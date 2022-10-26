10° Festival de Música Erudita do ES amplia o intercâmbio entre Brasil e Portugal

No ano em que comemora sua décima edição, o 10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo mantém o projeto de anos anteriores, amplia o intercâmbio entre Brasil e Portugal e inaugura um espaço de experimentação e criação artística com encomendas e estreia de novas obras.
Nesta edição do Festival, será apresentado ao público uma programação que tem como eixo temático as diversas relações do homem com o tempo. O projeto, em formato híbrido, recebe o público presencialmente e transmite ao vivo os espetáculos pelo YouTube, de 4 a 26 de novembro.
Seguindo a sua tradição anual, o Festival homenageará, nesta edição, o compositor e maestro Cláudio Santoro e o maestro capixaba Cláudio Modesto. A programação abre com a estreia mundial de duas obras especialmente encomendadas para comemorar a 10ª edição do Festival, ambas com textos de Geraldo Carneiro, poeta e dramaturgo.
Outro destaque acontece no dia 18, quando a Orquestra Jovem Vale Música realiza um concerto totalmente dedicado à música contemporânea latino-americana.
No dia 19, consolidando o intercâmbio Brasil-Portugal, a Companhia de Ópera e Artes Contemporâneas AREPO, de Torres Vedras, interpreta o espetáculo músico-teatral Beatriz, com composições e direção musical de Luís Soldado, e encenação de Linda Valadas, outra estreia mundial dentro do Festival. Ambos os espetáculos acontecem na Casa de Música Sônia Cabral.
Ainda na Casa de Música Sônia Cabral, no dia 25, mais uma vez a presença de compositores portugueses em concerto de câmara com o piano solo de Ana Cláudia Assis. No repertório, obras de Fernando Lopes-Graça, Constança Capdeville, Vianna da Motta e do húngaro Franz Liszt, que foi professor de Vianna da Motta.
No dia 26, no Sesc Glória, o concerto de encerramento traz a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com regência do maestro Helder Trefzger junto à soprano Natércia Lopes e mais três vencedores do 1º Concurso de Canto que leva seu nome.
CONCERTOS PARA AS COMUNIDADES
O evento também retoma os Concertos Itinerantes, parte de um conjunto de iniciativas voltadas para a integração de comunidades e setores da sociedade que não têm acesso às salas de espetáculo ou espaços culturais. O projeto levará diferentes repertórios para asilos, escolas e um patrimônio da grande Vitória, e a cenógrafa Colette Dantas coordenará a oficina TEMPO-LUGAR-SOM, um projeto socioeducativo de instalações artísticas urbanas no centro de Vitória.
Para o produtor do Festival, Tarcísio Santório, esta edição comemorativa será marcada pelo incentivo à experimentação e à criação de novas obras, além da expansão de iniciativas voltadas às comunidades e setores sociais que não têm acesso a teatros e centros culturais.
"O público pode esperar um evento internacional de alta qualidade artística acessível a todos, com um repertório rico, variado e inovador, tanto em formatos como em linguagens. É importante lembrar que todos os eventos são gratuitos, presenciais e que a maioria dos espetáculos serão também transmitidos ao vivo através do canal do Festival no YouTube", conta Tarcísio.
SERVIÇO
- 10º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO
- Quando: de 4 a 26 de novembro
- Onde: no Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro – Vitória) e no Palácio Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n – Centro – Vitória)
- Entrada franca
- Dias 4, 6 e 26/11, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h
- Onde: Centro Cultural Sesc Glória -Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro – Vitória - ES - Tel.: (27) 3232-4750
- 652 lugares / 60 minutos
- Dias 11, 12, 18, 19 e 25/11, sextas e sábados, às 20h
- Onde: Palácio Sônia Cabral – Praça João Clímaco, s/n – Centro – Vitória - ES - Tel.: (27) 3132-8399
- 180 lugares / 60 minutos
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- 04 e 06/11 – Espetáculo de Abertura do Festival
- Local: Centro Cultural SESC Glória
- Estreia Mundial (encomenda das obras feita em virtude da edição comemorativa da 10ª edição do Festival)
- Ciclo de Canções: O Tempo e o Mar
- Poemas: Geraldo Carneiro
- Música: Marcus Siqueira
- Com: Eliane Coelho (soprano)
- Ópera: A Procura da Flor
- Libreto: Geraldo Carneiro
- Música: André Mehmari
- Elenco: Daniel Umberlino (Pedro), Johnny França (Paulo), Isabella Luchi (Flora), Luciana Bueno (Natividade), Natércia Lopes (Custódia), Sávio Sperandio (Caboclo) e Sylvia Klein (Narrador).
- Com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
- 11/11 Concerto de câmara - Canto e Piano
- Local: Casa da Música Sônia Cabral
- Soprano: MasamiGanev
- Piano: Alberto Heller
- Repertório:
- L'Aurore - Gabriel Fauré CommeDieurayonne
- Gabriel Fauré Donc, cesera par unclairjour d'été
- Gabriel Fauré Crépuscule
- Mel Bonis Evensong
- Liza Lehman Ständchen
- Franz Schubert Despondency
- Francine Benoit Un gran sommeil noir
- Nadia Boulanger Die Stadt
- Franz Schubert Ihr Bild
- Franz Schubert Coração Triste
- Alberto Nepomunceno Ma jeunesse
- Reynaldo Hahn Hier
- Francis Poulenc Poemarecitado: Le Chant du Cygne
- Théophile GautierMorgen
- Richard Strauss
- 12/11 Concerto de câmara - Quarteto de cordas e violão
- Local: Casa da Música Sônia Cabral
- Quarteto: Quarteto Bratya
- Violão: Lucas Vieira
- Repertório:
- Dar Templo ao Tempo - Eurico Carrapatoso
- Prelúdio n.1 - Lina Pires de Campos
- Retrato Brasileiro - Baden Powell
- Dois Retratos de um País Despedaçado - André Mehmari
- Quarteto n.6 - Heitor Villa-Lobos
- 18/11 Concerto Vale
- Local: Casa da Música Sônia Cabral
- Orquestra Jovem Vale Música
- Regência: Maestro Lucas Anízio
- Repertório:
- Três variações sobre ‘A Maré Encheu’ - Clarice Assad
- Suíte para cordas - João Guilherme Ripper
- Transitar - Valéria Romero
- Instantes II (de Prados) - Ernani Aguiar
- Devaneio - Marisa Rezende
- 19/11 Intercâmbios Brasil-Portugal
- Local: Casa da Música Sônia Cabral
- Espetáculo músico-teatral: Beatriz (Cia Arepo)
- 25/11 Concerto de Câmara - Piano Solo
- Local: Casa da Música Sônia Cabral
- Piano: Ana Cláudia Assis
- Repertório:
- Ao fio dos anos e das horas - Fernando Lopes-Graça
- Vision d’Enfant - Constança Capdeville
- Méditation - Vianna da Motta
- Von der Wiege bis Zum Grabe - F. Liszt
- 26/11 Concerto de encerramento
- Local: Centro Cultural SESC Glória
- OSES e vencedores do concurso Natércia Lopes
- Solistas: Natércia Lopes, Laura Duarte, Letícia Moraes, Elizete Felix (sopranos)
- Repertório:
- Três fragmentos sobre as letras B-A-C-H - Cláudio Santoro
- Jeveuxvivre - Charles Gounod
- Je suis encore tout étourdie - Jules Massenet
- Profitonsbien de lajeunesse - Jules Massenet
- È estranho.. Ah, Fors’è Ele... Sempre Libera – Giuseppe Verdi
- Abertura Alma - Claudio Santoro
- Nostalgia - Alceu Camargo
- Aria O Canto do Cisne - Leonardo Martinelli
- Porgi amor - W. A. Mozart
- Dove son ibeimomenti - W. A. Mozart
- Stridonolassù - Ruggero Leoncavallo
- Concertos Itinerantes
- Quarteto COES
- 07/11, às 15h - CMEI Amélia Pereira - Serra
- 08/11, às 14h - Asilo dos Idosos de Vitória - Vitória
- 09/11, às 09h - EMEF São Vicente de Paulo – Vitória
- Quarteto Bratya – quarteto de cordas e violão
- 13/11, às 18h20 - Paróquia São João Batista – Cariacica
- Serviço: https://festivaldemusicaerudita.com.br/concertos-itinerantes
- Projeto Ópera nos Bairros – de 21 a 25/11
- Onheama, a infância de um guerreiro – ópera em marionetes
- 21/11, às 13h30 - EMEF Prof. Vercenilio da Silva Pascoal – Joana Darc Vitória
- 22/11, às 10h - EMPI Pau Brasil - Aracruz
- 22/11, às 16h - EMEFI Arandu três Palmeiras - Aracruz
- 23/11, às 15h - EMEFI Dorvelina Comboios - Aracruz
- 25/11, às 10h - EMPI Irajá - Aracruz
- 25/11, às 16h - EMEFI C. Velha e CMEII C.Velha - Aracruz
- Serviço: https://festivaldemusicaerudita.com.br/opera-nos-bairros
- Projeto Socioeducativo
- Tempo-Lugar-Som : instalações artísticas urbanas
- 05/11, às 11h – Escadaria Piedade
- 09/11, às 16h – Escadaria Maria Ortiz
- 11/11, às 11h – Escadaria da Igreja do Carmo
- 18/11, às 16h – Praça Costa Pereira
- Serviço: https://festivaldemusicaerudita.com.br/projeto-socioeducativo
*Atilio Esperandio é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes