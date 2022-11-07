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Natal nos terminais

Orquestra Sinfônica do ES fará concertos natalinos em terminais da Grande Vitória

Oses realizará apresentações nos dias 20 e 21 de dezembro em dois terminais com participação dos coros Sinfônico da Fames e o Coro Vox Victoria
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 13:49

Orquestra Sinfônica do ES fará concertos natalinos em terminais
Orquestra Sinfônica do ES fará concertos natalinos em terminais Crédito: Assessoria de Comunicação da Ceturb
Já imaginou escutar música clássica dentro de um terminal de ônibus? O local, que costuma ter sons de motores, freios e outros ruídos, será palco de um belo concerto natalino promovido pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses). Serão duas apresentações, em dois terminais da Grande Vitória, no mês de dezembro. No dia 20, o Terminal de Campo Grande, em Cariacica, recebe os músicos, e no dia 21, será a vez do Terminal de Laranjeiras, na Serra. O horário de ambos os concertos será às 17h30.
Sob a regência do maestro Helder Trefzger, a orquestra trará um repertório repleto de músicas natalinas. Entre as canções, estão “Os pastores e os anjos”, “Pinheiro de Natal”, "Nasceu em Belém” e “Boas Festas”. Quem não se lembra do verso: “Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel”.
“A ideia desses concertos é contrapor os ruídos típicos dos terminais, como ônibus freando e pessoas conversando, com músicas bonitas de Natal. O intuito é alcançar pessoas que não frequentam teatros ou não têm acesso a apresentações da nossa orquestra”, contou o maestro sobre a idealização do projeto.
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira
Para abrilhantar ainda mais os concertos, a Oses contará com a participação de dois corais: o Coro Sinfônico da Fames e o Coro Vox Victoria, regidos pelo maestro Sanny Souza. As apresentações também irão trazer composições de Tchaikovsky, conhecido pelas obras “O Lago dos Cisnes” e “O Quebra Nozes”.
Segundo o Maestro, o horário escolhido para realizar os concertos foi estratégico. “É o horário de pico dos terminais. A ideia é que as pessoas possam parar um pouco e escutar uma música. A gente espera que os passageiros tenham um momento de paz no meio da correria do dia a dia. Mesmo que poucas pessoas parem para nos assistir, a nossa missão já foi cumprida”, ressaltou.

SERVIÇO

  • CONCERTOS NATALINOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES NOS TERMINAIS
  • Quando: 20 e 21 de dezembro
  • Onde: Terminal de Campo Grande, em Cariacica (20/12) / Terminal de Laranjeiras, na Serra (21/12)
  • Horário: 17h30
  • Gratuito

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