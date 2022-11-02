"Pocar Festival" movimenta Conceição da Barra a partir desta quinta (3)

A Banda Macucos é uma das atrações da nona edição do "Pocar Festival", em Conceição da Barra Crédito: Rodrigo Pysi

Como bom capixaba raiz, "HZ" não tem dúvidas em afirmar: Conceição da Barra estará pocando nos próximos dias! Gírias à parte, a programação cultural do município do Litoral Norte do Estado vai arrebentar com a nona edição do "Pocar Festival", que acontece de quinta (3) a domingo (6). O melhor é que as atrações são 0800, ou seja, totalmente gratuitas.

O evento contará com shows musicais, apresentações teatrais e circenses, projeções de cinema, gastronomia e lançamentos literários, só para citar algumas atividades, espalhados por vários pontos da cidade.

A "ferveção" maior, e o que podemos chamar de ponto de encontro da galera, será o Beira do Cais, tradicional espaço em Conceição da Barra quando falamos de eventos culturais.

Após dois anos (2020 e 2021) com atividades on-line, por conta da pandemia da Covid-19, o "Pocar Festival" contou com duas edições em 2022. A primeira delas, em maio, foi uma espécie de esquenta. A que começa nesta semana também pode ser considerada uma pré-estreia do que vem em 2023, a décima edição do encontro.

Idealizador e organizador do "Pocar", o ator e produtor cultural Didito Camilo reforça o caráter social do encontro. "O objetivo do festival sempre foi propor uma troca entre 'espaço' e público, fomentando a produção, a troca e estimulando novas iniciativas culturais que valorizem a criação", acredita.

ATRAÇÕES PARA 2022

Mantendo o fio condutor que se segue por toda a história do festival, o "Pocar" traz nesta quinta (3) os tradicionais Jongos de São Cosme e Damião e de N. S. Aparecida, além do Barroco Jazz Band, banda de rua que conta com instrumentos clássicos, como o banjo e o washboard (espécie de tábua de lavar roupa que se transforma em instrumento de percussão).

O Barroco Jazz Band também se apresenta no "Pocar Festival" Crédito: Pocar Festival/Divulgação

Fechando o primeiro dia, o Maestro Léo de Paula convida a soprano Ellen Oléria (vencedora da primeira temporada do "The Voice Brasil"), no show “Orquestra Percussiva”.

Na sexta (4), é dia de curtir teatro e circo, com os grupos Lacarta, Teatro El Individuo, Instituto Cultural Tambor de Raiz. A literatura aporta com o autor Maciel de Aguiar autografando os livros "Nós, os Capixabas" e o "Sabiá e Eu". O pôr do sol da Beira do Cais é o cenário para o show "OGÓ", de Dandá Costa. Composto pelas canções do álbum homônimo, o espetáculo propõe flexibilizar a quarta parede teatral, em uma proposta interativa entre artista e público.

O cinema marca presença com "É da Mão de Quem? Paneleiras", filme de Beatriz Lindenberg e Jamilda Bento. E a Beira do Cais recebe a Banda Macucos, de Vila Velha. O espetáculo "Literatura para Dançar", outra atração do dia, une teatro, performance, texto e dança, pelas mãos do Grupo Resid(ê)ncia. Fechando a noite, a parceria de Jeferson Leite e Rafael Gonzá, que trazem para a mescla de viola e rabeca, o forró irresistível do "Fogumano".

FIM DE SEMANA

Sempre com programação gratuita, o sábado (5) conta com o teatro e o cinema ocupando a Praça da Matriz. Destaque para a Cia Palhaços Pirados e a animação "O Bicho do Buraco", dirigido por alunos da Escola Benônio Falcão de Gouveia, de Conceição da Barra. Mais tarde, na Beira do Cais, a Orquestra Malê Big Band, de Vitória, que mistura jazz tradicional e música popular, convida o mineiro Sérgio Pererê e sua canção cheia de elementos de matriz africana.

Quarteto Zuri se apresenta no domingo (6), último dia do "Pocar Festival" Crédito: Divulgação

Para encerrar, no domingo (6), a Beira do Cais sedia os shows. Às 20h, rola a esperada apresentação do Quarteto Zuri, formado por quatro mulheres negras, emprestando viola, violinos e violoncelo a um repertório que vai de Bob Marley e Elza Soares à pianista mexicana Guadalupe Olmedo. Não dá para ficar de fora!

PROGRAMAÇÃO DO 9º "POCAR FESTIVAL", COM ATIVIDADES GRATUITAS EM CONCEIÇÃO DA BARRA