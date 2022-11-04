Papai Noel chega aos shoppings do ES com direito a cortejo e montanha russa

Chegada do papai noel nos shoppings da Grande Vitória começa neste sábado (5) Crédito: Shopping Mestre Álvaro/ Divulgação

Atualização O shopping Vila Velha enviou mais informações sobre a chegada do Papai Noel ao espaço após a publicação da matéria. O texto foi atualizado.

Novembro está cada vez mais agitado. Além da Copa do Mundo, quem chega com tudo é o "Bom Velhinho" com toda sua trupe natalina. Shoppings da Grande Vitória se preparam para a chegada do Papai Noel, que começa neste sábdao (5), com direito a cortejos, espetáculos e até caravana.

É o caso do Shopping Moxuara, em Cariacica, onde um mini trio, com direito a noeletes acompanhando o Papai Noel, vai desfilar pelas ruas ao redor do centro de compras neste sábdao (5), a partir das 15 horas. Já a partir das 17 horas, haverá uma caravana dentro do shopping com todos os personagens natalinos que farão parte das comemorações entre os meses de novembro e dezembro.

Bonecos de Neve, fadas, duendes e as noeletes vão circular por todo o mall, do piso L1 até a praça de alimentação no piso L3 onde acontecerá o espetáculo “A história do boneco de neve” e, na sequência, o momento mais esperado do dia: a chegada do Papai Noel.

Além da chegada do Papai Noel, os espaços comerciais preparam toda uma programação que terá de apresentação de balé até montanha russa, no caso do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. O Bom Velhinho chega no domingo (6) e a programação de Natal do espaço terá ainda apresentação de corais, teatro aos domingos e oficinas natalinas.

A montanha russa conta com 3 metros de altura e 80m² de percurso. Ela é voltada para crianças a partir dos 5 anos e adultos embarcarem na diversão. Vale lembrar que a programação do shopping Praia da Costa é gratuita, mas a montanha russa tem valor de R$ 5 para duas voltas.

Montanha russa de Natal do Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação/Shopping Praia da Costa

No Shopping Vitória, na Capital, além da chegada do Papai Noel, o público também ficará encantado com a Mini Parada de Natal, o Show com Personagens Cantantes e ativações fantásticas, como Carrinhos de Guloseimas Especiais e Intervenção de Atores. Confira a lista que HZ preparou com os detalhes.

SHOPPING MOXUARA

O “Natal na Neve” do Shopping Moxuara terá diversas atrações gratuitas. Papai Noel, boneco de neve gigante (com 4 metros de altura), globo de neve interativo e uma árvore de Natal com 10 metros de altura são os grandes destaques da decoração.



Chegada do Papai Noel: sábado (05), a partir das 15h

sábado (05), a partir das 15h Como será: em um mini trio, acompanhado pelas noeletes, ele vai desfilar pelas ruas ao redor do Shopping Moxuara, a partir das 15 horas, cumprimentando todos que estiverem na região. Já a partir das 17 horas, haverá uma caravana dentro do shopping com todos os personagens natalinos que farão parte das comemorações entre os meses de novembro e dezembro. Bonecos de Neve, fadas, duendes e as noeletes vão circular por todo o mall, do piso L1 até a praça de alimentação no piso L3 onde acontecerá o espetáculo “A história do boneco de neve” e, na sequência, o momento mais esperado do dia: a chegada do Papai Noel.



em um mini trio, acompanhado pelas noeletes, ele vai desfilar pelas ruas ao redor do Shopping Moxuara, a partir das 15 horas, cumprimentando todos que estiverem na região. Já a partir das 17 horas, haverá uma caravana dentro do shopping com todos os personagens natalinos que farão parte das comemorações entre os meses de novembro e dezembro. Bonecos de Neve, fadas, duendes e as noeletes vão circular por todo o mall, do piso L1 até a praça de alimentação no piso L3 onde acontecerá o espetáculo “A história do boneco de neve” e, na sequência, o momento mais esperado do dia: a chegada do Papai Noel. Programação: Ainda durante os meses de novembro e dezembro, um diversificado roteiro com as tradicionais cantatas será apresentado por grupos de corais de escolas, igrejas e diversas instituições da Grande Vitória.



Ainda durante os meses de novembro e dezembro, um diversificado roteiro com as tradicionais cantatas será apresentado por grupos de corais de escolas, igrejas e diversas instituições da Grande Vitória. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

SHOPPING VITÓRIA

A Abertura do Natal no Shopping Vitória será um espetáculo cheio de sonhos este ano. Neste Natal, o grande diferencial é uma passarela, posicionada no segundo piso e que vai até a árvore principal. O projeto é inspirado na Galeies Lafayette, trazendo uma nova proposta de imersão com aéreos, contemplando balões com ursinhos e outros elementos com movimentos. O espaço é totalmente instagramável para as pessoas tirarem fotos.



Chegada do Papai Noel: sábado (05), às 18h



sábado (05), às 18h Como será: o Papai Noel chega trazendo uma experiência mágica, com muita luz e alegria na Praça Central do mall. Além da chegada do bom velhinho, o público também ficará encantado com a Mini Parada de Natal, o Show com Personagens Cantantes e ativações fantásticas, como Carrinhos de Guloseimas Especiais e Intervenção de Atores.



o Papai Noel chega trazendo uma experiência mágica, com muita luz e alegria na Praça Central do mall. Além da chegada do bom velhinho, o público também ficará encantado com a Mini Parada de Natal, o Show com Personagens Cantantes e ativações fantásticas, como Carrinhos de Guloseimas Especiais e Intervenção de Atores. Programação: A decoração neste ano tem um cenário lúdico, cheio de interações e movimentos, unindo a tradição natalina com a tecnologia. Tudo contempla uma Fábrica de Sonhos, com engrenagens, ursos e elementos natalinos que vão despertar a curiosidade e criar um ambiente mágico.



A decoração neste ano tem um cenário lúdico, cheio de interações e movimentos, unindo a tradição natalina com a tecnologia. Tudo contempla uma Fábrica de Sonhos, com engrenagens, ursos e elementos natalinos que vão despertar a curiosidade e criar um ambiente mágico. Uma das atrações é uma Máquina de Desejos, que funciona como um contador de sonhos. A máquina tem três botões com palavras como “paz”, “amor” e “união”. À medida que as crianças apertam os botões, os desejos escolhidos vão sendo contabilizados em um grande painel eletrônico.



Outra atividade é a experiência com Óculos VR, uma atração de bilheteria solidária, com arrecadação destinada à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo - AMAES.



O Shopping Vitória traz também mais uma vez o presépio em tamanho real, localizado no 2º piso, em frente à Espaço Laser. Um lugar de acolhimento e união, onde os visitantes podem refletir sobre o significado do Natal e vivenciar momentos especiais.



Bazar: Natal é tempo de esperança e solidariedade. Por isso, o Shopping Vitória, em parceria com o Instituto Americo Buaiz, realiza o Bazar Solidário, com diversas instituições sociais. A partir do próximo sábado (05) até o dia 24 de dezembro, no 1º piso em frente à Camicado, 13 instituições terão um espaço reservado para comercializar seus produtos. Toda a arrecadação será revertida para a própria instituição, ajudando assim a manterem seus projetos.



Natal é tempo de esperança e solidariedade. Por isso, o Shopping Vitória, em parceria com o Instituto Americo Buaiz, realiza o Bazar Solidário, com diversas instituições sociais. A partir do próximo sábado (05) até o dia 24 de dezembro, no 1º piso em frente à Camicado, 13 instituições terão um espaço reservado para comercializar seus produtos. Toda a arrecadação será revertida para a própria instituição, ajudando assim a manterem seus projetos. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória

SHOPPING JARDINS

O tema da decoração deste ano é Bosque Encantado, com muitos personagens reais e lúdicos que estão presentes nas florestas brasileiras, tudo preparado pelo decorador Luiz Fernando.



Chegada do Papai Noel: sábado (5), a partir das 16h



sábado (5), a partir das 16h Como será: O Papai Noel ficará em dias e horários alternados. Toda semana o Shopping Jardins vai divulgar esses dias e horários em suas redes sociais. Ainda estão definindo. As fotos com papai noel são gratuitas. Cada pessoa tira sua própria foto, à vontade. O Papai Noel ficará no Shopping Jardins exclusivamente para atender crianças e os pais fazerem lindas fotos



O Papai Noel ficará em dias e horários alternados. Toda semana o Shopping Jardins vai divulgar esses dias e horários em suas redes sociais. Ainda estão definindo. As fotos com papai noel são gratuitas. Cada pessoa tira sua própria foto, à vontade. O Papai Noel ficará no Shopping Jardins exclusivamente para atender crianças e os pais fazerem lindas fotos Programação: as crianças vão poder se encantar ainda com a programação especial preparada pra elas, com trenzinho e os ajudantes do papai noel circulando em volta do shopping, recreação, pipoca, algodão doce. Tudo gratuito. Além disso, show na área externa a parir das 16h30, com Vinicius Herkenhoff e banda apresentando o melhor do samba de raiz e chorinho. Um encontro de food trucks vai acontecer também, na rua lateral do shopping, com sanduíches e comidas mexicanas, porções, hamburguers, doces, cachorro-quente, bebidas e cervejas artesanais, entre outros. Atrações apenas neste fim de semana



as crianças vão poder se encantar ainda com a programação especial preparada pra elas, com trenzinho e os ajudantes do papai noel circulando em volta do shopping, recreação, pipoca, algodão doce. Tudo gratuito. Além disso, show na área externa a parir das 16h30, com Vinicius Herkenhoff e banda apresentando o melhor do samba de raiz e chorinho. Um encontro de food trucks vai acontecer também, na rua lateral do shopping, com sanduíches e comidas mexicanas, porções, hamburguers, doces, cachorro-quente, bebidas e cervejas artesanais, entre outros. Endereço: Shopping Jardins, localizado na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória.



SHOPPING PRAIA DA COSTA

A decoração de Natal ocupa mais de 220 m² da Praça de Eventos e contará com uma árvore de Natal de 13 metros, além de uma atração inédita: uma montanha russa que promete deixar o natal de todas as famílias ainda mais divertido.

Chegada do Papai Noel: domingo (06), a partir das 16h



domingo (06), a partir das 16h Como será: a fábula do “Quebra Nozes” chega ao Shopping Praia da Costa, trazendo todo o encanto e a magia do Natal, juntamente com o Papai Noel. A partir das 16h, a festa começa com um cortejo de personagens, quarteto musical e, às 17h, acontecerá um espetáculo de balé com o tema do Quebra Nozes, na Pracinha do Praia (Piso L1), que promete encantar o público num espetáculo cheio de luzes, som e muita dança.



a fábula do “Quebra Nozes” chega ao Shopping Praia da Costa, trazendo todo o encanto e a magia do Natal, juntamente com o Papai Noel. A partir das 16h, a festa começa com um cortejo de personagens, quarteto musical e, às 17h, acontecerá um espetáculo de balé com o tema do Quebra Nozes, na Pracinha do Praia (Piso L1), que promete encantar o público num espetáculo cheio de luzes, som e muita dança. Programação: a programação de Natal no Shopping Praia da Costa também terá apresentação de corais, teatro aos domingos, oficinas natalinas e uma incrível promoção para presentear os clientes.



a programação de Natal no Shopping Praia da Costa também terá apresentação de corais, teatro aos domingos, oficinas natalinas e uma incrível promoção para presentear os clientes. Valor: visitação gratuita; montanha russa R$ 5,00, duas voltas.



visitação gratuita; montanha russa R$ 5,00, duas voltas. Endereço: Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos (L1) - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha



SHOPPING VILA VELHA

O "Doce de Natal" do Shopping Vila Velha chega com atrações para toda a família a partir de 10 de novembro. A programação começa pelas ruas da cidade, com um passeio do Papai Noel por Vila Velha anunciando a chegada do Natal. Às 19 horas, acontece a recepção do bom velhinho no Shopping, com encontro e fotos com o público.



Chegada do Papai Noel: quinta-feira (10), às 19h



quinta-feira (10), às 19h Como será: Às 18h, Papai Noel passeia por Vila Velha, cumprimentando o público e anunciando a chegada do natal. O mini trio passa pelas principais vias da cidade entre Itapuã e Itaparica. A recepção ao Bom Velhinho acontece às 19h, com encontro e fotos com o público. Enquanto aguarda a chegada do Noel no Shopping, o público acompanhará um flash mob na decoração de natal e apresentação de coral a partir das 18h.



Às 18h, Papai Noel passeia por Vila Velha, cumprimentando o público e anunciando a chegada do natal. O mini trio passa pelas principais vias da cidade entre Itapuã e Itaparica. A recepção ao Bom Velhinho acontece às 19h, com encontro e fotos com o público. Enquanto aguarda a chegada do Noel no Shopping, o público acompanhará um flash mob na decoração de natal e apresentação de coral a partir das 18h. Programação: A partir de 10 de novembro e durante todo o mês de dezembro, o Doce Natal do Shopping Vila Velha traz para as famílias uma experiência completa pela decoração em todo o mall, com atrações sensoriais, espaços para interação e diversão, com brinquedo acessível para cadeirantes.



A partir de 10 de novembro e durante todo o mês de dezembro, o Doce Natal do Shopping Vila Velha traz para as famílias uma experiência completa pela decoração em todo o mall, com atrações sensoriais, espaços para interação e diversão, com brinquedo acessível para cadeirantes. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Esp. Santo, Vila Velha

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

O shopping terá a decoração "Floresta Encantada". A grande atração da decoração será uma árvore falante que, com seus 4 metros de altura, que vai interagir em tempo real com os visitantes, e o trono de Papai Noel será rodeado por pinheiros iluminados e decorados, tornando o local mágico que o público possa fazer as mais variadas fotos



Chegada do Papai Noel: 12 de novembro, a partir das 16h



12 de novembro, a partir das 16h Como será: haverá um cortejo pelo shopping com personagens, banda de fanfarra e distribuição de balões. A entrada será gratuita para toda a família.



haverá um cortejo pelo shopping com personagens, banda de fanfarra e distribuição de balões. A entrada será gratuita para toda a família. Programação: Também haverá um espaço especial onde ficará o poço dos desejos, local para que as crianças possam colocar suas cartinhas com pedidos especiais para o Papai Noel.



Também haverá um espaço especial onde ficará o poço dos desejos, local para que as crianças possam colocar suas cartinhas com pedidos especiais para o Papai Noel. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

SHOPPING BOULEVARD