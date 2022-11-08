Batalha de MCs reúne Dudu, Mary Jane, Cezola, Feijó e Bob13 em Vitória

Dudu MC tem milhões de views nas plataformas de streaming Crédito: Reprodução @dudumc

A Batalha de MCs está de volta e preparada uma festa para os capixabas. No próximo sábado (12), a Quadra da Novo Império, em Vitória, vai abrigar o Mar de Monstros, com pocket shows e batalhas com os melhores MCs do Brasil.

Estarão presentes maiores monstros, tanto para as batalhas, quanto para os pocket shows - que contarão com a participação de Mary Jane, Dudu MC e MC Cezola.

Dudu MC chega a sua apresentação embalado por parcerias com milhões de views nas plataformas de streaming. O capixaba que se criou musicalmente nas batalhas de rima e chamou a atenção aos 15 anos, hoje, já tem parcerias com MC Guimê, Filipe Ret, MC Cabelinho, Mode$tia, Bob, Azzy, Orochi e Xamã.

O sucesso como integrante do grupo Melanina MCs e o repertório que lançou em 2021, com o EP “Lusco Fusco”, prometem fazer do pocket show de Mary Jane um dos pontos altos da programação. Assim como MC Cezola (SP), autor de “Jovem Sonhador”, “Bye-Bye Bebê”, “Cheiro de Chiclete”, “Set do R10” e “Carolina Herrera”, que se apresenta pela primeira vez no Estado.