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Cultura

"Pocar Festival" movimenta Conceição da Barra a partir desta quinta (3)

Até domingo (6), o evento gratuito contará com shows, apresentações teatrais e circenses, projeções de cinema, gastronomia e lançamentos literários espalhados por vários pontos da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 08:00

Banda Macucos está lançando o EP
A Banda Macucos é uma das atrações da nona edição do "Pocar Festival", em Conceição da Barra Crédito: Rodrigo Pysi
Como bom capixaba raiz, "HZ" não tem dúvidas em afirmar: Conceição da Barra estará pocando nos próximos dias! Gírias à parte, a programação cultural do município do Litoral Norte do Estado vai arrebentar com a nona edição do "Pocar Festival", que acontece de quinta (3) a domingo (6). O melhor é que as atrações são 0800, ou seja, totalmente gratuitas
O evento contará com shows musicais, apresentações teatrais e circenses, projeções de cinema, gastronomia e lançamentos literários, só para citar algumas atividades, espalhados por vários pontos da cidade.
A "ferveção" maior, e o que podemos chamar de ponto de encontro da galera, será o Beira do Cais, tradicional espaço em Conceição da Barra quando falamos de eventos culturais.
Após dois anos (2020 e 2021) com atividades on-line, por conta da pandemia da Covid-19, o "Pocar Festival" contou com duas edições em 2022. A primeira delas, em maio, foi uma espécie de esquenta. A que começa nesta semana também pode ser considerada uma pré-estreia do que vem em 2023, a décima edição do encontro. 
Idealizador e organizador do "Pocar", o ator e produtor cultural Didito Camilo reforça o caráter social do encontro. "O objetivo do festival sempre foi propor uma troca entre 'espaço' e público, fomentando a produção, a troca e estimulando novas iniciativas culturais que valorizem a criação", acredita.

ATRAÇÕES PARA 2022

Mantendo o fio condutor que se segue por toda a história do festival, o "Pocar" traz nesta quinta (3) os tradicionais Jongos de São Cosme e Damião e de N. S. Aparecida, além do Barroco Jazz Band, banda de rua que conta com instrumentos clássicos, como o banjo e o washboard (espécie de tábua de lavar roupa que se transforma em instrumento de percussão).
O Barroco Jazz Band também se apresenta no
O Barroco Jazz Band também se apresenta no "Pocar Festival" Crédito: Pocar Festival/Divulgação
Fechando o primeiro dia, o Maestro Léo de Paula convida a soprano Ellen Oléria (vencedora da primeira temporada do "The Voice Brasil"), no show “Orquestra Percussiva”.
Na sexta (4), é dia de curtir teatro e circo, com os grupos Lacarta, Teatro El Individuo, Instituto Cultural Tambor de Raiz. A literatura aporta com o autor Maciel de Aguiar autografando os livros "Nós, os Capixabas" e o "Sabiá e Eu". O pôr do sol da Beira do Cais é o cenário para o show "OGÓ", de Dandá Costa. Composto pelas canções do álbum homônimo, o espetáculo propõe flexibilizar a quarta parede teatral, em uma proposta interativa entre artista e público.
O cinema marca presença com "É da Mão de Quem? Paneleiras", filme de Beatriz Lindenberg e Jamilda Bento. E a Beira do Cais recebe a Banda Macucos, de Vila Velha. O espetáculo "Literatura para Dançar", outra atração do dia, une teatro, performance, texto e dança, pelas mãos do Grupo Resid(ê)ncia. Fechando a noite, a parceria de Jeferson Leite e Rafael Gonzá, que trazem para a mescla de viola e rabeca, o forró irresistível do "Fogumano".

FIM DE SEMANA

Sempre com programação gratuita, o sábado (5) conta com o teatro e o cinema ocupando a Praça da Matriz. Destaque para a Cia Palhaços Pirados e a animação "O Bicho do Buraco", dirigido por alunos da Escola Benônio Falcão de Gouveia, de Conceição da Barra. Mais tarde, na Beira do Cais, a Orquestra Malê Big Band, de Vitória, que mistura jazz tradicional e música popular, convida o mineiro Sérgio Pererê e sua canção cheia de elementos de matriz africana.
Quarteto Zuri se apresenta nesta quarta (20), na Sala Cultural Sesi, em Vitória
Quarteto Zuri se apresenta no domingo (6), último dia do "Pocar Festival" Crédito: Divulgação
Para encerrar, no domingo (6), a Beira do Cais sedia os shows. Às 20h, rola a esperada apresentação do Quarteto Zuri, formado por quatro mulheres negras, emprestando viola, violinos e violoncelo a um repertório que vai de Bob Marley e Elza Soares à pianista mexicana Guadalupe Olmedo. Não dá para ficar de fora!

PROGRAMAÇÃO DO 9º "POCAR FESTIVAL", COM ATIVIDADES GRATUITAS EM CONCEIÇÃO DA BARRA

  • QUINTA (3)
  • Praça da Matriz à Beira do Cais, em Conceição da Barra
  • 20h: Cortejo da Chegança 
  • Jongo de São Cosme e Damião 
  • Jongo de N. S. Aparecida 
  • Barroca Jazz Band e Artistas convidados 

  • Beira do Cais 
  • 20h30: Cerimônia de Abertura e Pintura ao vivo, com Thiago Balbino 
  • 21h: Concerto “Orquestra Percussiva”, em que Maestro Léo de Paula convida Ellen Oléria 

  • SEXTA (4)
  • Feira da Praça São Pedro 
  • 9h30: Espetáculo Teatral "Dose Dupla", com Lacarta Circo Teatro 
  • 10h: Literatura a Quilo - Editora Cousa e Saulo Ribeiro 
  • 10h30: Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro "Mestre Mirtinho" 

  • EMEIEF Ângelo Luiz Sagrilo Smiderle 
  • 15h: Espetáculo Circense "Grandes Roubadas", com Circo Teatro El Individuo 

  • Beira do Cais 
  • 16h30: (Pôr-do-Sol) - Show "OGÓ" 

  • ABLA - Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra  
  • 18h: Sarau da ABLA, Recital Maestro Joilson Alves e Sessão de autógrafos dos livros "Nós, os Capixabas" e o "Sabiá e Eu", de Maciel de Aguiar 
  • 19h: Espetáculo Teatral "Caburé", do Instituto Cultural Tambor de Raiz 
  • 19h50: Cortejo "Barroco Jazz Band" 

  • Adro da Igreja Matriz 
  • Mostra Pocar de Cinema 
  • 20h: "É da Mão de Quem? Paneleiras", da série “Griôs de Goiabeiras”, com direção de Beatriz Lindenberg e Jamilda Bento

  • Beira do Cais
  • 20h30: Show da Banda Macucos 
  • 22h: Performance Teatral "Literatura para Dançar", com Henrique Rocha e Juliano Mendes 22h30: - Show "De Viola e Rabeca" - Jeferson Leite e Rafael Gonzá, com a participação especial da banda "Fogumano" 

  • SÁBADO (5)
  • Próximo ao restaurante Kaique 
  • 11h: Espetáculo Teatral "Passarinheiros" Repertório Artes Cênicas e Cia 

  • Praça da Matriz 
  • 18h30: Espetáculo "Destrambelhado (um palhaço atrapalhado)", Cia Palhaços Pirados 
  • 19h: Espetáculo Teatral "Passarinheiros”, Repertório Artes Cênicas e Cia 

  • Mostra Pocar de Cinema 
  • 19h30: "O Bicho do Buraco" - Projeto Animação (2015 - Itaúnas/ES). 
  • 19h35: “São Benedito Vai Abrindo Meu Caminho - Congo” - Série Griôs de Goiabeiras

  • Beira do Cais
  • 20h: Espetáculo Circense "A Mala", Circo Gama 
  • 21h: Show "Orquestra Malê Big Band convida Sérgio Pererê" (solista) 
  • 22h30: Show "Saulo Camilo convida Bianfran Lion" 
  • 23h59: Show "Eita Pife" 

  • DOMINGO (6)
  • Próximo ao Restaurante Kaique 
  • 11h: Espetáculo Teatral “A Estória do Homem que Vendeu sua Alma ao Diabo e Quase Perdeu o seu Amor”, do Grupo Gota, Pó e Poeira 

  • Restaurante do Pintinho
  • 12h: Roda de Choro e Samba "Deitando o Cabelo", com a participação de Fabíola Guimarães e Silvia Gomes. Baile de Congo de São Benedito Ticumbi (Mestre Berto Florentino)

  • Beira do Cais
  • 20h: Concerto "Quarteto Zuri" 
  • 22h: Show "Ajuntamento POCAR". 

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