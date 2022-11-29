Caravana de Natal circula por 23 bairros de Vila Velha; veja a programação

O Natal chegou em todas as regiões de Vila Velha. Desde o último sábado (26), uma caravana de Natal com a presença ilustre do Papai Noel está circulando pela cidade canela verde. Ao todo, 23 bairros vão receber a magia dessa época do ano em ruas e praças públicas até o dia 23 de dezembro.
De acordo com o secretário executivo de Cultura e Turismo, Cícero Ribeiro, a Caravana consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis. Os bairros que vão receber a comitiva estarão enfeitados e as paradas irão acontecer sempre das 19h30 às 22h.
“A programação foi pensada para que as pessoas possam vivenciar a magia do Natal na principal área de eventos da cidade ou perto de casa, tornando esse momento de festejos em algo mais democrático e social. O maior destaque desse momento é o espírito de coletividade, onde muitos puderam contribuir, deixar sua digital para que a cidade tenha um momento de esperança”, explicou Cícero.
Confira a programação dos próximos bairros que a Caravana Natalina vai passar, podendo haver alterações devido às chuvas e jogos do Brasil na Copa do Mundo.
- 30/11 – Zumbi dos Palmares – Nova praça (Rua Margarida)
- 01/12 – Vale Encantado – Praça Cristalina
- 03/12 – Normília da Cunha – Av. Antônio Elias do ES (ao lado do campo de futebol)
- 04/12 – Paul –Praça Antenor Fassarela
- 05/12 – Barramares - Praça Zelinda Regina Biazutti Leite
- 06/12 - Ibes – Praça Assis Chateaubriand
- 07/12 – Novo México – Entre a Rua Rosas de Ouro e Rua do Beijo
- 09/12 – Ponta da Fruta – Parque da Baleia
- 11/12 – Praia de Itaparica - Praça dos Ciclistas
- 12/12 - Riviera da Barra – Praça principal (Av. Vitória)
- 15/12 - Barra do Jucu – Praça Pedro Valadares
- 16/12 – Glória - Praça do Chocolate
- 17/12 – Santa Paula II – Praça principal (Av. Dr. Dório Silva)
- 19/12 – Jardim Colorado – Entre as ruas Cravo e Jasmim
- 20/12 – Itapuã - Praça Agenor Moreira
- 21/12 – Cobilândia - Praça Deus Pai
- 22/12 – Coqueiral de Itaparica - Praça principal (H12)
- 23/12 – Praia das Gaivotas – Praça Bené Marques