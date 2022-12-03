Veja a programação dos concertos e cantatas de Natal na Grande Vitória em 2022

Chegou a hora dos concertos de Natal. Este é o momento de conferir apresentações de clássicos e espetáculos do gênero, que unem famílias para conferir as orquestras e corais. Sob a regência do maestro Helder Trefzger, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) fará três concertos natalinos, sendo duas apresentações em terminais da Grande Vitória neste mês.
“A ideia desses concertos é contrapor os ruídos típicos dos terminais, como ônibus freando e pessoas conversando, com músicas bonitas de Natal. O intuito é alcançar pessoas que não frequentam teatros ou não têm acesso a apresentações da nossa orquestra”, contou o maestro sobre a idealização do projeto.
Além das apresentações nos terminais do Transcol (confira a programação completa no final da reportagem), as cantatas também tomam conta das igrejas. É o caso da Igreja Evangélica Batista de Vitória, que preparou o espetáculo Natal Luz, que será apresentado até o dia 17 deste mês. O evento, que conta com uma árvore de Natal de 15 metros, terá apresentações das orquestras da Guarda Municipal, Polícia Militar, Life Orquestra, Fafi, Fames e IEBV, na sede da igreja, na Rua do Canal, em Jardim da Penha.
“O intuito do Natal Luz é chamar a comunidade para ouvir orquestras. Muitas vezes, essas pessoas não têm a oportunidade de assistir aos concertos. Além disso, queremos passar o símbolo dessa data, que é o nascimento de Jesus, levar esperança. O Natal sempre esteve envolvido com música, como os anjos anunciando e cantando para Maria”, ressalta o pastor Deivisson Brito.
E que tal unir teatro e música? Pela segunda vez, o espetáculo musical "O Quebra Nozes" ganha uma adaptação capixaba. A apresentação está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro, sempre às 19h, com participações de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.
Na versão capixaba do espetáculo, 200 bailarinos se dividem no palco numa apresentação dividida em dois atos. Ana e Carlinhos vão representar a chegada do Quebra Nozes no Brasil.
PROGRAME-SE
Confira a programação completa dos locais que terão concertos de Natal:
- NATAL DO CONVENTO
- Quando: terça (20), às 20h30
- Onde: no Campinho do Convento, na Prainha, em Vila Velha
- Entrada franca: Link para garantir ingressos aqui
- UM CONCERTO DE NATAL
- Quando: quinta (22), às 20h
- Onde: no Santuário-Basílica de Santo Antônio, em Santo Antônio, Vitória
- Entrada franca
- Estacionamento Livre no pátio interno do Santuário-Basílica
- CONCERTO NATALINO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES NO PARQUE BOTÂNICO DA VALE
- Quando: 4/12 (domingo)
- Onde: Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória
- Horário: 11h
- Gratuito
- CONCERTO CHEGOU O NATAL
- Quando: 16 de dezembro
- Onde: Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
- Horário: 20h
- Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
- Pontos de venda: No site Lets.events ou na bilheteria do evento
- CONCERTOS NATALINOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES NOS TERMINAIS
- Quando: 20 e 21 de dezembro
- Onde: Terminal de Campo Grande, em Cariacica (20/12) / Terminal de Laranjeiras, na Serra (21/12)
- Horário: 17h30
- Gratuito
- CONCERTOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA
- Onde: Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, Parque Moscoso, Centro, e Catedral Metropolitana de Vitória, Centro
- Quando: de 9 a 22 de dezembro
- Gratuito
- Programação:
- 09 (sexta-feira) - Orquestra Natalina - 20h30 - Praça Nilze Mendes em Jardim Camburi
- 11 (domingo) - Orquestra Natalina - 18h30 - Parque Moscoso - Centro
- 19 (segunda-feira) - Orquestra Natalina - 19h00 - Catedral - Centro
- 22 (quinta-feira) - Orquestra Natalina - 18h30 - Parque Moscoso - Centro
- *As datas podem sofrer alterações devido às chuvas
- A TRUPE BARROCA: CONCERTO DE NATAL 2022
- Quando: 16 e 18 de dezembro
- Onde: Catedral Metropolitana de Vitória (16/12) e Santuário de São José de Anchieta (18/12)
- Horário: Às 20h (16/12) e às 17h (18/12)
- Gratuito
- NATAL NA CATEDRAL
- O que é: Projeção holográfica feita nas paredes da Catedral Metropolitana de Vitória (Centro), apresentando imagens natalinas, como árvore-de-natal, a Anunciação, os anjos, o nascimento de Jesus e os Reis Magos, entre outros temas religiosos
- Quando: 11 a 25 de dezembro
- Onde: Catedral Metropolitana de Vitória - Praça Dom Luís Scortegagna, s/n - Centro, Vitória
- Horário: 19h, 20h e 21h
- Programação:
- Dia 19 - Apresentação da Orquestra CDTIV
- Dia 20 - Coral da Catedral, com a regência do maestro Márcio Neiva e participação do Coral da Fafi
- Dia 21 - Orquestra Sonatha, sob regência do maestro Hariton Nathanailidis
- Dia 22 - Cantata de Natal
- Dia 24 - Missa de Vigília de Natal
- Dia 25 - Missa de Natal (8h e 18h)
- NATAL EM CANÇÃO
- Quando: 21 de dezembro
- Onde: Praça do Papa na Enseada de Suá em Vitória
- Horário: 20h
- Atrações: Padre Anderson Gomes, Ziza Fernandes e Padre Anderson
- Gratuito
- NATAL LUZ DA IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA (IEBV)
- Quando: dias 3, 9, 10, 16 e 17 de dezembro
- Onde: IEBV - Av. Saturnino Rangel Mauro, 725 - Jardim da Penha (Praça Oasis da Paz)
- Horário: 20h às 21h30
- Programação:
- Dia 3 - Orquestra da Polícia Militar
- Dia 9 - Life Orquestra
- Dia 10 - Orquestra sinfônica e orquestra de violões da IEBV
- Dia 16 - Orquestra da Fafi
- Dia 17 - Orquestra da Fames
- Gratuito
- NATAL DE ENCANTOS 2022
- Quando: 10/12 (sábado)
- Horário: às 20h
- Onde: Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória - ES
- Gratuito
- Programação:
- 1º Bloco
- A Christmas Scherzo – arranjo Jay Sebesky (Orquestra COES)
- Ave Maria – Giulio Caccini (Meire Norma)
- Adoration – Florence Price (Orquestra COES)
- Ó noite santa (Holy Night) – Adolphe Charles Adam (Natércia Lopes e Coral)
- Hallelujah – Leonard Cohen (Hélenes Lopes e Coral)
- Suíte de Natal – vários (Coral)
- 2º Bloco
- Un bel di vedremo (ópera Madame Butterfly) – Giacomo Puccini (Meire Norma)
- Vesti la Giubba (ópera I Pagliacci) – Ruggero Leoncavallo (Hélenes Lopes)
- Canção da Vilia (ópera A viúva alegre) – Franz Lehár (Natércia Lopes e Coral)
- Dueto de amor (ópera A viúva alegre) – Franz Lehár (Natércia Lopes e Hélenes Lopes)
- Ô abre alas – Rodrigo Pereira Martins, Eliseu Fiuza e Chiquinha Gonzaga (Coral)
- 3º Bloco
- Reza – Nego Álvares, Pretinho da Serrinha e Vinicius Feijão (Maria Rita e Coral)
- Essa mulher – Joyce Moreno e Ana Terra (Maria Rita)
- Pagu – Zélia Duncan e Rita Lee (Maria Rita)
- Saco Cheio – Marco Antônio e Nair Serra (Maria Rita)
- Bola pra frente – Alessandro Assis e Gilson Souza (Maria Rita)
- Como nossos pais – Belchior (Maria Rita)
- O que foi feito devera/Maria Maria – Márcio Borges, Fernando Brant e Milton Nascimento (Maria Rita e Coral)
- Corais:
- ArcelorMittal - Maestros Adolfo Alves | Ângela Volpato
- Opus Liberi - Maestro Cláudio Modesto
- Cameria IFES - Maestro Heraldo Filho
- MUSICAL DE NATAL IGREJA BATISTA EM GOIABEIRAS
- Quando: 11, 17, 18 e 25 de dezembro
- Onde: Rua Adalfredo Wanick, 20 - Vitória
- Gratuito
- Programação:
- Dia 11 (domingo) - Musical de Natal com tema “Rei de Amor” - 17h30 e 19h30
- Dia 17 (sábado) - Palco Cultural com grupo Arte e Vida - 20h
- Dia 18 (domingo) - Palco Cultural - 17h30 e 19h30
- Dia 25 (domingo de Natal) - Culto Cantado - 17h30 e 19h30
- MUSICAL DE NATAL MISSÃO PRAIA DA COSTA
- Quando: 11 de dezembro (domingo)
- Onde: Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, 75 - Praia da Costa, Vila Velha (ao lado do Farol Santa Luzia)
- Horário: 10h e 19h
- Gratuito
- O QUEBRA NOZES CAPIXABA
- Com uma pitada capixaba, o espetáculo traz os bailarinos Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus, que juntos representarão a chegada do Quebra Nozes no Brasil. O elenco prevê aproximadamente 200 integrantes, com apresentações de diversas linguagens artísticas, além de grupos culturais que também serão convidados a participar do espetáculo.
- Onde: Parque Cultural Reserva Vitória, atrás do Shopping Vitoria
- Quando: 10 e 11 de dezembro
- Ingresso: de R$ 60 (setor silver, meia entrada) a R$ 160 (setor VIP, inteira)
- Pontos de venda: site Even 3