​Feira literária reúne autores capixabas e nacionais em Vila Velha

A atriz e poetisa Elisa Lucinda Crédito: @jonathanestrella_/Instagram/@elisalucinda

Lançamento de livros, encontros com escritores capixabas, saraus poéticos e muito mais. A partir da próxima quarta-feira (26), o Parque da Prainha, em Vila Velha recebe, a partir das 8h, a primeira edição da Feira Literária de Vila Velha (FELIVV). O evento, que acontece até o sábado (29), tem entrada gratuita.

A programação ainda contará com contação de histórias, oficinas literárias, batalhas de Slam (poesia falada), palestras e exposições de escolas, livrarias e editoras. Além da literatura, o público poderá curtir muita música e teatro, com a peça "A Bolsa Amarela", da Companhia de Teatro da Fiume Escola de Atores.

A ​Feira literária também terá apresentação e mesa de debate com a presença de autores de destaque e em plena atividade produtiva, entre eles Bernadette Lyra, Caê Guimarães, Elisa Lucinda, Manoel Herzog e Jeovanna Vieira.

"Vim convidar a todos para minha apresentação dentro da 1ª Feira Literária de Vila Velha. Que prazer dizer esta frase!", inicia Elisa o convite aos capixabas.

"Estarei dia 29 de outubro esperando vocês para um encontro literomusical, poético gostoso e informal com a minha cara e com a cara da cultura canela-verde. Que saudade, que felicidade de ser convidada para uma feira literária em Vila Velha, lugar que estudei, que amo e responsável por dar base a tantos pensamentos na minha vida artística", completa a artista.

Durante os quatro dias de Feira, vários shows prometem agitar os visitantes. Entre as atrações confirmadas, estão Carlos Bona, Bloco Simpatia, PTK e a banda de congo Beatos de São Benedito.

Evento acontece no Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior, a expectativa é de que 8 mil pessoas passem pelo evento. “Buscamos dar visibilidade para expressões artísticas produzidas no Espírito Santo, para um público diversificado: crianças, jovens e adultos. A nossa expectativa é a de receber 8 mil visitantes, pois a entrada é gratuita”, ressaltou.

Nos dias 26 e 27 de outubro, acontece o encerramento da 7º edição do concurso literário “Entre Versos e Rimas”, promovido pela Secretaria de Educação. O lançamento do livro reúne publicações de alunos e educadores com a temática “Bairros de Vila Velha". São mais de 240 produções, selecionadas entre as mais de 2.600 inscrições realizadas neste ano.

SERVIÇO

1ª FEIRA LITERÁRIA DE VILA VELHA (FELIVV)

Quando: de quarta (26) a sábado (29), a partir das 8h

de quarta (26) a sábado (29), a partir das 8h Onde: no Parque da Prainha, em Vila Velha

no Parque da Prainha, em Vila Velha Entrada franca

PROGRAMAÇÃO