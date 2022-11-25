Batalha de rimas no ES terá R$ 9 mil em prêmios e shows de Dudu, Vk Mac e Afronta MC

Edição especial da Batalha do N9v acontece no próximo sábado (26), em Vitória Crédito: Amanda Bolonha

Criada pelo rapper MC Noventa, a Batalha do N9v ganha uma edição especial neste sábado (26), na Quadra da Novo Império, em Caratoíra, Vitória. Com o objetivo de fomentar a cultura nas periferias, o evento terá batalhas de rimas valendo R$ 4 mil para o primeiro lugar, premiações para os maiores vencedores do ano e apresentações de grandes artistas da cena capixaba. Vale lembrar que a galera batalha e o público se diverte, ainda mais com entrada 0800.

Para entender como será a competição, primeiro é preciso conhecer um pouco sobre a Batalha do N9v. Desde janeiro deste ano, rappers de vários locais do Estado se reúnem às terça-feiras, na Praça do Portal do Príncipe, para batalhar. O vencedor de cada semana leva R$ 200 para casa e acumula um ponto por cada round vencido.

Ao longo dos últimos nove meses, foi formado um ranking com a pontuação das batalhas. E, no próximo sábado (26), os oito melhores classificados do ano irão participar de uma intensa batalha final, valendo R$ 4 mil.

Além da competição, os quatro rappers com mais vitórias acumuladas no ano também serão premiados. Eles receberão as quantias de R$ 2 mil (1º lugar), R$ 1,5 mil (2º lugar), R$ 1 mil (3º lugar) e R$ 500 (4º lugar). Ao todo, serão R$ 9 mil em premiações. O evento também irá arrecadar 1kg de alimento não perecível para ajudar com o Natal da comunidade do Morro do Quadro, em Vitória.

MC Noventa falou sobre a idealização da edição especial e também da importância para os jovens que sonham em viver do rap.

“Eu sempre batalhei. É algo que eu sei a importância para quem investe sua vida nessa arte. Sempre quis fazer uma batalha com premiação em dinheiro, sei que ajuda muito essas pessoas. É uma recompensa para o trabalho delas. Eu sabia que tinha que fazer algo pela cena do Espírito Santo”.

Além das batalhas, o evento também contará com uma programação musical recheada. Os rappers Dudu MC, VK Mac e Afronta MC prometem trazer o melhor da cultura hip hop para a capital. Nas redes sociais, Dudu MC revela que a Batalha do N9v resgatou o ânimo de muitos rappers em batalhar.

“Estou muito ansioso, acho que vai estar muito cheio. A Batalha do N9v foi um divisor de águas. Era um momento em que muitas batalhas estavam separadas, os rappers estavam meio desanimados. E ela trouxe aquele ânimo de novo. Sem dúvidas, trouxe aquele gás para a cultura local. Prometo entregar um show lindo, não tem valor voltar para aquele ambiente de batalha”, disse Dudu.

João Paulo Wanzeller, conhecido MC Noventa, foi vice-campeão nacional do Duelo de MCs em 2019 e campeão estadual em 2015 e 2019. Para ele, qualquer pessoa é bem-vinda nas batalhas de rimas. Inclusive, cerca de 300 a 350 pessoas frequentam semanalmente as disputas na Ilha do Príncipe. Apesar do esforço para conseguir captar recursos para promover eventos maiores, o principal objetivo dele é levar a cultura do hip hop para mais lugares.

“Eu acho que só o testemunho pode fazer alguém entender o que é uma batalha. Eu espero que pais e mães também compareçam com seus filhos para ver de perto como é o evento. Teve gente que já pagou conta de luz com o dinheiro que ganhou na batalha, por isso eu sei que dá perspectiva de vida”, finalizou Noventa, ressaltando que espera receber cerca de 1,5 mil pessoas no próximo sábado (26).