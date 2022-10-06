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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Escritora do ES prepara livro inspirado em post que viralizou na web

Publicado em
06 out 2022 às 02:30
Aurê Aguiar
Aurê Aguiar  é a autora da frase “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos”,  mencionada em sites, revistas e até programas de TV como o “Mais Você”, de Ana Maria Braga Crédito: Divulgação
A jornalista e escritora mineira, radicada no ES, Aurê Aguiar resgatou de uma postagem sua, que viralizou nas redes sociais em 2014, a frase “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” para dar nome ao seu primeiro livro, uma coletânea de crônicas, artigos e ensaios. A frase foi mencionada em sites, revistas e até programas de TV como o “Mais Você”, de Ana Maria Braga.
Aurê classifica seu gênero textual como abraço literário e lançou nas suas redes sociais, na última semana, um manifesto gravado em português por ela, em inglês pela apresentadora e cantora Sabrina Parlatore e em espanhol pelo ator e cantor Juan Alba.
O vídeo manifesto está seguindo a trilha da frase que viralizou e somando as três versões já tem cerca de 9 mil visualizações e 400 compartilhamentos.

Cuide dos seus achados. Esqueça seus perdidos

"Brilhemos para iluminar nosso caminho e o dos outros. Percamos a ilusão da separação. Sejamos vencedores apenas quando todos ganharem. Que não disputemos terreno, não manipulemos. Achemos o caminho de saída dos conflitos, percamos a vontade de guerrear, vençamos na paz. Sejamos generosos e harmoniosos. Pratiquemos amorosidade e compaixão. Que saibamos ouvir e ceder a palavra. Sejamos entusiasmados. Percamos o orgulho e achemos o caminho da abundância. Saibamos que cada um dá o que tem e que agir no amor é exercício de perdão e doação. Encontremos os ensinamentos ocultos em cada perda.”

HERANÇA DIGITAL

Os advogados Rodrigo Mazzei e Bernardo Azevedo Freire, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, acabam de publicar um texto pioneiro sobre testamento para herança digital, que são os conteúdos inseridos nas redes, sujeitos ou não à valoração econômica. O texto é um capítulo do livro "Herança Digital, Controvérsias e Alternativas", da editora Foco, coordenado por Ana Carolina Brochado e Livia Teixeira Leal. "Existe o testamento convencional, sobre patrimônio como imóveis ou dinheiro, que exige certa formalidade, e existe o codicilo, que mencionamentos no artigo. O codicilo é uma manifestação de última vontade, um instrumento do Direito romano, que volta a ser utilizado nos dias atuais, pois compatível com questões como herança digital e definições sobre sepultamento, com a opção por cremação", explica Rodrigo Mazzei.

QUERIDOS DE RR

Luciano Bragato e Emanuelle Rabelo Bragato
Emanuelle Rabelo Bragato e Luciano Bragato: em noite de festa em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Nos EUA

O nosso ortopedista Lourimar Tolêdo embarca nesta semana para os Estados Unidos, onde vai participar do 37º encontro anual da Sociedade Americana de Coluna (NASS), o maior evento de coluna no mundo. O NASS 37th Annual Meeting será realizado entre 12 e 15 de outubro, oportunidades em que especialistas de todo o planeta dividem experiências sobre o que há de mais inovador em tratamentos de coluna. É a primeira edição presencial do encontro desde 2019.

De olho no Natal

A empresária Isabelle Rangel já está nos preparativos para os lançamentos de fim de ano da sua The Picnic Box, pioneira em grazing box & tables no Espírito Santo. Na última semana ela esteve na capital paulista para visitar fornecedores, finalizar pedidos e, claro, visitar pontos gastronômicos badalados para inspirar novos sabores e aromas para as suas produções. No clique, a bela no Shopping Cidade Jardim.

OUTUBRO ROSA

Dani Carla e Dirceu Paigel
Dani Carla e Dirceu Paigel: na abertura da  exposição fotográfica "Você é Única", em homenagem ao Outubro Rosa 2022 Crédito: Elani Passos

Beach day

Bia Menezes recebe nesta quinta-feira (07) para o beach day na Cia Marítima, no Shopping Vitória. Marianne Pernambuco comanda a bate-papo do encontro, que terá coquetel de Edna Jabour. O RP é de Kaiky Plaster. 

Harmonização facial

Luiza Hosken comanda aulas de monitoria no curso de especialização em harmonização facial, que acontece entre os dias 20 e 22 de outubro, em Vila Velha. Os encontros serão ministrados pela professora Karina Cuzzuol e também pelo professor Márcio Guidoni, especialista em peeling químico, que falará sobre o tema.

VIAGEM

Edna Jabour tirou uns dias para descansar em Jericoacoara ao lado do marido, Joel Mizuki
Edna Jabour tirou uns dias para descansar em Jericoacoara ao lado do marido, Joel Mizuki Crédito: Divulgação

Felicidade dá Lucro

A edição 202 do Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra está especial. A palestrante será Flávia da Veiga, especialista na ciência da felicidade. O evento acontece na quinta-feira (13), na Vitoriawagem da Serra. Serão exibidos os cases do Sicoob e da Viminas. O anfitrião Giuliano de Castro comemora mais uma edição do evento que reúne o PIB da cidade que tem o maior polo industrial do Estado.

Remada Rosa

Cris Campinhos convida para a 8º Remada Rosa, que será realizada no dia 23 de outubro, com saída às 8h30, na Praia do Iate. 

CARNAVAL 2023

Milton Abreu e Juliana Barbarioli, o presidente da Liesge, Edson Neto, Junior Baptista (responsável pela nova marca) e as assessoras de imprensa Lurdinha Perovano e Denise Póvoa.
Milton Abreu e Juliana Barbarioli, o presidente da Liesge, Edson Neto, Junior Baptista, Lurdinha Perovano e Denise Póvoa: na coletiva de imprensa do Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Divulgação

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