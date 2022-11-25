Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Batalha de rimas no ES terá R$ 9 mil em prêmios e shows de Dudu, Vk Mac e Afronta MC
Cultura hip hop

Batalha de rimas no ES terá R$ 9 mil em prêmios e shows de Dudu, Vk Mac e Afronta MC

Batalha do N9v, do rapper MC Noventa, será neste sábado (26), na Quadra da Novo Império, em Vitória. "Tinha que fazer algo pela cena do Espírito Santo”, disse o idealizador
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 08:00

Edição especial da Batalha do N9v acontece no próximo sábado (26), em Vitória
Edição especial da Batalha do N9v acontece no próximo sábado (26), em Vitória Crédito: Amanda Bolonha
Criada pelo rapper MC Noventa, a Batalha do N9v ganha uma edição especial neste sábado (26), na Quadra da Novo Império, em Caratoíra, Vitória. Com o objetivo de fomentar a cultura nas periferias, o evento terá batalhas de rimas valendo R$ 4 mil para o primeiro lugar, premiações para os maiores vencedores do ano e apresentações de grandes artistas da cena capixaba. Vale lembrar que a galera batalha e o público se diverte, ainda mais com entrada 0800.
Para entender como será a competição, primeiro é preciso conhecer um pouco sobre a Batalha do N9v. Desde janeiro deste ano, rappers de vários locais do Estado se reúnem às terça-feiras, na Praça do Portal do Príncipe, para batalhar. O vencedor de cada semana leva R$ 200 para casa e acumula um ponto por cada round vencido.
Ao longo dos últimos nove meses, foi formado um ranking com a pontuação das batalhas. E, no próximo sábado (26), os oito melhores classificados do ano irão participar de uma intensa batalha final, valendo R$ 4 mil.
Além da competição, os quatro rappers com mais vitórias acumuladas no ano também serão premiados. Eles receberão as quantias de R$ 2 mil (1º lugar), R$ 1,5 mil (2º lugar), R$ 1 mil (3º lugar) e R$ 500 (4º lugar). Ao todo, serão R$ 9 mil em premiações. O evento também irá arrecadar 1kg de alimento não perecível para ajudar com o Natal da comunidade do Morro do Quadro, em Vitória.
MC Noventa falou sobre a idealização da edição especial e também da importância para os jovens que sonham em viver do rap.
“Eu sempre batalhei. É algo que eu sei a importância para quem investe sua vida nessa arte. Sempre quis fazer uma batalha com premiação em dinheiro, sei que ajuda muito essas pessoas. É uma recompensa para o trabalho delas. Eu sabia que tinha que fazer algo pela cena do Espírito Santo”.
Além das batalhas, o evento também contará com uma programação musical recheada. Os rappers Dudu MC, VK Mac e Afronta MC prometem trazer o melhor da cultura hip hop para a capital. Nas redes sociais, Dudu MC revela que a Batalha do N9v resgatou o ânimo de muitos rappers em batalhar.
“Estou muito ansioso, acho que vai estar muito cheio. A Batalha do N9v foi um divisor de águas. Era um momento em que muitas batalhas estavam separadas, os rappers estavam meio desanimados. E ela trouxe aquele ânimo de novo. Sem dúvidas, trouxe aquele gás para a cultura local. Prometo entregar um show lindo, não tem valor voltar para aquele ambiente de batalha”, disse Dudu.
João Paulo Wanzeller, conhecido MC Noventa, foi vice-campeão nacional do Duelo de MCs em 2019 e campeão estadual em 2015 e 2019. Para ele, qualquer pessoa é bem-vinda nas batalhas de rimas. Inclusive, cerca de 300 a 350 pessoas frequentam semanalmente as disputas na Ilha do Príncipe. Apesar do esforço para conseguir captar recursos para promover eventos maiores, o principal objetivo dele é levar a cultura do hip hop para mais lugares.
“Eu acho que só o testemunho pode fazer alguém entender o que é uma batalha. Eu espero que pais e mães também compareçam com seus filhos para ver de perto como é o evento. Teve gente que já pagou conta de luz com o dinheiro que ganhou na batalha, por isso eu sei que dá perspectiva de vida”, finalizou Noventa, ressaltando que espera receber cerca de 1,5 mil pessoas no próximo sábado (26).
  • SERVIÇO
  • “BATALHA DO N9v: FIM DO PRIMEIRO CICLO”
  • Quando: 26 de novembro (sábado)
  • Onde: Quadra da Novo Império - Av. Santo Antônio - Caratoíra, Vitória
  • Horário: das 15h às 21h30
  • Entrada franca
  • Atrações: Batalhas de rima valendo R$ 4 mil, premiações e shows com Dudu MC, VK Mac e Afronta MC 

Veja Também

Destaque no rap nacional, Budah quer continuar crescendo e fazendo o que gosta

Batalha de MCs reúne Dudu, Mary Jane, Cezola, Feijó e Bob13 em Vitória

Batalha de rimas: conheça a arte do improviso e do raciocínio lógico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados