Concertos embalam Natal do Convento da Penha e da Basílica de Santo Antônio

Concerto de Natal no Convento da Penha Crédito: John Leão

Os concertos e cantatas de Natal continuam acontecendo no Espírito Santo. Nesta semana, dois pontos turísticos religiosos recebem apresentações gratuitas de orquestras e cantores líricos.

O primeiro é o Convento da Penha, em Vila Velha, que recebe o concerto "Natal do Convento - Paz e Bem" nesta terça (20), às 20h30, no Campinho. O espetáculo resgata a história do nascimento de Jesus sob a visão de São Francisco de Assis com diversas apresentações de dança, música, teatro e projeções de vídeo arte nas paredes do santuário.

A regência da orquestra é do maestro Helder Trefzger, que terá a companhia do coral Vox Victoria, do regente Sanny Souza, com os solistas Natércia Lopes, Ekaterina Bessmértnova e Marcos Cypreste. A concepção e direção é de Marcelo Lages.

O concerto é gratuito, mas é necessário um ingresso para entrar. Eles são limitados e obtidos após o espectador preencher o formulário disponibilizado neste link. Após o cadastro, é necessário apresentar um documento com foto na entrada do Convento para ter acesso ao espetáculo.

Vale lembrar que o Campinho não tem cobertura. A produção está pedindo a todos para levarem seus guarda chuvas.

BASÍLICA DE SANTO ANTÔNIO

O segundo concerto será no Santuário-Basílica de Santo Antônio, em Vitória. Nesta quinta (22), o espaço recebe a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo para o espetáculo "Um Concerto de Natal". A partir das 20h, os músicos se juntam ao Coro Sinfônico da Fames e Coro Vox Victoria, sob regência dos maestros Helder Trefzger e Sanny Souza. A entrada é franca.

E ainda tem mais concertos e cantatas garantidos na Grande Vitória até a noite de Natal. Confira a lista completa neste link.

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