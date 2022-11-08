ES vai destinar R$ 30 milhões para revitalização de patrimônios de 12 municípios

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES) divulgou os selecionados para o projeto Coinvestimento "Fundo a Fundo Patrimônio", uma modalidade voltada à revitalização, valorização, preservação, conservação e restauração do patrimônio tombado do Espírito Santo.
A iniciativa é uma espécie de novo braço da política de incentivo cultural Coinvestimento "Fundo a Fundo", lançado pelo governo do ES em março de 2022, com previsão de R$ 8,3 milhões de investimentos na cultura estadual.
Com inscrições abertas em agosto e um aporte de R$ 30 milhões a ser investido entre 2022 e 2023, o "Fundo a Fundo Patrimônio" classificou 30 propostas originárias de 12 municípios.
As propostas foram classificadas seguindo três linhas de apoio: Elaboração de Projeto Executivo; Investimento em Obras e Aquisição de Mobiliário.
No ato da inscrição, os municípios enviaram a documentação, analisada seguindo alguns critérios, como grau de preservação do imóvel; estado de conservação; experiência profissional do arquiteto ou do engenheiro designado para acompanhar a execução do plano de ação; qualidade da proposta e viabilidade do projeto, entre outros pontos.
Entre os aparelhos selecionados, estão a Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves, a Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz, de Conceição da Barra, o Farol Santa Luzia e o Museu Homero Massena, em Vila Velha; e o Museu Capixaba do Negro "Veronica da Pas" - Mucane e a Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música - FAFI, em Vitória.
CICLO DE INVESTIMENTOS
O Programa de Coinvestimento - Fundo a Fundo pretende ampliar o volume de fomento à cultura do ES, funcionando como um instrumento que possibilita capilaridade no investimento à cultura, atuando em parceria com os municípios capixabas. Para saber mais um pouco sobre o projeto, dê uma olhada em matéria publicada por HZ.
O primeiro ciclo do programa destinou recursos para a criação de editais municipais de cultura, a fim de beneficiar artistas locais, culturas tradicionais populares e patrimônio imaterial.
Este segundo ciclo prevê a transferência de verbas para a revitalização do patrimônio tombado e em processo de tombamento pelo Estado, pela União, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e municípios (no último caso, tombados até 2021), beneficiando tanto edificações isoladas quanto requalificação urbana de sítios históricos (conjunto de bens).
PATRIMÔNIOS SELECIONADOS PARA O "FUNDO A FUNDO PATRIMÔNIO"
- ALFREDO CHAVES
- Estação Ferroviária de Matilde (aquisição de equipamento e mobiliário, elaboração de projeto executivo e investimento em obras)
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro (aquisição de equipamento e mobiliário)
- Praça de Conveniência e Mobilidade ao lado da Casa do Roberto Carlos (elaboração de projeto executivo)
- Centro Operário de Proteção Mútua (elaboração de projeto executivo)
- Museu Ferroviário Domingos Lage (investimento em obras)
- CONCEIÇÃO DA BARRA
- Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz de Conceição da Barra (aquisição de equipamento e mobiliário)
- Trapiche – Casa da Cultura "Hermógenes Lima Fonseca" (elaboração de projeto executivo)
- Altar Mor da Igreja Nossa Senhora da Conceição/Matriz de Conceição da Barra (elaboração de projeto executivo)
- Farol de Conceição da Barra (elaboração de projeto executivo)
- Igreja Nossa Senhora da Conceição (investimento em obras)
- DOMINGOS MARTINS
- Casa da Cultura de Domingos Martins (investimento em obras)
- FUNDÃO
- Casa da Cultura "Doutor Mauro Mattos Pereira" (aquisição de equipamento e mobiliário)
- GUARAPARI
- Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição (Investimento em obras)
- ITAPEMIRIM
- Matriz Nossa Senhora do Amparo (elaboração de projeto executivo)
- SANTA TERESA
- Biblioteca Pública Orlando Nascimento (elaboração de projeto executivo)
- SÃO MATEUS
- Sítio Histórico do Porto de São Mateus (investimento em obras)
- VIANA
- Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Viana (investimento em obras)
- VILA VELHA
- Casa da Memória de Vila Velha (aquisição de equipamento e mobiliário)
- Museu Homero Massena (aquisição de equipamento e mobiliário)
- Farol Santa Luzia (aquisição de equipamento e mobiliário)
- VITÓRIA
- Avenida Jerônimo Monteiro, nº 23, Centro de Vitória, ao lado da Escadaria do Palácio Anchieta "Casa Verde" (investimento em obras)
- Mucane (aquisição de equipamento e mobiliário)
- Casa Porto das Artes Plásticas (elaboração de projeto executivo)
- FAFI (aquisição de equipamentos e mobiliários e elaboração de projeto executivo)
- Biblioteca Municipal de Vitória "Adolpho Poli Monjardim" (aquisição de equipamento e mobiliário)
- Antigo Hotel Majestic - Casa Ayalon (investimento em obras)
- I045, situado na Rua João Aguirre, 28, Praça Oito de Setembro (elaboração de projeto executivo)