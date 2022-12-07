Caravana de Natal Coca-Cola circula por 26 cidades do ES; veja a programação

Caravana de Natal Coca-Cola em passagem pelo ES, em 2020 Crédito: Guilherme Ferrari

Atualização Após a publicação da matéria, a organização da caravana Coca-Cola no ES informou a inclusão de Jaguaré no percurso. Assim, serão 26 cidades e não 25 como anteriormente divulgado. O texto e título foram atualizados

Chegou um dos momentos mais esperados pelos brasileiros, a passagem da Caravana de Natal Coca-Cola. A trupe do Papai Noel, que já circula o país há alguns dias, começa a circular pelo Espírito Santo nesta quarta-feira (7).

A caravana de cinco caminhões e um carro fará viagens diárias com partidas, sempre às 18h30, até o dia 23 de dezembro. O início da rota capixaba será pelas cidades de Cariacica e Viana. No total, serão 26 municípios capixabas percorridos.

Nesta quarta (7), a caravana parte da Praça de Cariacica Sede, passa por bairros como Santana, Nova Brasília, Dom Bosco, Itaquari, Campo Grande, Alto Laje e Flexal. Viana entra no meio percurso, entre a passagem por Dom Bosco e Itaquari, quando a trupe vai até o bairro Marcílio de Noronha.

Na quinta (8), será a vez de Vila Velha receber o Bom Velhinho. A partida será na Praça de Santa Paula II, passando por Riviera da Barra, Praia das Gaivotas, Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Santa Mônica, Jardim Colorado, na divisa entre Brisamar e Santos Dumont, Ibes, pela Av. Carlos Lindenberg (passando por Aribiri e Glória), Centro, Praia da Costa e volta pelas orlas de Itapoã e Itaparica até a Praça do Ciclista.

O terceiro município a receber a caravana será o de Serra, na sexta-feira (9). A rota inicia no posto Shell de Serra Sede, passando por dentro do bairro e seguindo por Planalto Serrano, Carapina, Colina de Laranjeiras, Valparaíso, pelo Parque da Cidade, Cidade Continental e Jardim Limoeiro.

A lista com as próximas cidades e os dias em que a caravana irá passar, você confere no fim do texto. Para saber o itinerário completo de cada município, bastao aplicativo Natal Coca-Cola, disponível para Android e iPhone. . Para saber o itinerário completo de cada município, basta acessar o site ou, disponível para Android e iPhone.

"A frota de Caravanas da Coca-Cola se tornou uma tradição, reunindo famílias e comunidades locais para viver um pouco da magia natalina. Este ano, mais do que nunca, celebramos o espírito e a tradição do Natal e o fato de, não importa os obstáculos, ele sempre encontrar um caminho para nos unir e alegrar, reunindo famílias, amigos e até estranhos em momentos especiais", diz Ted Ketterer, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Caravana de Natal Coca-Cola durante passagem pelo Rio, em 2021 Crédito: Patrick Rocha

Ele informa que, além do Espírito Santo, a caravana acontece em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além dos Estados do Norte e Nordeste do país.

PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA DE NATAL COCA-COLA NO ES