Escritora do ES prepara livro inspirado em post que viralizou na web

A jornalista e escritora mineira, radicada no ES, Aurê Aguiar resgatou de uma postagem sua, que viralizou nas redes sociais em 2014, a frase “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” para dar nome ao seu primeiro livro, uma coletânea de crônicas, artigos e ensaios. A frase foi mencionada em sites, revistas e até programas de TV como o “Mais Você”, de Ana Maria Braga.
Aurê classifica seu gênero textual como abraço literário e lançou nas suas redes sociais, na última semana, um manifesto gravado em português por ela, em inglês pela apresentadora e cantora Sabrina Parlatore e em espanhol pelo ator e cantor Juan Alba.
O vídeo manifesto está seguindo a trilha da frase que viralizou e somando as três versões já tem cerca de 9 mil visualizações e 400 compartilhamentos.
Os advogados Rodrigo Mazzei e Bernardo Azevedo Freire, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, acabam de publicar um texto pioneiro sobre testamento para herança digital, que são os conteúdos inseridos nas redes, sujeitos ou não à valoração econômica. O texto é um capítulo do livro "Herança Digital, Controvérsias e Alternativas", da editora Foco, coordenado por Ana Carolina Brochado e Livia Teixeira Leal. "Existe o testamento convencional, sobre patrimônio como imóveis ou dinheiro, que exige certa formalidade, e existe o codicilo, que mencionamentos no artigo. O codicilo é uma manifestação de última vontade, um instrumento do Direito romano, que volta a ser utilizado nos dias atuais, pois compatível com questões como herança digital e definições sobre sepultamento, com a opção por cremação", explica Rodrigo Mazzei.