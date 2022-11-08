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Grande encontro

Batalha de MCs reúne Dudu, Mary Jane, Cezola, Feijó e Bob13 em Vitória

O Mar de Monstros, em Vitória, recebe os capixabas com pocket shows e batalhas com os melhores MCs do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 17:07

Dudu MC
Dudu MC tem milhões de views nas plataformas de streaming Crédito: Reprodução @dudumc
A Batalha de MCs está de volta e preparada uma festa para os capixabas. No próximo sábado (12), a Quadra da Novo Império, em Vitória, vai abrigar o Mar de Monstros, com pocket shows e batalhas com os melhores MCs do Brasil.
Estarão presentes maiores monstros, tanto para as batalhas, quanto para os pocket shows - que contarão com a participação de Mary Jane, Dudu MC e MC Cezola.
Dudu MC chega a sua apresentação embalado por parcerias com milhões de views nas plataformas de streaming. O capixaba que se criou musicalmente nas batalhas de rima e chamou a atenção aos 15 anos, hoje, já tem parcerias com MC Guimê, Filipe Ret, MC Cabelinho, Mode$tia, Bob, Azzy, Orochi e Xamã.
O sucesso como integrante do grupo Melanina MCs e o repertório que lançou em 2021, com o EP “Lusco Fusco”, prometem fazer do pocket show de Mary Jane um dos pontos altos da programação. Assim como MC Cezola (SP), autor de “Jovem Sonhador”, “Bye-Bye Bebê”, “Cheiro de Chiclete”, “Set do R10” e “Carolina Herrera”, que se apresenta pela primeira vez no Estado.
A apresentação das batalhas será conduzida por Feijó e Bob13, considerados entre os melhores apresentadores de Batalha de MCs do Brasil. Nas Batalhas nomes como: Jhony; Jaya Luuck, Ravena, Levinsk, Neo, Big Mike, Ch, Devilzinha, Markho, Prado, Barreto, Magrao entre outros monstros.

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