingressos: R$ 20 (promocional) e R$ 30 (lote1), à venda no site Superticket
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Banda d'Luar, banda nacional e Kelly Muniz
- Horário: 14/01, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 20 DE JANEIRO
- VAI TER VERÃO
- Atrações: bloco Fica Comigo + Atitude 67
- Horário: a partir das 21h
- Onde: Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: R$ 40 (meia/lote 1) e R$ 80 (inteira/lote 1), à venda no site Superticket
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Ester Fraga, Durval Lelys e TY Henry
- Horário: 20/01, a partir das 20h30
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 21 DE JANEIRO
- GUARAPA SESSION 2K23
- Quando: 21/01 (sábado) a partir das 22h
- Atrações: Planta & Raiz e 3030
- Ingressos: R$ 80 (camarote premium/ meia/ 1º lote) e R$ 50 (frontstage/ meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
- Local: B27 Beach Club. Siribeira, Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari
- FESTIVAL DO PISEIRO
- Quando: 21/01 (sábado) a partir das 21h30
- Atrações: João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.
- Ingressos: R$ 120 (meia/ vip/ 1º lote), R$ 120 (meia/ frontstage/ 1º lote) e R$ 140 (open bar/ lote único), à venda no site Brasil Ticket
- Endereço: Parador Internacional Guriri - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus
- OXE DE VERÃO
- Atrações: Durval Lelys e André Lelys
- Horário: a partir das 18h
- Onde: Na Vista - Rua Roseni Borges Alvarado, Enseada do Suá, Vitória
- Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), à venda no site Lebillet
- ENSAIO DE VERÃO DO REGIONAL
- Atrações: Regional da Nair, Batuqdellas, Afrokizomba
- Horário: a partir das 15h
- Onde: Recreio dos Olhos - Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 - Maruípe, Vitória
- Ingressos: R$ 30 (meia/lote 2) e R$ 60 (inteira/lote 2), à venda no site Superticket
- REGGAE SUNSET - PÉ NA AREIA
- Atrações: Planta e Raiz, 3030
- Horário: a partir das 16h
- Onde: Silva's Beach Club - Av. Beira Mar - Praia de Carapebus, Serra
- Ingressos: R$ 70 (individual/meia/lote 2), R$ 120 (duplo/meia/lote2); R$ 140 (individual/inteira/lote2), R$ 240 (duplo/inteira/2º lote) à venda no site Superticket
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Banda Agitus, Xandy Harmonia e Juliano Couto
- Horário: 21/01, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 22 DE JANEIRO
- SUNSET DIPROPÓSITO
- Atração: grupo DiPropósito
- Horário: a partir das 14h
- Onde: B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari
- Ingressos: R$ 80 (inteira/pista/lote 1); R$ 160 (inteira/área vip/lote 1) e R$ 340 (camarote open bar/lote 2), à venda no site Superticket.
DIA 27 DE JANEIRO
- PRÉ-CARNAVAL NEXT
- Atrações: Gabriel Pratti, PEdro Schmid, Nikão, JG, Marrokos, Edin, LT de VV
- Horário: a partir das 20h
- Onde: Next Eventos - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari
- Ingressos: R$ 30 (meia/lote 1), à venda no site Superticket
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Banda Cerradus, Banda Eva e Chocolate e Cia
- Horário: 27/01, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 28 DE JANEIRO
- FESTIVAL DE VERÃO DE MANGUINHOS
- Atrações: Zé Geraldo e Banda BM4
- Horário: a partir das 18h
- Onde: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Des. Cassiano Castelo, 195 - Manguinhos, Serra
- Ingressos: 1º lote R$50 (individual) / 2º lote: R$60 (duplo)
- Pontos de vendas: Chico Bento (Jardim da Penha e Laranjeiras), Farmácia Santana (Manguinhos), Lua Cheia Bar do Marquinho e no site SuperTicket
- Informações: (27) 99754-0818 / 98131-8774 (Whatsapp)
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Banda Arerê, Leo Mai e Gabriel Sabadim
- Horário: 28/01, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
DIA 3 DE FEVEREIRO
- LUAU DO ZÉ FELIPE
- Atrações: Zé Felipe
- Quando: 03/02 (sexta-feira)
- Onde: Sítio Show de Bola - Avenida Itapemirim, 1258, 300 metros do caminho do sítio Belo Horizonte - Itapemirim, ES
- Ingressos: valores ainda não divulgados; venda começa na quinta-feira (29), no site Sympla
DIA 4 DE FEVEREIRO
- LUAU MANGUINHOS SUNSET
- Atrações: Alma DJem, Macucos, Casaca, Severo Gomes e Fabricio Bravim
- Horário: a partir das 16h
- Onde: Espaço Chico Bento - Av. Des. Cassiano Castelo - Manguinhos, Serra
- Ingressos: R$ 50 (individual/meia/promocional); R$ 80 (duplo/meia/promocional); R$ 100 (individual/inteira/promocional); R$ 160 (duplo/inteira/promocional), à venda no site Superticket
- VERÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Atrações: Juliano Couto, Ty Henry, banda Agitus
- Horário: 04/02, a partir das 21h
- Onde: na Praça da Folia, montada na Avenida Atlântica, na Praia da Barra, em Conceição da Barra
- Entrada franca
17, 18 E 20 DE FEVEREIRO
- BAILE VOADOR
- Atrações:
- SEXTA - 17.02 - BaianaSystem + atrações em breve.
- SÁBADO - 18.02 - Gilsons + atrações em breve.
- SEGUNDA - 20.02 - Tema Axé 90 + atrações a confirmar.
- Onde: Clube Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
- Ingressos: R$ 140 (pista/inteira/lote 1), R$ 200 (pista premium/inteira/lote 1); R$ 300 (passaporte para os 3 dias/pista/inteira/lote 1); R$ 420 (passaporte para os 3 dias/pista premium/inteira/lote 1), à venda no site Superticket