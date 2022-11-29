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Vitória

Maria Rita faz show de Natal de graça na Praça do Papa, em Vitória

Natal de Encantos terá apresentação de Nany People e tema “A mulher e suas múltiplas dimensões"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 15:51

A cantora Maria Rita é uma das convidadas especiais do Concerto Natal de Encantos 2022
A cantora Maria Rita é uma das convidadas especiais do concerto Natal de Encantos 2022 Crédito: Carlos Pupo/Folhapress

Atualização

07/12/2022 - 5:41
A cantora Maria Rita cancelou sua participação no evento Natal de Encantos porque testou positivo para a Covid-19. O texto foi atualizado
O concerto Natal de Encantos 2022 está confirmado para o dia 10 de dezembro, às 20h, na Praça do Papa, em Vitória. Convidada especial no evento deste ano, a cantora Maria Rita cancelou sua participação no espetáculo nesta quarta-feira (7), quando testou positivo para a Covid-19.
Com apresentação de Nany People, o evento segue confirmado com o tema “A mulher e suas múltiplas dimensões”. "O espetáculo se mantém com duas cantoras capixabas interpretando o mesmo repertório que Maria Rita apresentaria. São elas Elaine Vieira e Ekaterina Bessmértnova, representando todas as mulheres capixabas e brasileiras, num repertório de muita força, resiliência e garra feminina", diz a nota enviada pela assessoria do evento.
A programação inclui ainda a participação da Orquestra Sinfônica da Cia de Ópera do Espírito Santo (COES), realizadora do evento, com regência e direção musical do maestro Helder Trefzger e participação das artistas locais Natércia Lopes e Meire Norma, além de Hélenes Lopes.
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira
Em 2022, o “Natal de Encantos” se debruça sobre questões que permeiam a mulher e seu lugar no mundo. A temática feminina será pontuada por meio das coreografias de Gil Mendes, do Corpo de Dança e textos de mulheres escritoras interpretados pela apresentadora do evento Nany People.
Em formato musical e cênico, o espetáculo contará com um corpo de baile e um coral de aproximadamente 100 vozes, com obras natalinas no primeiro bloco, eruditas no segundo e populares no terceiro. A direção geral é de Tarcísio Santório e direção artística de Colette Dantas.
Cada bloco traz uma temática que cria uma narrativa. O primeiro traz a mulher como o ventre da humanidade, em todas as raças e costumes. O segundo expõe a visão da sociedade sobre a mulher revelando preconceitos, opressões e a misoginia sofrida diariamente, embora termine com a mulher que se liberta, como na canção “Ô abre alas”, de Chiquinha Gonzaga.
Já no bloco final, a cantora Maria Rita sobe ao palco focando na mulher empoderada, protagonista de si e do mundo, com músicas como “Pagu”, de Zélia Duncan e Rita Lee, “Essa Mulher”, de Joyce Moreno e “Ana Terra e Maria Maria”, de Milton Nascimento e Fernando Brant.
Segundo o diretor geral, Tarcísio Santório, o “Natal de Encantos” tem o intuito de celebrar o respeito, a solidariedade e o amor.
“Para além de um significado cristão, bíblico, o Natal é uma data festiva que celebra o amor. É um tempo em que o espírito de humanidade e solidariedade está mais presente. O Concerto Natal de Encantos pretende despertar a reflexão e os sentimentos fraternos de amor, respeito e solidariedade por meio da arte. Procura trazer temáticas relacionadas a questões humanitárias urgentes que provoquem atitudes de mudanças comprometidas com a igualdade entre pessoas de todas as raças, credos e gêneros”, ressalta Tarcísio.

OUTRAS EDIÇÕES

O Concerto Natal de Encantos surgiu em 2015, no Parque da Cidade, em Serra, onde permaneceu até 2017. Em 2018, fruto de uma parceria da Cia de Ópera do Espírito Santo (COES), da ArcelorMittal e da Prefeitura de Vitória, o espetáculo migrou para a capital sendo realizado, desde então, na Praça do Papa, na Enseada do Suá.
A cantora Vanessa da Mata realiza show do seu álbum 'Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina' no palco do Tom Brasil, em São Paulo
A cantora Vanessa da Mata Crédito: Carlos Pupo/Folhapress
Nesse mesmo ano, o concerto trouxe sua primeira atração de reconhecimento nacional, o músico Flávio Venturini. Em 2019, a ação cultural amadureceu e foi a vez da cantora Vanessa da Mata abrilhantar o espetáculo. Além dela, convidados especiais também passaram pelo evento, como os cantores capixabas Jeremias Reis, Natércia Lopes, Meire Norma, a catarinense Carla Domingues e a bailarina carioca Liana Vasconcellos.
Confira a programação completa do Concerto Natal de Encantos:
  • 1º Bloco
  • A Christmas Scherzo – arranjo Jay Sebesky (Orquestra COES)
  • Ave Maria – Giulio Caccini (Meire Norma)
  • Adoration – Florence Price (Orquestra COES)
  • Ó noite santa (Holy Night) – Adolphe Charles Adam (Natércia Lopes e Coral)
  • Hallelujah – Leonard Cohen (Hélenes Lopes e Coral)
  • Suíte de Natal – vários (Coral)

  • 2º Bloco
  • Un bel di vedremo (ópera Madame Butterfly) – Giacomo Puccini (Meire Norma)
  • Vesti la Giubba (ópera I Pagliacci) – Ruggero Leoncavallo (Hélenes Lopes)
  • Canção da Vilia (ópera A viúva alegre) – Franz Lehár (Natércia Lopes e Coral)
  • Dueto de amor (ópera A viúva alegre) – Franz Lehár (Natércia Lopes e Hélenes Lopes)
  • Ô abre alas – Rodrigo Pereira Martins, Eliseu Fiuza e Chiquinha Gonzaga (Coral)

  • 3º Bloco
  • Reza – Nego Álvares, Pretinho da Serrinha e Vinicius Feijão
  • Essa mulher – Joyce Moreno e Ana Terra 
  • Pagu – Zélia Duncan e Rita Lee
  • Saco Cheio – Marco Antônio e Nair Serra
  • Bola pra frente – Alessandro Assis e Gilson Souza
  • Como nossos pais – Belchior
  • O que foi feito devera/Maria Maria – Márcio Borges, Fernando Brant e Milton Nascimento

  • Corais:
  • ArcelorMittal - Maestros Adolfo Alves | Ângela Volpato
  • Opus Liberi - Maestro Cláudio Modesto
  • Cameria IFES - Maestro Heraldo Filho
  • SERVIÇO
  • Natal de Encantos
  • Data: 10/12, sábado, às 20h
  • Local: Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória - ES
  • Duração: 60 minutos
  • Entrada gratuita

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