Festival no Parque Casa do Governador volta neste domingo (6) em Vila Velha

Festival Parque Aberto, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Secult

O Festival Parque Aberto retorna neste domingo (6), no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. O evento promete uma manhã de atrações culturais ao ar livre, com direito a passeio por uma exposição permanente com 20 esculturas na residência oficial do governador do ES.

Madalenas do Jucu, Eloá Puri, Duo Ogó e Dante Negreiros são as atrações que prometem animar o público, que pode levar sua cadeira de praia para curtir os shows. Vale lembrar que a praia do espaço não é liberada para banho.

Os portões serão abertos a partir das 9 horas e a programação cultural começa com a apresentação do grupo musical de Congo, as Madalenas do Jucu; na sequência, é a vez do show da cantora e compositora Eloá Eller e para fechar a programação, um projeto afrocentrado de música instrumental, poesia falada e cantada, com o Duo Ogó. Durante a programação, Dante Negreiros dará aula de Yoga aos presentes.

O evento é gratuito, mas os ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla, no LINK . Antes de garantir o seu ingresso, é bom ficar ligado nas regras do local, que incluem a proibição do uso de cigarros e bebidas alcoólicas:

Não haverá estacionamento no Parque;

Proibido fumar;



Proibido Bebidas Alcoólicas;

Não será permitida o uso da área da praia;



Obedecer às regras de circulação do parque;



A entrada no parque é até as 12h;



A permanência no Parque será até as 13h (encerramento do evento).



VEM AÍ

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult-ES) destaca que a participação do Duo Ogó faz parte da mobilização musical em torno da 3ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival, único festival exclusivamente instrumental do Espírito Santo, e que acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro, no Parque Cultural Casa do Governador. Os ingressos para o evento estão esgotados, como adiantou HZ.

SERVIÇO

FESTIVAL PARQUE ABERTO

Quando: domingo (6), a partir das 9h



domingo (6), a partir das 9h Onde: Parque Cultural Casa do Governador - R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha



Parque Cultural Casa do Governador - R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha Entrada franca com ingressos tendo de ser retirados no site Sympla (clique aqui) até o dia 4 de novembro



PROGRAMAÇÃO