Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Caravana de Natal circula por 23 bairros de Vila Velha; veja a programação
Magia do Natal

Caravana de Natal circula por 23 bairros de Vila Velha; veja a programação

Caravana consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 09:00

Caravana de Natal com Papai Noel circula por Vila Velha
Caravana de Natal com Papai Noel circula por Vila Velha Crédito: Antônio Carlos
O Natal chegou em todas as regiões de Vila Velha. Desde o último sábado (26), uma caravana de Natal com a presença ilustre do Papai Noel está circulando pela cidade canela verde. Ao todo, 23 bairros vão receber a magia dessa época do ano em ruas e praças públicas até o dia 23 de dezembro.
De acordo com o secretário executivo de Cultura e Turismo, Cícero Ribeiro, a Caravana consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis. Os bairros que vão receber a comitiva estarão enfeitados e as paradas irão acontecer sempre das 19h30 às 22h.
“A programação foi pensada para que as pessoas possam vivenciar a magia do Natal na principal área de eventos da cidade ou perto de casa, tornando esse momento de festejos em algo mais democrático e social. O maior destaque desse momento é o espírito de coletividade, onde muitos puderam contribuir, deixar sua digital para que a cidade tenha um momento de esperança”, explicou Cícero.
Confira a programação dos próximos bairros que a Caravana Natalina vai passar, podendo haver alterações devido às chuvas e jogos do Brasil na Copa do Mundo.
  • 30/11 – Zumbi dos Palmares – Nova praça (Rua Margarida)
  • 01/12 – Vale Encantado – Praça Cristalina
  • 03/12 – Normília da Cunha – Av. Antônio Elias do ES (ao lado do campo de futebol)
  • 04/12 – Paul –Praça Antenor Fassarela
  • 05/12 – Barramares - Praça Zelinda Regina Biazutti Leite
  • 06/12 - Ibes – Praça Assis Chateaubriand
  • 07/12 – Novo México – Entre a Rua Rosas de Ouro e Rua do Beijo
  • 09/12 – Ponta da Fruta – Parque da Baleia
  • 11/12 – Praia de Itaparica - Praça dos Ciclistas
  • 12/12 - Riviera da Barra – Praça principal (Av. Vitória)
  • 15/12 - Barra do Jucu – Praça Pedro Valadares
  • 16/12 – Glória - Praça do Chocolate
  • 17/12 – Santa Paula II – Praça principal (Av. Dr. Dório Silva)
  • 19/12 – Jardim Colorado – Entre as ruas Cravo e Jasmim
  • 20/12 – Itapuã - Praça Agenor Moreira
  • 21/12 – Cobilândia - Praça Deus Pai
  • 22/12 – Coqueiral de Itaparica - Praça principal (H12)
  • 23/12 – Praia das Gaivotas – Praça Bené Marques

Veja Também

Decorações de Natal já enfeitam as cidades do ES; veja as programações

Vila Velha: ​inauguração da Vila Natalina é adiada devido às fortes chuvas

De Marvel a programação 24 horas: veja especiais de Natal para curtir na TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Natal papai noel Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados