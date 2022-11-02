Festival no Parque Casa do Governador volta neste domingo (6) em Vila Velha

O Festival Parque Aberto retorna neste domingo (6), no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. O evento promete uma manhã de atrações culturais ao ar livre, com direito a passeio por uma exposição permanente com 20 esculturas na residência oficial do governador do ES.
Madalenas do Jucu, Eloá Puri, Duo Ogó e Dante Negreiros são as atrações que prometem animar o público, que pode levar sua cadeira de praia para curtir os shows. Vale lembrar que a praia do espaço não é liberada para banho.
Os portões serão abertos a partir das 9 horas e a programação cultural começa com a apresentação do grupo musical de Congo, as Madalenas do Jucu; na sequência, é a vez do show da cantora e compositora Eloá Eller e para fechar a programação, um projeto afrocentrado de música instrumental, poesia falada e cantada, com o Duo Ogó. Durante a programação, Dante Negreiros dará aula de Yoga aos presentes.
O evento é gratuito, mas os ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla, no LINK. Antes de garantir o seu ingresso, é bom ficar ligado nas regras do local, que incluem a proibição do uso de cigarros e bebidas alcoólicas:
- Não haverá estacionamento no Parque;
- Proibido fumar;
- Proibido Bebidas Alcoólicas;
- Não será permitida o uso da área da praia;
- Obedecer às regras de circulação do parque;
- A entrada no parque é até as 12h;
- A permanência no Parque será até as 13h (encerramento do evento).
VEM AÍ
A Secretaria de Estado de Cultura (Secult-ES) destaca que a participação do Duo Ogó faz parte da mobilização musical em torno da 3ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival, único festival exclusivamente instrumental do Espírito Santo, e que acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro, no Parque Cultural Casa do Governador. Os ingressos para o evento estão esgotados, como adiantou HZ.
SERVIÇO
- FESTIVAL PARQUE ABERTO
- Quando: domingo (6), a partir das 9h
- Onde: Parque Cultural Casa do Governador - R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha
- Entrada franca com ingressos tendo de ser retirados no site Sympla (clique aqui) até o dia 4 de novembro
PROGRAMAÇÃO
- Madalenas do Jucu
- O Grupo musical de congo Madalenas do Jucu, é o primeiro do gênero em todo o Espírito Santo. Formado a partir da Oficina de Tambor de Congo e Casaca oferecida por Maju Santos e sua mãe, a Mestra Beatriz Rego, durante o segundo semestre de 2021. O grupo é composto por 23 mulheres instrumentistas e mescla a Cultura Popular e tradicional do Congo com músicas conhecidas da nossa rica MPB com o intuito de trazer a valorização do protagonismo da mulher na música brasileira.
- Eloá Puri
- Eloá Puri é cantora e compositora nascida no Caparaó capixaba. Suas composições são marcadas pela sonoridade indígena e pela paisagem sonora da natureza e suas entidades. Atualmente, Eloá desenvolve seu primeiro CD, intitulado “Luare”, que promete uma forte conexão com elementos naturais vindos da região onde nasceu.
- Duo Ogó
- É um experimento de música instrumental e poesia falada, imaginada, cantada e encantada. O duo é formado por três. Operando as máquinas de som os músicos Vitor Martins e Gessé Paixão intencionam apresentar um espaço de sensibilização para sentir e pensar o que são e como existem as masculinidades negras como uma questão. Nas máquinas de registro e manipulação de tempo e espaço, segue propulsando Douglas Bonella, cuidando da produção geral e poetizando com imagens e movimentos. Hand Pan, Trompete, Pandeiro, Caxixi, Surdina, Cajon, Didgeridoo, Poemas, Imagens e Cantos compõem as peças motoras dessa maquinaria que transita entre mundos: OGÓ.
- Dante Negreiros
- O instrutor de Yoga Dante Negreiros é capixaba, natural de Vila Velha, com mais de dez anos de experiência trilhando com entrega o caminho do Yoga. Dante guia alunos e professores na reveladora jornada de autoconhecimento e mergulho interno.