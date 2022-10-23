​Feira literária reúne autores capixabas e nacionais em Vila Velha

Lançamento de livros, encontros com escritores capixabas, saraus poéticos e muito mais. A partir da próxima quarta-feira (26), o Parque da Prainha, em Vila Velha recebe, a partir das 8h, a primeira edição da Feira Literária de Vila Velha (FELIVV). O evento, que acontece até o sábado (29), tem entrada gratuita.
A programação ainda contará com contação de histórias, oficinas literárias, batalhas de Slam (poesia falada), palestras e exposições de escolas, livrarias e editoras. Além da literatura, o público poderá curtir muita música e teatro, com a peça "A Bolsa Amarela", da Companhia de Teatro da Fiume Escola de Atores.
A Feira literária também terá apresentação e mesa de debate com a presença de autores de destaque e em plena atividade produtiva, entre eles Bernadette Lyra, Caê Guimarães, Elisa Lucinda, Manoel Herzog e Jeovanna Vieira.
"Vim convidar a todos para minha apresentação dentro da 1ª Feira Literária de Vila Velha. Que prazer dizer esta frase!", inicia Elisa o convite aos capixabas.
"Estarei dia 29 de outubro esperando vocês para um encontro literomusical, poético gostoso e informal com a minha cara e com a cara da cultura canela-verde. Que saudade, que felicidade de ser convidada para uma feira literária em Vila Velha, lugar que estudei, que amo e responsável por dar base a tantos pensamentos na minha vida artística", completa a artista.
Durante os quatro dias de Feira, vários shows prometem agitar os visitantes. Entre as atrações confirmadas, estão Carlos Bona, Bloco Simpatia, PTK e a banda de congo Beatos de São Benedito.
Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior, a expectativa é de que 8 mil pessoas passem pelo evento. “Buscamos dar visibilidade para expressões artísticas produzidas no Espírito Santo, para um público diversificado: crianças, jovens e adultos. A nossa expectativa é a de receber 8 mil visitantes, pois a entrada é gratuita”, ressaltou.
Nos dias 26 e 27 de outubro, acontece o encerramento da 7º edição do concurso literário “Entre Versos e Rimas”, promovido pela Secretaria de Educação. O lançamento do livro reúne publicações de alunos e educadores com a temática “Bairros de Vila Velha". São mais de 240 produções, selecionadas entre as mais de 2.600 inscrições realizadas neste ano.
SERVIÇO
- 1ª FEIRA LITERÁRIA DE VILA VELHA (FELIVV)
- Quando: de quarta (26) a sábado (29), a partir das 8h
- Onde: no Parque da Prainha, em Vila Velha
- Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
- QUARTA (26)
- Stands: 8 às 10h, 13h30 às 15h; 18 às 19h –- Circuito literário
- Espaço maker: 8 às 10h; 13h30 às 15h –– Oficina literária
- Mini palco: 8 às 10h; 13h30 às 15h –– contação de histórias
- Palco central
- 8 às 10h30 – atrações artísticas das escolas municipais
- 13h30 – atração artística escolas municipais
- 14h30 – Contação de história, com Verena Setubal
- 15h – Oficina de Samba no Pé, com Raphael Peixoto
- 15h30 - atração artística escolas municipais
- 18h – Banda do Exército (38º BI)
- 19h – Lançamento do livro Entre Versos e Rimas – abertura oficial
- 20h – Show de Carlos Bona – abertura oficial
- QUINTA (27)
- Stands: 8 às 10h, 13h30 às 15h; 18 às 19h - Circuito literário
- Espaço maker: 8 às 10h; 13h30 às 15h – Oficina literária
- Mini palco: 8 às 10h; 13h30 às 15h – contação de histórias|
- Palco central
- 8 às 10h - atrações artísticas das escolas municipais
- 13h30 às 16h - atrações artísticas das escolas municipais
- 17h – Mesa redonda: Literatura na escola na contemporaneidade. Debatedores: Álamo Chaves, Neusa Jordem e Orlando Lopes. Mediador: Francisco Aurélio.
- 18h – Lançamento do livro Entre Versos e Rimas, com Elaine Vieira
- 19h – Show com o Bloco Simpatia
- SEXTA (28)
- Stands: 8 às 10h, 13h30 às 15h; 18 às 19h - Circuito literário
- Espaço maker: 8 às 10h, 13h30 às 15h; 18 às 19h – Oficina literária
- Mini palco: 8 às 10h; 13h30 às 15h – Sarau literário
- Palco central
- 9h - atrações artísticas das escolas municipais
- 9h30 às 10h30 – Contação de histórias, com Lilian Menengucci
- 14h – Contação de histórias, com Ester Assis
- 15 às 16h – Teatro: A Bolsa Amarela, da Companhia de Teatro da Fiume Escola de Atores
- 17h – Mesa redonda: Literatura Brasileira Contemporânea. Debatedores: Manoel Herzog, Jeovanna Vieira e Caê Guimaraes. Mediação: Carlos Fonseca.
- 18h – Sarau literário da Academia de Letras de Vila Velha
- 19h – Batalha de Slam e apresentação de PTK
- SÁBADO (29)
- Stands: 10 às 12h, 13h às 16h; 18 às 19h - Circuito literário
- Espaço maker: 10 às 12h, 13h às 16h; 18 às 19h – Oficina literária
- Mini palco:
- 10 às 11h; 13h às 15h – Contação de histórias
- 18h – Sarau literário
- Palco central
- 10 às 12h – Mesa redonda: O Processo Criativo do Livro. Debatedores: Lilian Menenguci, Andréa Espíndula e Bernadette Lyra. Mediador: Anaximandro Amorim.
- 13h – Palestra: Te(R)cendo Práticas de Leitura Inclusiva e Acessível, com Angelita Garcia (Articuladora na Rede de Leitura Inclusiva do ES e representante da Fundação Dorina Nowill para Cegos).
- 15h – Teatro Inclusivo: Dorinha e Turminha, da Companhia de Teatro da Fiume Escola de Atores.
- 16h – Banda de Congo Beatos de São Benedito.
- 17h – Sarau e lançamento de livros do Coletivo Diversidade.
- 19h – Cerimônia de encerramento – Palestra: Palavre é Poder!, com Elisa Lucinda e apresentação do Coral Arcelor Mittal.