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Música

Concertos embalam Natal do Convento da Penha e da Basílica de Santo Antônio

Apresentações acontecem nesta terça (20) e quinta (22), respectivamente. Elas são gratuitas, porém a do Convento precisa de preencher cadastro
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 15:45

Concerto de Natal no Convento da Penha
Concerto de Natal no Convento da Penha Crédito: John Leão
Os concertos e cantatas de Natal continuam acontecendo no Espírito Santo. Nesta semana, dois pontos turísticos religiosos recebem apresentações gratuitas de orquestras e cantores líricos.
O primeiro é o Convento da Penha, em Vila Velha, que recebe o concerto "Natal do Convento - Paz e Bem" nesta terça (20), às 20h30, no Campinho. O espetáculo resgata a história do nascimento de Jesus sob a visão de São Francisco de Assis com diversas apresentações de dança, música, teatro e projeções de vídeo arte nas paredes do santuário.
A regência da orquestra é do maestro Helder Trefzger, que terá a companhia do coral Vox Victoria, do regente Sanny Souza, com os solistas Natércia Lopes, Ekaterina Bessmértnova e Marcos Cypreste. A concepção e direção é de Marcelo Lages.
O concerto é gratuito, mas é necessário um ingresso para entrar. Eles são limitados e obtidos após o espectador preencher o formulário disponibilizado neste link. Após o cadastro, é necessário apresentar um documento com foto na entrada do Convento para ter acesso ao espetáculo.
Vale lembrar que o Campinho não tem cobertura. A produção está pedindo a todos para levarem seus guarda chuvas.

BASÍLICA DE SANTO ANTÔNIO

O segundo concerto será no Santuário-Basílica de Santo Antônio, em Vitória. Nesta quinta (22), o espaço recebe a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo para o espetáculo "Um Concerto de Natal". A partir das 20h, os músicos se juntam ao Coro Sinfônico da Fames e Coro Vox Victoria, sob regência dos maestros Helder Trefzger e Sanny Souza. A entrada é franca.
E ainda tem mais concertos e cantatas garantidos na Grande Vitória até a noite de Natal. Confira a lista completa neste link.

SERVIÇO

  • NATAL DO CONVENTO
  • Quando: terça (20), às 20h30
  • Onde: no Campinho do Convento, na Prainha, em Vila Velha
  • Entrada franca: Link para garantir ingressos aqui

  • UM CONCERTO DE NATAL
  • Quando: quinta (22), às 20h
  • Onde: no Santuário-Basílica de Santo Antônio, em Santo Antônio, Vitória
  • Entrada franca
  • Estacionamento Livre no pátio interno do Santuário-Basílica

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