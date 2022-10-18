Com temas diversos, HZ traz 5 novidades da literatura capixaba

Capas de cinco lançamentos capixabas Crédito: Montagem/Divulgação

Questões sociais permeiam todos os cinco lançamentos capixabas que HZ listou nesta matéria. Ciência, erotismo e mitologia envolvendo o corpo são destaques da décima obra de Anaximandro Amorim. Já Carolina Sampaio transformou uma dissertação de mestrado em obra sobre o protagonismo de mulheres no Hip-Hop. O papel da mulher e construções de gêneros também permeiam o primeiro romance de Marcela Guimarães Neves.

Racismo, capacitismo e a dificuldade de escritores independentes são o destaque da nova obra do jornalista Mawell dos Santos. Por sua vez, Tássio Jubini expõe em sua primeira obra poética reflexões típicas de sua rotina de psicólogo, centradas no ser e suas relações sociais. Confira a lista:

"A EUFORIA DO CORPO" - ANAXIMANDRO AMORIM

Capa de "A euforia do corpo", de Anaximandro Amorim Crédito: Assessoria

Com prefácio da poeta Renata Bonfim, o décimo livro do escritor propõe uma reflexão sobre o corpo humano em suas dimensões poética, filosófica, metafísica e biológica. A obra é composta por poemas com abordagens diversas, que percorrem a ciência, o erotismo, a mitologia e questões sociais.

O livro é dividido em duas partes: "A Euforia" e "O Corpo". Os versos são inspirados nos estudos do filósofo francês Jean-Luc Nancy, discípulo do psicanalista Jacques Lacan. Além disso, o autor também bebe de fontes como Hilda Hilst, Carlos Drummond de Andrade e Sophia de Mello Breyner Andersen.

Pensar o corpo é algo que raramente fazemos. Não nos damos conta de que ter um corpo pode até ser, inclusive, um ato de resistência, diante do aniquilamento de corpos negros, corpos trans, sobretudo nestes tempos pandêmicos, que adoeceram e ceifaram tantos corpos.

SERVIÇO

"A euforia do corpo"

Autor: Anaximandro Amorim

Anaximandro Amorim Editora: Patuá

Patuá Valor: R$ 35,00

R$ 35,00 Venda: Editora Patuá e anaximandroamorim.com.br

"MULHERES QUE RIMAM" - CAROLINA SAMPAIO

Capa de "Mulheres que rimam", de Carolina Sampaio Crédito: Assessoria

A obra investiga a presença de mulheres no Movimento Hip-Hop capixaba, trazendo debates cotidianos da vivência na cidade e trazendo exemplos e relatos de protagonistas desse espaço, com suas diferentes expressões culturais e políticas. Budah, Pedrita, Pandora da Luz e Melanina MCs são algumas das personagens que compõem a obra.

Segundo a autora, o livro é uma adaptação de uma dissertação de mestrado. Por esse motivo, a obra apresenta também uma cartilha pedagógica para auxiliar na compreensão de conceitos e mensagens. “Com uma proposta pedagógica, Mulheres que Rimam investiga as protagonistas do movimento hip hop capixaba, que ocupam os espaços urbanos utilizando de suas diferentes expressões político-culturais como instrumento de protesto”, conta Carolina Sampaio.

A obra foi desenvolvida com recursos do edital Funcultura 19/2020 - Culturas Urbanas, que tem o objetivo de apoiar propostas nas áreas do Hip Hop e outras manifestações de rua, visando valorizar essas expressões culturais. O livro foi lançado no último dia 5 com distribuição gratuita para os presentes no evento de lançamento. Além disso, foram entregues 300 exemplares para escolas públicas e uma pequena tiragem está sendo vendida por R$ 30 no Instagram da Agência Capixaba (@agenciacapixaba).

SERVIÇO

"Mulheres que rimam"

Autor: Carolina Sampaio

Carolina Sampaio Editora: Maré

Maré Valor: R$ 30, no Instagram da Agência Capixaba

"MEU RIM POR UMA RESENHA" - MAXWELL DOS SANTOS

Capa de "Meu rim por uma resenha", de Maxwell dos Santos Crédito: Assessoria

O livro é centrado no protagonista Laerte, descendente de indígenas e portador de paralisia cerebral. A condição física decorre da falta de oxigenação no cérebro durante o parto de sua mãe, que foi vítima de violência obstétrica. As limitações na fala e nos movimentos das pernas que ficaram de sequelas, contudo, não anulam sua inteligência extraordinária. Aos 17 anos, após muitas negativas, ele publica seu primeiro livro, Rebello Resiste, por uma editora independente de Minas Gerais.

Contudo, Laerte se depara com a influencer Viviane, produtora de conteúdo literário que faz resenhas em vídeo, cobrando até 5 mil reais dos autores ou editoras que quiserem encomendar uma resenha. Por conta desse alto valor, Laerte escreve um texto em seu blog criticando o elitismo de Viviane e pedindo a ela um olhar mais sensível para os autores e editoras independentes. Contudo, o efeito é o oposto do desejado: ela o telefona, proferindo insultos racistas e capacitistas.

Além das temáticas sociais já evidentes, a décima terceira obra de Maxwell dos Santos discute aspectos que se relacionam com o processo de publicação. Os desafios do autor para publicar seu primeiro livro, a precarização do trabalho e a cultura do cancelamento estão entre os temas abordados pelo livro. Além disso, a disparidade que existe no mercado editorial, entre os grandes conglomerados e as editoras independentes também ocupa as páginas do jornalista.

SERVIÇO

"Meu rim por uma resenha"

Autor: Maxwell dos Santos

Maxwell dos Santos Formato: e-book

e-book Disponível em: Wattped

"A NOIVA DE PARIS" - MARCELA GUIMARÃES NEVES

Capa de "A noiva de Paris", de Marcela Guimarães Neves Crédito: Divulgação

O primeiro romance da autora se concentra na vida de Sofia, que, segundo prefácio de Anaximandro Amorim, encarna o arquétipo de todas as mulheres: racional, mas também emocional; frágil, mas também forte; deliciosamente contraditória, um enigma, um ser que passeia pelo complexo, como sói ao feminino. No cenário da história, Paris é um nada glamouroso ambiente.

SERVIÇO

"A noiva de Paris"

Autor: Marcela Guimarães Neves

Marcela Guimarães Neves Editora: Pedregulho



Valor: R$ 44, no site da editora Pedregulho

"DE ALMA LEVADA" - TÁSSIO JUBINI

Capa de "De alma levada", de Tássio Jubini Crédito: Editora Pedregulho

Segundo o prefácio de Lucas Protti, os versos do primeiro livro de poemas de Jubini se desenham como "anotações, fragmentos de inspiração mágica, [que] nos guiam como artefatos que permitem que a alma se mantenha em movimento, próxima da criatividade pulsante da criança que mora em nós". Os escritos são registros poéticos inusitados de experiências do autor. Seus poemas expressam uma reflexão sóbria e bem-humorada sobre o ser em suas diversas relações e no cotidiano da sociedade.

SERVIÇO

"De alma levada"

Autor: Tássio Jubini

Tássio Jubini Editora: Pedregulho

Pedregulho Valor: R$ 40, no site da Editora Pedregulho