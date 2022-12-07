Maria Rita cancela participação no concerto de Natal em Vitória

Maria Rita cancelou sua participação no concerto Natal de Encantos, em Vitória. A cantora testou positivo para o vírus da Covid-19 e pediu a compreensão de todos sobre sua ausência.
Após a publicação nas redes sociais, os fãs da cantora enviaram mensagens de apoio. "Boa recuperação. Se hidrate bem", comentou um internauta. "Toda energia positiva pra ela nesse momento", publicou outro.
Com apresentação de Nany People, o concerto segue confirmado para este sábado (10), às 20h, na Praça do Papa, com a Orquestra Sinfônica da Cia de Ópera do Espírito Santo. A entrada é franca.
"O espetáculo se mantém com duas cantoras capixabas interpretando o mesmo repertório que Maria Rita apresentaria. São elas Elaine Vieira e Ekaterina Bessmértnova, representando todas as mulheres capixabas e brasileiras, num repertório de muita força, resiliência e garra feminina", diz a nota enviada pela assessoria do evento.
O evento traz como tema “A mulher e suas múltiplas dimensões”. Com formato musical e cênico, o espetáculo contará com um corpo de baile e um coral de aproximadamente 100 vozes, com obras natalinas no primeiro bloco, eruditas no segundo e populares no terceiro, quando as cantoras capixabas sobem ao palco para embalar o público em canções como Pagu, de Zélia Duncan e Rita Lee, e Maria Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant.
OUTRAS EDIÇÕES
O Concerto Natal de Encantos surgiu em 2015, no Parque da Cidade, em Serra, onde permaneceu até 2017. Em 2018, fruto de uma parceria da Cia de Ópera do Espírito Santo (COES), da ArcelorMittal e da Prefeitura de Vitória, o espetáculo migrou para a capital sendo realizado, desde então, na Praça do Papa, na Enseada do Suá.
Nesse mesmo ano, o concerto trouxe sua primeira atração de reconhecimento nacional, o músico Flávio Venturini. Em 2019, a ação cultural amadureceu e foi a vez da cantora Vanessa da Mata abrilhantar o espetáculo. Além dela, convidados especiais também passaram pelo evento, como os cantores capixabas Jeremias Reis, Natércia Lopes, Meire Norma, a catarinense Carla Domingues e a bailarina carioca Liana Vasconcellos.
Confira a programação completa do Concerto Natal de Encantos:
- 1º Bloco
- A Christmas Scherzo – arranjo Jay Sebesky (Orquestra COES)
- Ave Maria – Giulio Caccini (Meire Norma)
- Adoration – Florence Price (Orquestra COES)
- Ó noite santa (Holy Night) – Adolphe Charles Adam (Natércia Lopes e Coral)
- Hallelujah – Leonard Cohen (Hélenes Lopes e Coral)
- Suíte de Natal – vários (Coral)
- 2º Bloco
- Un bel di vedremo (ópera Madame Butterfly) – Giacomo Puccini (Meire Norma)
- Vesti la Giubba (ópera I Pagliacci) – Ruggero Leoncavallo (Hélenes Lopes)
- Canção da Vilia (ópera A viúva alegre) – Franz Lehár (Natércia Lopes e Coral)
- Dueto de amor (ópera A viúva alegre) – Franz Lehár (Natércia Lopes e Hélenes Lopes)
- Ô abre alas – Rodrigo Pereira Martins, Eliseu Fiuza e Chiquinha Gonzaga (Coral)
- 3º Bloco
- Reza – Nego Álvares, Pretinho da Serrinha e Vinicius Feijão
- Essa mulher – Joyce Moreno e Ana Terra
- Pagu – Zélia Duncan e Rita Lee
- Saco Cheio – Marco Antônio e Nair Serra
- Bola pra frente – Alessandro Assis e Gilson Souza
- Como nossos pais – Belchior
- O que foi feito devera/Maria Maria – Márcio Borges, Fernando Brant e Milton Nascimento
- Corais:
- ArcelorMittal - Maestros Adolfo Alves | Ângela Volpato
- Opus Liberi - Maestro Cláudio Modesto
- Cameria IFES - Maestro Heraldo Filho
- SERVIÇO
- Natal de Encantos
- Data: 10/12, sábado, às 20h
- Local: Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória - ES
- Duração: 60 minutos
- Entrada gratuita