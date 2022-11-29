Caravana de Natal circula por 23 bairros de Vila Velha; veja a programação

Caravana de Natal com Papai Noel circula por Vila Velha Crédito: Antônio Carlos

O Natal chegou em todas as regiões de Vila Velha. Desde o último sábado (26), uma caravana de Natal com a presença ilustre do Papai Noel está circulando pela cidade canela verde. Ao todo, 23 bairros vão receber a magia dessa época do ano em ruas e praças públicas até o dia 23 de dezembro.

De acordo com o secretário executivo de Cultura e Turismo, Cícero Ribeiro, a Caravana consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis. Os bairros que vão receber a comitiva estarão enfeitados e as paradas irão acontecer sempre das 19h30 às 22h.

“A programação foi pensada para que as pessoas possam vivenciar a magia do Natal na principal área de eventos da cidade ou perto de casa, tornando esse momento de festejos em algo mais democrático e social. O maior destaque desse momento é o espírito de coletividade, onde muitos puderam contribuir, deixar sua digital para que a cidade tenha um momento de esperança”, explicou Cícero.

Confira a programação dos próximos bairros que a Caravana Natalina vai passar, podendo haver alterações devido às chuvas e jogos do Brasil na Copa do Mundo.