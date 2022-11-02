"Pocar Festival" movimenta Conceição da Barra a partir desta quinta (3)

Como bom capixaba raiz, "HZ" não tem dúvidas em afirmar: Conceição da Barra estará pocando nos próximos dias! Gírias à parte, a programação cultural do município do Litoral Norte do Estado vai arrebentar com a nona edição do "Pocar Festival", que acontece de quinta (3) a domingo (6). O melhor é que as atrações são 0800, ou seja, totalmente gratuitas.
O evento contará com shows musicais, apresentações teatrais e circenses, projeções de cinema, gastronomia e lançamentos literários, só para citar algumas atividades, espalhados por vários pontos da cidade.
A "ferveção" maior, e o que podemos chamar de ponto de encontro da galera, será o Beira do Cais, tradicional espaço em Conceição da Barra quando falamos de eventos culturais.
Após dois anos (2020 e 2021) com atividades on-line, por conta da pandemia da Covid-19, o "Pocar Festival" contou com duas edições em 2022. A primeira delas, em maio, foi uma espécie de esquenta. A que começa nesta semana também pode ser considerada uma pré-estreia do que vem em 2023, a décima edição do encontro.
Idealizador e organizador do "Pocar", o ator e produtor cultural Didito Camilo reforça o caráter social do encontro. "O objetivo do festival sempre foi propor uma troca entre 'espaço' e público, fomentando a produção, a troca e estimulando novas iniciativas culturais que valorizem a criação", acredita.
ATRAÇÕES PARA 2022
Mantendo o fio condutor que se segue por toda a história do festival, o "Pocar" traz nesta quinta (3) os tradicionais Jongos de São Cosme e Damião e de N. S. Aparecida, além do Barroco Jazz Band, banda de rua que conta com instrumentos clássicos, como o banjo e o washboard (espécie de tábua de lavar roupa que se transforma em instrumento de percussão).
Fechando o primeiro dia, o Maestro Léo de Paula convida a soprano Ellen Oléria (vencedora da primeira temporada do "The Voice Brasil"), no show “Orquestra Percussiva”.
Na sexta (4), é dia de curtir teatro e circo, com os grupos Lacarta, Teatro El Individuo, Instituto Cultural Tambor de Raiz. A literatura aporta com o autor Maciel de Aguiar autografando os livros "Nós, os Capixabas" e o "Sabiá e Eu". O pôr do sol da Beira do Cais é o cenário para o show "OGÓ", de Dandá Costa. Composto pelas canções do álbum homônimo, o espetáculo propõe flexibilizar a quarta parede teatral, em uma proposta interativa entre artista e público.
O cinema marca presença com "É da Mão de Quem? Paneleiras", filme de Beatriz Lindenberg e Jamilda Bento. E a Beira do Cais recebe a Banda Macucos, de Vila Velha. O espetáculo "Literatura para Dançar", outra atração do dia, une teatro, performance, texto e dança, pelas mãos do Grupo Resid(ê)ncia. Fechando a noite, a parceria de Jeferson Leite e Rafael Gonzá, que trazem para a mescla de viola e rabeca, o forró irresistível do "Fogumano".
FIM DE SEMANA
Sempre com programação gratuita, o sábado (5) conta com o teatro e o cinema ocupando a Praça da Matriz. Destaque para a Cia Palhaços Pirados e a animação "O Bicho do Buraco", dirigido por alunos da Escola Benônio Falcão de Gouveia, de Conceição da Barra. Mais tarde, na Beira do Cais, a Orquestra Malê Big Band, de Vitória, que mistura jazz tradicional e música popular, convida o mineiro Sérgio Pererê e sua canção cheia de elementos de matriz africana.
Para encerrar, no domingo (6), a Beira do Cais sedia os shows. Às 20h, rola a esperada apresentação do Quarteto Zuri, formado por quatro mulheres negras, emprestando viola, violinos e violoncelo a um repertório que vai de Bob Marley e Elza Soares à pianista mexicana Guadalupe Olmedo. Não dá para ficar de fora!
PROGRAMAÇÃO DO 9º "POCAR FESTIVAL", COM ATIVIDADES GRATUITAS EM CONCEIÇÃO DA BARRA
- QUINTA (3)
- Praça da Matriz à Beira do Cais, em Conceição da Barra
- 20h: Cortejo da Chegança
- Jongo de São Cosme e Damião
- Jongo de N. S. Aparecida
- Barroca Jazz Band e Artistas convidados
- Beira do Cais
- 20h30: Cerimônia de Abertura e Pintura ao vivo, com Thiago Balbino
- 21h: Concerto “Orquestra Percussiva”, em que Maestro Léo de Paula convida Ellen Oléria
- SEXTA (4)
- Feira da Praça São Pedro
- 9h30: Espetáculo Teatral "Dose Dupla", com Lacarta Circo Teatro
- 10h: Literatura a Quilo - Editora Cousa e Saulo Ribeiro
- 10h30: Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro "Mestre Mirtinho"
- EMEIEF Ângelo Luiz Sagrilo Smiderle
- 15h: Espetáculo Circense "Grandes Roubadas", com Circo Teatro El Individuo
- Beira do Cais
- 16h30: (Pôr-do-Sol) - Show "OGÓ"
- ABLA - Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra
- 18h: Sarau da ABLA, Recital Maestro Joilson Alves e Sessão de autógrafos dos livros "Nós, os Capixabas" e o "Sabiá e Eu", de Maciel de Aguiar
- 19h: Espetáculo Teatral "Caburé", do Instituto Cultural Tambor de Raiz
- 19h50: Cortejo "Barroco Jazz Band"
- Adro da Igreja Matriz
- Mostra Pocar de Cinema
- 20h: "É da Mão de Quem? Paneleiras", da série “Griôs de Goiabeiras”, com direção de Beatriz Lindenberg e Jamilda Bento
- Beira do Cais
- 20h30: Show da Banda Macucos
- 22h: Performance Teatral "Literatura para Dançar", com Henrique Rocha e Juliano Mendes 22h30: - Show "De Viola e Rabeca" - Jeferson Leite e Rafael Gonzá, com a participação especial da banda "Fogumano"
- SÁBADO (5)
- Próximo ao restaurante Kaique
- 11h: Espetáculo Teatral "Passarinheiros" Repertório Artes Cênicas e Cia
- Praça da Matriz
- 18h30: Espetáculo "Destrambelhado (um palhaço atrapalhado)", Cia Palhaços Pirados
- 19h: Espetáculo Teatral "Passarinheiros”, Repertório Artes Cênicas e Cia
- Mostra Pocar de Cinema
- 19h30: "O Bicho do Buraco" - Projeto Animação (2015 - Itaúnas/ES).
- 19h35: “São Benedito Vai Abrindo Meu Caminho - Congo” - Série Griôs de Goiabeiras
- Beira do Cais
- 20h: Espetáculo Circense "A Mala", Circo Gama
- 21h: Show "Orquestra Malê Big Band convida Sérgio Pererê" (solista)
- 22h30: Show "Saulo Camilo convida Bianfran Lion"
- 23h59: Show "Eita Pife"
- DOMINGO (6)
- Próximo ao Restaurante Kaique
- 11h: Espetáculo Teatral “A Estória do Homem que Vendeu sua Alma ao Diabo e Quase Perdeu o seu Amor”, do Grupo Gota, Pó e Poeira
- Restaurante do Pintinho
- 12h: Roda de Choro e Samba "Deitando o Cabelo", com a participação de Fabíola Guimarães e Silvia Gomes. Baile de Congo de São Benedito Ticumbi (Mestre Berto Florentino)
- Beira do Cais
- 20h: Concerto "Quarteto Zuri"
- 22h: Show "Ajuntamento POCAR".