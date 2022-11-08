ES vai destinar R$ 30 milhões para revitalização de patrimônios de 12 municípios

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi foi um dos patrimônios selecionados para o Coinvestimento "Fundo a Fundo Patrimônio" Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES) divulgou os selecionados para o projeto Coinvestimento "Fundo a Fundo Patrimônio", uma modalidade voltada à revitalização, valorização, preservação, conservação e restauração do patrimônio tombado do Espírito Santo.

Coinvestimento "Fundo a Fundo", A iniciativa é uma espécie de novo braço da política de incentivo cultural lançado pelo governo do ES em março de 2022 , com previsão de R$ 8,3 milhões de investimentos na cultura estadual.

Com inscrições abertas em agosto e um aporte de R$ 30 milhões a ser investido entre 2022 e 2023, o "Fundo a Fundo Patrimônio" classificou 30 propostas originárias de 12 municípios.

As propostas foram classificadas seguindo três linhas de apoio: Elaboração de Projeto Executivo; Investimento em Obras e Aquisição de Mobiliário.

No ato da inscrição, os municípios enviaram a documentação, analisada seguindo alguns critérios, como grau de preservação do imóvel; estado de conservação; experiência profissional do arquiteto ou do engenheiro designado para acompanhar a execução do plano de ação; qualidade da proposta e viabilidade do projeto, entre outros pontos.

Entre os aparelhos selecionados, estão a Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves, a Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz, de Conceição da Barra, o Farol Santa Luzia e o Museu Homero Massena, em Vila Velha; e o Museu Capixaba do Negro "Veronica da Pas" - Mucane e a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música - FAFI, em Vitória.

CICLO DE INVESTIMENTOS

O Programa de Coinvestimento - Fundo a Fundo pretende ampliar o volume de fomento à cultura do ES, funcionando como um instrumento que possibilita capilaridade no investimento à cultura, atuando em parceria com os municípios capixabas. Para saber mais um pouco sobre o projeto, dê uma olhada em matéria publicada por HZ

O primeiro ciclo do programa destinou recursos para a criação de editais municipais de cultura, a fim de beneficiar artistas locais, culturas tradicionais populares e patrimônio imaterial.

Este segundo ciclo prevê a transferência de verbas para a revitalização do patrimônio tombado e em processo de tombamento pelo Estado, pela União, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e municípios (no último caso, tombados até 2021), beneficiando tanto edificações isoladas quanto requalificação urbana de sítios históricos (conjunto de bens).

PATRIMÔNIOS SELECIONADOS PARA O "FUNDO A FUNDO PATRIMÔNIO"