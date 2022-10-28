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Doces ou Travessuras?

Festas de Halloween no ES vão dar prêmios de até R$ 300 para melhor fantasia

Prepara o coração porque o HZ faz uma lista assustadoramente maravilhosa com mais de 20 festas para curtir o melhor do Halloween capixaba
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 08:00

Confira 17 festas para curtir o Halloween na Grande Vitória
Confira 17 festas para curtir o Halloween na Grande Vitória Crédito: Freepik
Tira a fantasia do armário, porque a estação mais assustadora do ano chegou! Seja homenageando o personagem do seu filme favorito ou apostando na clássica bruxa, não dá para passar essa época em branco. Pensando nisso, HZ preparou uma lista com 23 festas para você curtir e balançar o esqueleto.
Os eventos começam nesta sexta-feira (28) e se estendem até o dia 5 de novembro, prepare a agenda que tem muita festa boa. E quer mais? Alguns terão sorteios e concursos com premiação de até R$ 300. Confira abaixo.

HALLOWEEN HITZ

  • Quando: 28/10 (sexta-feira) às 23h
  • Endereços:  Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória
  • Atrações: Gustavo Venturini, Cariello e Beleite
  • Entrada: não informado

HALLOWEEN DO GORDINHO

  • Quando: 28/10 (sexta-feira) às 21h;
  • Endereço: Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória;
  • Atrações: Ricardinho da Bahia e Frazão;
  • Entrada franca até 23h

DOCES E TRAVESSURAS

  • O Botequim do Celim preparou uma festa com muita música e concurso de fantasia valendo prêmio de R$ 200
  • Atrações: DJ Japa, DJ Zangão, DJ Pedro Schmid, DJ Thalia, DJ Kiko Da Vila, DJ 2L de VV e DJ João
  • Quando: 28/10 (sexta-feira) às 19h
  • Endereço: Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
  • Entrada franca até às 21h
  • Informações e reservas: (27) 99898-1912

MEIA-NOITE

  • E o Centro de Vitória também entra no clima de terror com a festa "Meia-Noite". O evento terá concurso especial valendo R$ 200 para diferentes categorias, além de diversos sorteios
  • Quando: 28/10 (sexta-feira) às 22h
  • Endereço: Subúrbio Bar. Edifício Bemge, R. Sen. Attílio Vivácqua, 186, Loja 07, Centro, Vitória
  • Ingressos: R$ 15, à venda no site Sympla

HALLOWEEKEND BELVEDERE

  • Pink Elephant (R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória) promete dois dias de muita festa com direito a decoração temática, maquiagem artística, algodão doce personalizado, surpresas e terror garantido com a presença de personagens icônicos. Confira a programação completa:

  • DIA 28/10 (sexta-feira): A partir das 23h
  • DJs: Milk, JV de VV, Lukão, Edin, Jotta F e Vitor Keller
  • Entrada: R$ 50 (meia/ pink up) e R$ 30 (pink fy), à venda no site Superticket e na bilheteria do evento

  • DIA 29/10 (sábado): A partir das 23h
  • DJs: Tom, Diego Beats, Jeff Ueda, Junin da Br, Japa e Vitor Keller
  • Entrada: R$ 50 (meia/ pink up) e R$ 30 (pink fy), à venda no site Superticket e na bilheteria do evento

HALLOWEEN JACKSON'S PUB

  • São dois dias de muita festa incluindo concurso de fantasia valendo prêmio no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha). Confira a programação:

  • DIA 28/10 (sexta-feira): A partir das 21h
  • Atração: banda Índios Urbanos
  • Entrada: R$ 15

  • DIA 29/10 (sábado), a partir das 21h
  • Atração: banda Vertente
  • Entrada: R$ 20

HALLOWEEN DO CORRERIA

  • E a bruxa está solta no Correria Music Bar! A noite terá direito a doces, decoração temática, promoções especiais no bar.
  • Atrações: Banda Netos da Dona Neves e Banda Sobrinhos da Véia (cover de Mamonas Assassinas)
  • Quando: 29/ 10 (sábado) às 21h
  • Endereço: Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha
  • Ingressos: R$ 20 (antecipado/ não fantasiados) e entrada franca para os fantasiados (até 0h)
  • Informações e ingressos: (27) 98116-3325

HALLOWROCK

  • Victória Pub une o rock e o terror para proporcionar uma noite incrível, com decoração temática, balões com prêmios surpresa, ponche especial para os primeiros participantes, mesa de doces, 'Pinga Pong' e concurso de fantasia valendo 1 mês de entrada VIP e R$ 300 para consumação válidos para o mês de novembro
  • Atrações: Djs Vinicy, Thag, Emolaila, Anny e Tuzzão, tocando hits dos anos 80, 90, 2k, 2k10, eletrorock e músicas temáticas de Halloween
  • Quando: 29/10 (sábado) às 23h
  • Endereço: Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória
  • Ingressos: R$ 15 (antecipado/ segundo lote), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 20 (com nome na lista/ até 0h) e R$ 25 (sem nome na lista/ após 0h)

HALLOWEEN DO GIGA

  • Giga Byte Bar realiza sua primeira noite temática de terror, que contará com decoração; banda e DJ, além de drinks temáticos
  • Atrações: Nina  & Alex e Deninho DJ
  • Quando: 29/10 (sábado) às 20h
  • Endereço:  Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica
  • Couvert: R$ 15
  • Informações e reservas: no Instagram da casa

SELVA - A FESTA

  • Dress code da noite é Halloween então capricha na make e look 'de morrer' para curtir a edição especial da festa Selva
  • Quando: 29/10 (sábado) às 21h
  • Local: Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória
  • Atrações: Phi Phi, Vinni Tosta, Caic e Lua, Estrella e Virula
  • Ingressos: R$ 30 (2º lote), à venda no site Sympla

HALLOWEEN SECRETO

  • Festa tem decoração temática, palco externo e atração especial do RJ
  • Quando: 29/10 (sábado) às 20h
  • Endereço: Beb's Vitória.  R. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória
  • Ingressos: R$ 30 (pré-lote), à venda no site Sympla

HALLOWEEN DA CASA ROSADA 2022

  • Festa é open bar e open food, e ainda vai premiar a melhor fantasia da noite
  • Quando: 29/10 (sábado) às 20h
  • Endereço: Casa Rosada. Rua Fortunato Abreu Gágno, 410, Jardim Camburi, Vitória
  • Ingressos: R$ 250 (vip), à venda no site Sympla

HALLOWEEN NA DECK's BEER

  • Quando: 29/10 (sábado) às 22h
  • Endereço: Decks Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha
  • Atrações: Igor Silva e DJ GG
  • Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site Superticket
  • Informações e reservas: (27) 99780-4019

NOITE DAS TRAVESSURAS

  • Dress code é fantasia ou um look preto para quem preferir ir mais basiquinho
  • Quando: 29/ 10 (sábado) às 22h
  • Endereço: Sítio Madeira. Barra de São Francisco, Córrego da Penha
  • Atrações:  Bero Costa, Cariello, Beleite, Adrian Guasti, Jottap e BS
  • Ingressos: R$ 90 (meia/ terceiro lote), à venda no site Sympla

HALLOWEEN 426

  • Quando: 29/ 10 (sábado) às 21h
  • Endereço: Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
  • Atrações: Banda Trilha e Banda Back To The Past
  • Ingressos: Entrada franca para quem estiver fantasiado, quem estiver sem fantasia paga R$ 50

HALLOWEEN DO GRAPPINO

  • Quando: 29/10 (sábado) às 20h
  • Endereço: Grappino Rango Bar. R. Gama Rosa, 128, Centro, Vitória
  • Atração: Banda Big River
  • Entrada franca

HALLOWEEN EM ALEGRE

  • Quando: 29/10 (sábado) às 22h
  • Endereço: Alto da Serra Butiquim. Rodovia Br 482, Km 75, Fazenda Santa Clara, Alegre
  • Atração: MC Koringa
  • Ingressos: R$ 30 (meia solidária), à venda no site Superticket

HALLOWEEN DA PANTERONA

  • O ícone da internet, Inês Brasil, chega em terras capixabas para agitar geral. A festa ainda tem direito a premiação especial para as melhores fantasias
  • Quando: 01/11 (terça-feira) às 23h
  • Endereço: Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória
  • Atrações: Inês Brasil e os DJs Caique Meirelles (RJ), DJ Diveras (RJ), DJ 4LÊ, Dj Like e DJ Madson
  • Ingressos: R$ 50 (meia), à venda no site Bilheteria Digital

FESTA CRETINA - EDIÇÃO DE HALLOWEEN

  • O tema é Folclore Brasileiro, então capricha na referência para garantir o close cheio de brasilidade!
  • Quando: 01/11 (terça-feira) às 20h
  • Endereço: Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória
  • Atrações: Cretina, BADTISTA Y João Nogueira, Brenda Vieira, Brisa, Titania, Lefreak e Marilds
  • Ingressos: R$ 45 (lote 2), à venda no site Shotgun

HALLOWEEN 2022

  •  E o TORO Club não ficou de fora da programação especial. Vai 'rolar' encontro à fantasia para todo mundo tirar o look do armário;
  • Quando: 01/11 (terça-feira) às 23h;
  • Atrações: Pimpo Gama, Álice, Brunelli, Class Sick, Drunk & Play, Edjie, Eduardo Torrentes, Gust C, Jeff Ueda, Jess, Luiza Neves, Maria, Monia Lombardi e Paolla B;
  • Endereço: TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900 - Santa Lucia, Vitória;
  • Ingressos: R$ 25 (mainfloor/ lote promocional), à venda no site Superticket;

MONSTER PARTY

  • Festa vai 'abalar' a Fluente com decoração temática, doces ou travessura e concurso de melhor fantasia valendo prêmio especial!
  • Quando: 05/11 (sábado) às 22h
  • DJs: Emily, Fred Rigoni, Pri Bravim, Madson e Temponi
  • Tocando: Halloween songs, pop, funk, electro e pop B
  • Endereço: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
  • Ingressos: R$ 50 (meia/2º lote), à venda no site Meep

SCREAM

  • O especial de halloween da Bolt vai fazer geral 'gritar' com decoração temática, doces ou travessuras e concurso de fantasia valendo prêmio especial
  • Quando: 05/11 (sábado) às 23h
  • Tocando: Emo, pop punk e rockj alternativo, no térreo, e elkectro pop, hits 2000, trilhas sonoras e clássicos de Halloween na pista principal
  • Endereço:  Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória
  • Ingressos: R$ 40 (2º lote), à venda no site Sympla

LAMAHALLOWEEN

  • O Lamah Lounge promete com concurso de fantasia, drinks e apresentação especial!
  • Quando: 05/11 (sábado) às 23h
  • DJs: Gabriel Oc, Dyego Pappi, Diego Fiuza, Lara Lestrange, Arthur Moret e Guilherme Leão
  • Endereço: Lamah Lounge, Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória
  • Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket

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