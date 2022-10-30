Rádio Gazeta comemora 39 anos com show de Chitãozinho e Xororó

Chitãozinho & Xororó Crédito: Globo/Gustavo Scatena

No dia 13 de novembro, a Rádio Gazeta completa 39 anos. E para comemorar o aniversário da rádio mais antiga da Rede Gazeta, nada mais justo do que um show com uma das duplas mais queridas do Brasil: Chitãozinho e Xororó. Os irmãos agitam o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, no dia 11 do próximo mês, com a turnê “50 anos - Por Todos Os Tempos”.

É ao som dos sucessos “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo” e “Alô” que os ouvintes da Rádio Gazeta poderão curtir a festa. O Gerente de Rádios, Carlos Gonzaga, parabenizou os 39 anos da rádio e disse que o veículo de comunicação continua mantendo a mesma identidade.

“A rádio faz 39 anos sem perder o DNA dela. É popular, com entretenimento, muita música, informação e sempre perto do capixaba. É uma rádio que tem essa característica de estar perto do ouvinte, de ser uma companheira dele”, disse Carlos, ressaltando que a rádio foi uma pioneira no grupo. “Ela abriu portas para as outras rádios que temos hoje. A ideia é continuar fazendo esse trabalho de estar cada vez mais próximo do nosso ouvinte”, pontuou.

E como um bom aniversário, vai ter presentes para os ouvintes. A partir de segunda (31), o público pode ficar ligado na programação para concorrer a diversos sorteios de ingressos para o show. Carlos também frisou a importância em comemorar o aniversário da rádio junto com os 50 anos de carreira de Chitãozinho e Xororó. Para ele, o show da dupla será uma grande oportunidade de aproximar os ouvintes com as ações do veículo.

“É uma dupla muito importante no cenário musical que, inclusive, está comemorando 50 anos de carreira. Vai ser um grande prazer para nós, da Rádio Gazeta, comemorar junto com eles essa data tão especial. A ideia é dar visibilidade para a rádio através dessa grande celebração. Como presente, vamos fazer sorteios de ingressos para os nossos ouvintes ao longo da programação”, afirmou.

Com uma pitada de nostalgia e trazendo os lançamentos mais recentes, como “Pássaros”, Chitãozinho e Xororó prometem entregar um repertório mais que especial. Os ingressos estão disponíveis no site Guichê Live e vão de R$ 300 (cadeira, meia) a R$ 2,2 mil (setor ouro, mesa para 4 pessoas).

“Temos muito orgulho de tudo o que compartilhamos nesses 50 anos e seria injusto dizer que resumimos em apenas um show. Ele é um espetáculo em sua essência e é só uma parte de tudo o que planejamos fazer para comemorar um marco tão importante para nós. Nosso maior desejo é que todos sintam a nossa vibração e a energia que depositamos neste projeto. Estamos ansiosos para reencontrar as pessoas que sempre nos apoiaram”, comenta Xororó sobre a turnê