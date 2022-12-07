Caravana de Natal Coca-Cola circula por 26 cidades do ES; veja a programação

Atualização
07/12/2022 - 2:07
Após a publicação da matéria, a organização da caravana Coca-Cola no ES informou a inclusão de Jaguaré no percurso. Assim, serão 26 cidades e não 25 como anteriormente divulgado. O texto e título foram atualizados
Chegou um dos momentos mais esperados pelos brasileiros, a passagem da Caravana de Natal Coca-Cola. A trupe do Papai Noel, que já circula o país há alguns dias, começa a circular pelo Espírito Santo nesta quarta-feira (7).
A caravana de cinco caminhões e um carro fará viagens diárias com partidas, sempre às 18h30, até o dia 23 de dezembro. O início da rota capixaba será pelas cidades de Cariacica e Viana. No total, serão 26 municípios capixabas percorridos.
Nesta quarta (7), a caravana parte da Praça de Cariacica Sede, passa por bairros como Santana, Nova Brasília, Dom Bosco, Itaquari, Campo Grande, Alto Laje e Flexal. Viana entra no meio percurso, entre a passagem por Dom Bosco e Itaquari, quando a trupe vai até o bairro Marcílio de Noronha.
Na quinta (8), será a vez de Vila Velha receber o Bom Velhinho. A partida será na Praça de Santa Paula II, passando por Riviera da Barra, Praia das Gaivotas, Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Santa Mônica, Jardim Colorado, na divisa entre Brisamar e Santos Dumont, Ibes, pela Av. Carlos Lindenberg (passando por Aribiri e Glória), Centro, Praia da Costa e volta pelas orlas de Itapoã e Itaparica até a Praça do Ciclista.
O terceiro município a receber a caravana será o de Serra, na sexta-feira (9). A rota inicia no posto Shell de Serra Sede, passando por dentro do bairro e seguindo por Planalto Serrano, Carapina, Colina de Laranjeiras, Valparaíso, pelo Parque da Cidade, Cidade Continental e Jardim Limoeiro.
A lista com as próximas cidades e os dias em que a caravana irá passar, você confere no fim do texto. Para saber o itinerário completo de cada município, basta acessar o site ou o aplicativo Natal Coca-Cola, disponível para Android e iPhone.
"A frota de Caravanas da Coca-Cola se tornou uma tradição, reunindo famílias e comunidades locais para viver um pouco da magia natalina. Este ano, mais do que nunca, celebramos o espírito e a tradição do Natal e o fato de, não importa os obstáculos, ele sempre encontrar um caminho para nos unir e alegrar, reunindo famílias, amigos e até estranhos em momentos especiais", diz Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.
Ele informa que, além do Espírito Santo, a caravana acontece em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além dos Estados do Norte e Nordeste do país.
PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA DE NATAL COCA-COLA NO ES
- 07/12 - CARIACICA / VIANA
- 08/12 - VILA VELHA
- 09/12 - SERRA
- 10/12 - DOMINGOS MARTINS / MARECHAL FLORIANO
- 11/12 - GUARAPARI
- 12/12 - JERÔNIMO MONTEIRO / ALEGRE
- 13/12 - IÚNA
- 14/12 - CONCEIÇÃO DO CASTELO / VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- 15/12 - VITÓRIA
- 16/12 - LINHARES
- 17/12 - COLATINA
- 18/12 - BAIXO GUANDU
- 19/12 - SÃO GABRIEL DA PALHA / VILA VALÉRIO
- 20/12 - BARRA DE SÃO FRANCISCO / ÁGUIA BRANCA
- 21/12 - NOVA VENÉCIA / JAGUARÉ
- 22/12 - MONTANHA / PINHEIROS / BOA ESPERANÇA
- 23/12 - SÃO MATEUS