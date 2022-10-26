10° Festival de Música Erudita do ES amplia o intercâmbio entre Brasil e Portugal

Natércia Lopes durante o concerto na edição on-line do festival em 2020. Cantora participará da apresentação de encerramento do Festival de Música Erudita do ES 2022 Crédito: Fabrício Zucoloto

No ano em que comemora sua décima edição, o 10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo mantém o projeto de anos anteriores, amplia o intercâmbio entre Brasil e Portugal e inaugura um espaço de experimentação e criação artística com encomendas e estreia de novas obras.

Nesta edição do Festival, será apresentado ao público uma programação que tem como eixo temático as diversas relações do homem com o tempo. O projeto, em formato híbrido, recebe o público presencialmente e transmite ao vivo os espetáculos pelo YouTube, de 4 a 26 de novembro.

Seguindo a sua tradição anual, o Festival homenageará, nesta edição, o compositor e maestro Cláudio Santoro e o maestro capixaba Cláudio Modesto. A programação abre com a estreia mundial de duas obras especialmente encomendadas para comemorar a 10ª edição do Festival, ambas com textos de Geraldo Carneiro, poeta e dramaturgo.

Outro destaque acontece no dia 18, quando a Orquestra Jovem Vale Música realiza um concerto totalmente dedicado à música contemporânea latino-americana.

No dia 19, consolidando o intercâmbio Brasil-Portugal, a Companhia de Ópera e Artes Contemporâneas AREPO, de Torres Vedras, interpreta o espetáculo músico-teatral Beatriz, com composições e direção musical de Luís Soldado, e encenação de Linda Valadas, outra estreia mundial dentro do Festival. Ambos os espetáculos acontecem na Casa de Música Sônia Cabral.

Ainda na Casa de Música Sônia Cabral, no dia 25, mais uma vez a presença de compositores portugueses em concerto de câmara com o piano solo de Ana Cláudia Assis. No repertório, obras de Fernando Lopes-Graça, Constança Capdeville, Vianna da Motta e do húngaro Franz Liszt, que foi professor de Vianna da Motta.

No dia 26, no Sesc Glória, o concerto de encerramento traz a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com regência do maestro Helder Trefzger junto à soprano Natércia Lopes e mais três vencedores do 1º Concurso de Canto que leva seu nome.

CONCERTOS PARA AS COMUNIDADES

O evento também retoma os Concertos Itinerantes, parte de um conjunto de iniciativas voltadas para a integração de comunidades e setores da sociedade que não têm acesso às salas de espetáculo ou espaços culturais. O projeto levará diferentes repertórios para asilos, escolas e um patrimônio da grande Vitória, e a cenógrafa Colette Dantas coordenará a oficina TEMPO-LUGAR-SOM, um projeto socioeducativo de instalações artísticas urbanas no centro de Vitória.

Para o produtor do Festival, Tarcísio Santório, esta edição comemorativa será marcada pelo incentivo à experimentação e à criação de novas obras, além da expansão de iniciativas voltadas às comunidades e setores sociais que não têm acesso a teatros e centros culturais.

"O público pode esperar um evento internacional de alta qualidade artística acessível a todos, com um repertório rico, variado e inovador, tanto em formatos como em linguagens. É importante lembrar que todos os eventos são gratuitos, presenciais e que a maioria dos espetáculos serão também transmitidos ao vivo através do canal do Festival no YouTube", conta Tarcísio.

SERVIÇO

10º FESTIVAL DE MÚSICA ERUDITA DO ESPÍRITO SANTO

Quando: de 4 a 26 de novembro

de 4 a 26 de novembro Onde: no Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro – Vitória) e no Palácio Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n – Centro – Vitória)

no Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro – Vitória) e no Palácio Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n – Centro – Vitória) Entrada franca





Dias 4, 6 e 26/11 , sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h

, sexta e sábado, às 20h e domingo, às 18h Onde: Centro Cultural Sesc Glória -Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro – Vitória - ES - Tel.: (27) 3232-4750

652 lugares / 60 minutos





Dias 11, 12, 18, 19 e 25/11 , sextas e sábados, às 20h

, sextas e sábados, às 20h Onde: Palácio Sônia Cabral – Praça João Clímaco, s/n – Centro – Vitória - ES - Tel.: (27) 3132-8399

180 lugares / 60 minutos



PROGRAMAÇÃO COMPLETA

04 e 06/11 – Espetáculo de Abertura do Festival

Local: Centro Cultural SESC Glória

Estreia Mundial (encomenda das obras feita em virtude da edição comemorativa da 10ª edição do Festival)





Ciclo de Canções: O Tempo e o Mar

Poemas: Geraldo Carneiro

Música: Marcus Siqueira

Com: Eliane Coelho (soprano)





Ópera: A Procura da Flor

Libreto: Geraldo Carneiro

Música: André Mehmari

Elenco: Daniel Umberlino (Pedro), Johnny França (Paulo), Isabella Luchi (Flora), Luciana Bueno (Natividade), Natércia Lopes (Custódia), Sávio Sperandio (Caboclo) e Sylvia Klein (Narrador).

Com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

11/11 Concerto de câmara - Canto e Piano

Local: Casa da Música Sônia Cabral

Casa da Música Sônia Cabral Soprano: MasamiGanev

MasamiGanev Piano: Alberto Heller





Alberto Heller Repertório:

L'Aurore - Gabriel Fauré CommeDieurayonne

Gabriel Fauré Donc, cesera par unclairjour d'été

Gabriel Fauré Crépuscule

Mel Bonis Evensong

Liza Lehman Ständchen

Franz Schubert Despondency

Francine Benoit Un gran sommeil noir

Nadia Boulanger Die Stadt

Franz Schubert Ihr Bild

Franz Schubert Coração Triste

Alberto Nepomunceno Ma jeunesse

Reynaldo Hahn Hier

Francis Poulenc Poemarecitado: Le Chant du Cygne

Théophile GautierMorgen

Richard Strauss



12/11 Concerto de câmara - Quarteto de cordas e violão

Local: Casa da Música Sônia Cabral

Casa da Música Sônia Cabral Quarteto: Quarteto Bratya

Quarteto Bratya Violão: Lucas Vieira





Lucas Vieira Repertório:

Dar Templo ao Tempo - Eurico Carrapatoso

Prelúdio n.1 - Lina Pires de Campos

Retrato Brasileiro - Baden Powell

Dois Retratos de um País Despedaçado - André Mehmari

Quarteto n.6 - Heitor Villa-Lobos



18/11 Concerto Vale

Local: Casa da Música Sônia Cabral



Casa da Música Sônia Cabral Orquestra Jovem Vale Música



Regência: Maestro Lucas Anízio





Maestro Lucas Anízio Repertório:

Três variações sobre ‘A Maré Encheu’ - Clarice Assad

Suíte para cordas - João Guilherme Ripper

Transitar - Valéria Romero

Instantes II (de Prados) - Ernani Aguiar

Devaneio - Marisa Rezende

19/11 Intercâmbios Brasil-Portugal

Local: Casa da Música Sônia Cabral

Casa da Música Sônia Cabral Espetáculo músico-teatral: Beatriz (Cia Arepo)



25/11 Concerto de Câmara - Piano Solo

Local: Casa da Música Sônia Cabral

Casa da Música Sônia Cabral Piano: Ana Cláudia Assis





Ana Cláudia Assis Repertório:

Ao fio dos anos e das horas - Fernando Lopes-Graça

Vision d’Enfant - Constança Capdeville

Méditation - Vianna da Motta

Von der Wiege bis Zum Grabe - F. Liszt



26/11 Concerto de encerramento

Local: Centro Cultural SESC Glória

OSES e vencedores do concurso Natércia Lopes

Solistas: Natércia Lopes, Laura Duarte, Letícia Moraes, Elizete Felix (sopranos)





Repertório:

Três fragmentos sobre as letras B-A-C-H - Cláudio Santoro

Jeveuxvivre - Charles Gounod



Je suis encore tout étourdie - Jules Massenet

Profitonsbien de lajeunesse - Jules Massenet



È estranho.. Ah, Fors’è Ele... Sempre Libera – Giuseppe Verdi



Abertura Alma - Claudio Santoro



Nostalgia - Alceu Camargo



Aria O Canto do Cisne - Leonardo Martinelli



Porgi amor - W. A. Mozart



Dove son ibeimomenti - W. A. Mozart



Stridonolassù - Ruggero Leoncavallo



Concertos Itinerantes

Quarteto COES



07/11, às 15h - CMEI Amélia Pereira - Serra



08/11, às 14h - Asilo dos Idosos de Vitória - Vitória



09/11, às 09h - EMEF São Vicente de Paulo – Vitória



Quarteto Bratya – quarteto de cordas e violão

13/11, às 18h20 - Paróquia São João Batista – Cariacica



Serviço: https://festivaldemusicaerudita.com.br/concertos-itinerantes



Projeto Ópera nos Bairros – de 21 a 25/11

Onheama, a infância de um guerreiro – ópera em marionetes



21/11, às 13h30 - EMEF Prof. Vercenilio da Silva Pascoal – Joana Darc Vitória

22/11, às 10h - EMPI Pau Brasil - Aracruz

22/11, às 16h - EMEFI Arandu três Palmeiras - Aracruz

23/11, às 15h - EMEFI Dorvelina Comboios - Aracruz

25/11, às 10h - EMPI Irajá - Aracruz

25/11, às 16h - EMEFI C. Velha e CMEII C.Velha - Aracruz



Serviço: https://festivaldemusicaerudita.com.br/opera-nos-bairros



Projeto Socioeducativo

Tempo-Lugar-Som : instalações artísticas urbanas

05/11, às 11h – Escadaria Piedade

09/11, às 16h – Escadaria Maria Ortiz

11/11, às 11h – Escadaria da Igreja do Carmo

18/11, às 16h – Praça Costa Pereira



Serviço: https://festivaldemusicaerudita.com.br/projeto-socioeducativo

