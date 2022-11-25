​Prainha contará com Vila Natalina em 2022 Crédito: Assessoria Prefeitura Municipal de Vila Velha

Your browser does not support the audio element. Vila Velha: inauguração da Vila Natalina é adiada devido às fortes chuvas

A inauguração da Vila Natalina no Parque da Prainha, que aconteceria nesta sexta-feira (25), em Vila Velha, foi adiada por causa das fortes chuvas dos últimos dias no Espírito Santo. Segundo a prefeitura, a nova data será divulgada em breve. Quando inaugurado, o horário de funcionamento do espaço será de segunda a sexta, das 18h às 23h, e sábado e domingo, das 12h às 23h.

O local está recebendo uma decoração com Casa do Papai Noel, árvore multicolorida de 23 metros de altura, iluminação cênica, carrossel com quatro cavalos, roda gigante de 20m com 30 cabines, parquinho temático e túnel de luz de 15m de comprimento, com efeitos especiais que simulam a neve.

Todas as 109 escolas municipais da rede de ensino de Vila Velha também estão participando da ornamentação. Os alunos das escolas estão decorando as árvores que irão compor a decoração da Vila Natalina. Uma novidade para este ano é que cada árvore terá um QR Code contando a inspiração da árvore e também com informações da escola e dos alunos participantes.

Além da Vila Natalina no Parque da Prainha, diversos trechos da orla e 26 bairros vão receber iluminações cênicas. Entre os locais estão Itapuã, Praia da Costa, Centro, Praia das Gaivotas, Coqueiral de Itaparica, Praia de Itaparica, Normília da Cunha, Ibes, Araçás, Jardim Colorado, Guaranhuns, Novo México, Barra do Jucu, Riviera da Barra, Santa Paula II, Vale Encantado, Ponta da Fruta, Paul, Glória, Barramares, Zumbi dos Palmares, Cobilândia, Vila Nova, Cocal, Aribiri e Santos Dumont.

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