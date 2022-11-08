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Cultura

ES vai destinar R$ 30 milhões para revitalização de patrimônios de 12 municípios

Programa de Coinvestimento “Fundo a Fundo Patrimônio” vai contemplar 27 espaços como Fafi e Mucane, ambas em Vitória, e Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 16:08

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi.
A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi foi um dos patrimônios selecionados para o Coinvestimento "Fundo a Fundo Patrimônio" Crédito: Leonardo Silveira/PMV
A Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES) divulgou os selecionados para o projeto Coinvestimento "Fundo a Fundo Patrimônio", uma modalidade voltada à revitalização, valorização, preservação, conservação e restauração do patrimônio tombado do Espírito Santo.
A iniciativa é uma espécie de novo braço da política de incentivo cultural Coinvestimento "Fundo a Fundo"lançado pelo governo do ES em março de 2022, com previsão de R$ 8,3 milhões de investimentos na cultura estadual.
Com inscrições abertas em agosto e um aporte de R$ 30 milhões a ser investido entre 2022 e 2023, o "Fundo a Fundo Patrimônio" classificou 30 propostas originárias de 12 municípios.
As propostas foram classificadas seguindo três linhas de apoio: Elaboração de Projeto Executivo; Investimento em Obras e Aquisição de Mobiliário.
No ato da inscrição, os municípios enviaram a documentação, analisada seguindo alguns critérios, como grau de preservação do imóvel; estado de conservação; experiência profissional do arquiteto ou do engenheiro designado para acompanhar a execução do plano de ação; qualidade da proposta e viabilidade do projeto, entre outros pontos.
Entre os aparelhos selecionados, estão a Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves, a Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz, de Conceição da Barra, o Farol Santa Luzia e o Museu Homero Massena, em Vila Velha; e o Museu Capixaba do Negro "Veronica da Pas" - Mucane e a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música - FAFI, em Vitória. 

CICLO DE INVESTIMENTOS

O Programa de Coinvestimento - Fundo a Fundo pretende ampliar o volume de fomento à cultura do ES, funcionando como um instrumento que possibilita capilaridade no investimento à cultura, atuando em parceria com os municípios capixabas. Para saber mais um pouco sobre o projeto, dê uma olhada em matéria publicada por HZ
O primeiro ciclo do programa destinou recursos para a criação de editais municipais de cultura, a fim de beneficiar artistas locais, culturas tradicionais populares e patrimônio imaterial. 
Este segundo ciclo prevê a transferência de verbas para a revitalização do patrimônio tombado e em processo de tombamento pelo Estado, pela União, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e municípios (no último caso, tombados até 2021), beneficiando tanto edificações isoladas quanto requalificação urbana de sítios históricos (conjunto de bens).

PATRIMÔNIOS SELECIONADOS PARA O "FUNDO A FUNDO PATRIMÔNIO"

    • ALFREDO CHAVES 
    • Estação Ferroviária de Matilde (aquisição de equipamento e mobiliário, elaboração de projeto executivo e investimento em obras)

    • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
    • Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro (aquisição de equipamento e mobiliário)
    • Praça de Conveniência e Mobilidade ao lado da Casa do Roberto Carlos (elaboração de projeto executivo)
    • Centro Operário de Proteção Mútua (elaboração de projeto executivo)
    • Museu Ferroviário Domingos Lage (investimento em obras)

    • CONCEIÇÃO DA BARRA
    • Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz de Conceição da Barra (aquisição de equipamento e mobiliário)
    • Trapiche – Casa da Cultura "Hermógenes Lima Fonseca" (elaboração de projeto executivo)
    • Altar Mor da Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz de Conceição da Barra (elaboração de projeto executivo)
    • Farol de Conceição da Barra (elaboração de projeto executivo)
    • Igreja Nossa Senhora da Conceição (investimento em obras)

    • DOMINGOS MARTINS
    • Casa da Cultura de Domingos Martins (investimento em obras)

    • FUNDÃO
    • Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira" (aquisição de equipamento e mobiliário)

    • GUARAPARI
    • Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição (Investimento em obras)

    • ITAPEMIRIM
    • Matriz Nossa Senhora do Amparo (elaboração de projeto executivo)

    • SANTA TERESA
    • Biblioteca Pública Orlando Nascimento (elaboração de projeto executivo)

    • SÃO MATEUS
    • Sítio Histórico do Porto de São Mateus (investimento em obras)

    • VIANA
    • Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Viana (investimento em obras)

    • VILA VELHA
    • Casa da Memória de Vila Velha (aquisição de equipamento e mobiliário)
    • Museu Homero Massena (aquisição de equipamento e mobiliário)
    • Farol Santa Luzia (aquisição de equipamento e mobiliário)

    • VITÓRIA
    • Avenida Jerônimo Monteiro, nº 23, Centro de Vitória, ao lado da Escadaria do Palácio Anchieta "Casa Verde"  (investimento em obras)
    • Mucane (aquisição de equipamento e mobiliário)
    • Casa Porto das Artes Plásticas (elaboração de projeto executivo)
    • FAFI (aquisição de equipamentos e mobiliários e elaboração de projeto executivo)
    • Biblioteca Municipal de Vitória "Adolpho Poli Monjardim" (aquisição de equipamento e mobiliário)
    • Antigo Hotel Majestic - Casa Ayalon (investimento em obras)
    • I045, situado na Rua João Aguirre, 28, Praça Oito de Setembro (elaboração de projeto executivo)

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