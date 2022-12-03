Veja a programação dos concertos e cantatas de Natal na Grande Vitória em 2022

Orquestra Sinfônica do ES Crédito: Marcelo Siqueira/Secult

Chegou a hora dos concertos de Natal. Este é o momento de conferir apresentações de clássicos e espetáculos do gênero, que unem famílias para conferir as orquestras e corais. Sob a regência do maestro Helder Trefzger, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) fará três concertos natalinos, sendo duas apresentações em terminais da Grande Vitória neste mês

“A ideia desses concertos é contrapor os ruídos típicos dos terminais, como ônibus freando e pessoas conversando, com músicas bonitas de Natal. O intuito é alcançar pessoas que não frequentam teatros ou não têm acesso a apresentações da nossa orquestra”, contou o maestro sobre a idealização do projeto.

Além das apresentações nos terminais do Transcol (confira a programação completa no final da reportagem), as cantatas também tomam conta das igrejas. É o caso da Igreja Evangélica Batista de Vitória, que preparou o espetáculo Natal Luz, que será apresentado até o dia 17 deste mês. O evento, que conta com uma árvore de Natal de 15 metros, terá apresentações das orquestras da Guarda Municipal, Polícia Militar, Life Orquestra, Fafi, Fames e IEBV, na sede da igreja, na Rua do Canal, em Jardim da Penha.

“O intuito do Natal Luz é chamar a comunidade para ouvir orquestras. Muitas vezes, essas pessoas não têm a oportunidade de assistir aos concertos. Além disso, queremos passar o símbolo dessa data, que é o nascimento de Jesus, levar esperança. O Natal sempre esteve envolvido com música, como os anjos anunciando e cantando para Maria”, ressalta o pastor Deivisson Brito.

E que tal unir teatro e música? Pela segunda vez, o espetáculo musical "O Quebra Nozes" ganha uma adaptação capixaba. A apresentação está marcada para os dias 10 e 11 de dezembro, sempre às 19h, com participações de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

Na versão capixaba do espetáculo, 200 bailarinos se dividem no palco numa apresentação dividida em dois atos. Ana e Carlinhos vão representar a chegada do Quebra Nozes no Brasil.

PROGRAME-SE

Confira a programação completa dos locais que terão concertos de Natal:

NATAL DO CONVENTO

Quando: terça (20), às 20h30

terça (20), às 20h30 Onde: no Campinho do Convento, na Prainha, em Vila Velha

no Campinho do Convento, na Prainha, em Vila Velha Entrada franca: Link para garantir ingressos aqui

UM CONCERTO DE NATAL

Quando: quinta (22), às 20h

quinta (22), às 20h Onde: no Santuário-Basílica de Santo Antônio, em Santo Antônio, Vitória

no Santuário-Basílica de Santo Antônio, em Santo Antônio, Vitória Entrada franca

Estacionamento Livre no pátio interno do Santuário-Basílica

CONCERTO NATALINO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES NO PARQUE BOTÂNICO DA VALE

Quando: 4/12 (domingo)

4/12 (domingo) Onde: Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória

Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória Horário: 11h

11h Gratuito

CONCERTO CHEGOU O NATAL

Quando: 16 de dezembro

16 de dezembro Onde: Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória

Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória Horário: 20h

20h Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) Pontos de venda: No site Lets.events ou na bilheteria do evento

CONCERTOS NATALINOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES NOS TERMINAIS

Quando: 20 e 21 de dezembro

20 e 21 de dezembro Onde: Terminal de Campo Grande, em Cariacica (20/12) / Terminal de Laranjeiras, na Serra (21/12)

Terminal de Campo Grande, em Cariacica (20/12) / Terminal de Laranjeiras, na Serra (21/12) Horário: 17h30

17h30 Gratuito

CONCERTOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA

Onde: Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, Parque Moscoso, Centro, e Catedral Metropolitana de Vitória, Centro

Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, Parque Moscoso, Centro, e Catedral Metropolitana de Vitória, Centro Quando: de 9 a 22 de dezembro

de 9 a 22 de dezembro Gratuito

Programação:

09 (sexta-feira) - Orquestra Natalina - 20h30 - Praça Nilze Mendes em Jardim Camburi

11 (domingo) - Orquestra Natalina - 18h30 - Parque Moscoso - Centro

19 (segunda-feira) - Orquestra Natalina - 19h00 - Catedral - Centro

22 (quinta-feira) - Orquestra Natalina - 18h30 - Parque Moscoso - Centro

*As datas podem sofrer alterações devido às chuvas



A TRUPE BARROCA: CONCERTO DE NATAL 2022

Quando: 16 e 18 de dezembro

16 e 18 de dezembro Onde: Catedral Metropolitana de Vitória (16/12) e Santuário de São José de Anchieta (18/12)

Catedral Metropolitana de Vitória (16/12) e Santuário de São José de Anchieta (18/12) Horário: Às 20h (16/12) e às 17h (18/12)

Às 20h (16/12) e às 17h (18/12) Gratuito

NATAL NA CATEDRAL

O que é: Projeção holográfica feita nas paredes da Catedral Metropolitana de Vitória (Centro), apresentando imagens natalinas, como árvore-de-natal, a Anunciação, os anjos, o nascimento de Jesus e os Reis Magos, entre outros temas religiosos

Projeção holográfica feita nas paredes da Catedral Metropolitana de Vitória (Centro), apresentando imagens natalinas, como árvore-de-natal, a Anunciação, os anjos, o nascimento de Jesus e os Reis Magos, entre outros temas religiosos Quando: 11 a 25 de dezembro

Onde: Catedral Metropolitana de Vitória - Praça Dom Luís Scortegagna, s/n - Centro, Vitória

Horário: 19h, 20h e 21h

19h, 20h e 21h Programação:

Dia 19 - Apresentação da Orquestra CDTIV

- Apresentação da Orquestra CDTIV Dia 20 - Coral da Catedral, com a regência do maestro Márcio Neiva e participação do Coral da Fafi

- Coral da Catedral, com a regência do maestro Márcio Neiva e participação do Coral da Fafi Dia 21 - Orquestra Sonatha, sob regência do maestro Hariton Nathanailidis

- Orquestra Sonatha, sob regência do maestro Hariton Nathanailidis Dia 22 - Cantata de Natal

- Cantata de Natal Dia 24 - Missa de Vigília de Natal

- Missa de Vigília de Natal Dia 25 - Missa de Natal (8h e 18h)

NATAL EM CANÇÃO

Quando: 21 de dezembro

21 de dezembro Onde: Praça do Papa na Enseada de Suá em Vitória

Praça do Papa na Enseada de Suá em Vitória Horário: 20h

20h Atrações: Padre Anderson Gomes, Ziza Fernandes e Padre Anderson

Padre Anderson Gomes, Ziza Fernandes e Padre Anderson Gratuito

NATAL LUZ DA IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA (IEBV)

Quando: dias 3, 9, 10, 16 e 17 de dezembro

dias 3, 9, 10, 16 e 17 de dezembro Onde: IEBV - Av. Saturnino Rangel Mauro, 725 - Jardim da Penha (Praça Oasis da Paz)

IEBV - Av. Saturnino Rangel Mauro, 725 - Jardim da Penha (Praça Oasis da Paz) Horário: 20h às 21h30

20h às 21h30 Programação:

Dia 3 - Orquestra da Polícia Militar



Dia 9 - Life Orquestra

Life Orquestra Dia 10 - Orquestra sinfônica e orquestra de violões da IEBV

Orquestra sinfônica e orquestra de violões da IEBV Dia 16 - Orquestra da Fafi

Orquestra da Fafi Dia 17 - Orquestra da Fames

- Orquestra da Fames Gratuito

NATAL DE ENCANTOS 2022

Quando: 10/12 (sábado)

10/12 (sábado) Horário: às 20h

às 20h Onde: Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória - ES

Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória - ES Gratuito





Programação:

1º Bloco

A Christmas Scherzo – arranjo Jay Sebesky (Orquestra COES)

Ave Maria – Giulio Caccini (Meire Norma)

Adoration – Florence Price (Orquestra COES)

Ó noite santa (Holy Night) – Adolphe Charles Adam (Natércia Lopes e Coral)

Hallelujah – Leonard Cohen (Hélenes Lopes e Coral)

Suíte de Natal – vários (Coral)





2º Bloco

Un bel di vedremo (ópera Madame Butterfly) – Giacomo Puccini (Meire Norma)

Vesti la Giubba (ópera I Pagliacci) – Ruggero Leoncavallo (Hélenes Lopes)

Canção da Vilia (ópera A viúva alegre) – Franz Lehár (Natércia Lopes e Coral)

Dueto de amor (ópera A viúva alegre) – Franz Lehár (Natércia Lopes e Hélenes Lopes)

Ô abre alas – Rodrigo Pereira Martins, Eliseu Fiuza e Chiquinha Gonzaga (Coral)





3º Bloco

Reza – Nego Álvares, Pretinho da Serrinha e Vinicius Feijão (Maria Rita e Coral)

Essa mulher – Joyce Moreno e Ana Terra (Maria Rita)

Pagu – Zélia Duncan e Rita Lee (Maria Rita)

Saco Cheio – Marco Antônio e Nair Serra (Maria Rita)

Bola pra frente – Alessandro Assis e Gilson Souza (Maria Rita)

Como nossos pais – Belchior (Maria Rita)

O que foi feito devera/Maria Maria – Márcio Borges, Fernando Brant e Milton Nascimento (Maria Rita e Coral)

Corais:

ArcelorMittal - Maestros Adolfo Alves | Ângela Volpato

Opus Liberi - Maestro Cláudio Modesto

Cameria IFES - Maestro Heraldo Filho

MUSICAL DE NATAL IGREJA BATISTA EM GOIABEIRAS

Quando: 11, 17, 18 e 25 de dezembro

11, 17, 18 e 25 de dezembro Onde: Rua Adalfredo Wanick, 20 - Vitória

Rua Adalfredo Wanick, 20 - Vitória Gratuito

Programação:

Dia 11 (domingo) - Musical de Natal com tema “Rei de Amor” - 17h30 e 19h30

Dia 17 (sábado) - Palco Cultural com grupo Arte e Vida - 20h

Dia 18 (domingo) - Palco Cultural - 17h30 e 19h30

Dia 25 (domingo de Natal) - Culto Cantado - 17h30 e 19h30

MUSICAL DE NATAL MISSÃO PRAIA DA COSTA

Quando: 11 de dezembro (domingo)

11 de dezembro (domingo) Onde: Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, 75 - Praia da Costa, Vila Velha (ao lado do Farol Santa Luzia)

Rua Dr. Lúcio Waem Pereira, 75 - Praia da Costa, Vila Velha (ao lado do Farol Santa Luzia) Horário: 10h e 19h

10h e 19h Gratuito