Escritora do ES prepara livro inspirado em post que viralizou na web

Aurê Aguiar é a autora da frase “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos”, mencionada em sites, revistas e até programas de TV como o “Mais Você”, de Ana Maria Braga Crédito: Divulgação

A jornalista e escritora mineira, radicada no ES, Aurê Aguiar resgatou de uma postagem sua, que viralizou nas redes sociais em 2014, a frase “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” para dar nome ao seu primeiro livro, uma coletânea de crônicas, artigos e ensaios. A frase foi mencionada em sites, revistas e até programas de TV como o “Mais Você”, de Ana Maria Braga.

Aurê classifica seu gênero textual como abraço literário e lançou nas suas redes sociais, na última semana, um manifesto gravado em português por ela, em inglês pela apresentadora e cantora Sabrina Parlatore e em espanhol pelo ator e cantor Juan Alba.

O vídeo manifesto está seguindo a trilha da frase que viralizou e somando as três versões já tem cerca de 9 mil visualizações e 400 compartilhamentos.

Cuide dos seus achados. Esqueça seus perdidos "Brilhemos para iluminar nosso caminho e o dos outros. Percamos a ilusão da separação. Sejamos vencedores apenas quando todos ganharem. Que não disputemos terreno, não manipulemos. Achemos o caminho de saída dos conflitos, percamos a vontade de guerrear, vençamos na paz. Sejamos generosos e harmoniosos. Pratiquemos amorosidade e compaixão. Que saibamos ouvir e ceder a palavra. Sejamos entusiasmados. Percamos o orgulho e achemos o caminho da abundância. Saibamos que cada um dá o que tem e que agir no amor é exercício de perdão e doação. Encontremos os ensinamentos ocultos em cada perda.”

HERANÇA DIGITAL

Os advogados Rodrigo Mazzei e Bernardo Azevedo Freire, do escritório Machado, Mazzei e Pinho, acabam de publicar um texto pioneiro sobre testamento para herança digital, que são os conteúdos inseridos nas redes, sujeitos ou não à valoração econômica. O texto é um capítulo do livro "Herança Digital, Controvérsias e Alternativas", da editora Foco, coordenado por Ana Carolina Brochado e Livia Teixeira Leal. "Existe o testamento convencional, sobre patrimônio como imóveis ou dinheiro, que exige certa formalidade, e existe o codicilo, que mencionamentos no artigo. O codicilo é uma manifestação de última vontade, um instrumento do Direito romano, que volta a ser utilizado nos dias atuais, pois compatível com questões como herança digital e definições sobre sepultamento, com a opção por cremação", explica Rodrigo Mazzei.

QUERIDOS DE RR

Emanuelle Rabelo Bragato e Luciano Bragato: em noite de festa em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Nos EUA O nosso ortopedista Lourimar Tolêdo embarca nesta semana para os Estados Unidos, onde vai participar do 37º encontro anual da Sociedade Americana de Coluna (NASS), o maior evento de coluna no mundo. O NASS 37th Annual Meeting será realizado entre 12 e 15 de outubro, oportunidades em que especialistas de todo o planeta dividem experiências sobre o que há de mais inovador em tratamentos de coluna. É a primeira edição presencial do encontro desde 2019. De olho no Natal A empresária Isabelle Rangel já está nos preparativos para os lançamentos de fim de ano da sua The Picnic Box, pioneira em grazing box & tables no Espírito Santo. Na última semana ela esteve na capital paulista para visitar fornecedores, finalizar pedidos e, claro, visitar pontos gastronômicos badalados para inspirar novos sabores e aromas para as suas produções. No clique, a bela no Shopping Cidade Jardim.

OUTUBRO ROSA

Dani Carla e Dirceu Paigel: na abertura da exposição fotográfica "Você é Única", em homenagem ao Outubro Rosa 2022 Crédito: Elani Passos

Beach day Bia Menezes recebe nesta quinta-feira (07) para o beach day na Cia Marítima, no Shopping Vitória. Marianne Pernambuco comanda a bate-papo do encontro, que terá coquetel de Edna Jabour. O RP é de Kaiky Plaster. Harmonização facial Luiza Hosken comanda aulas de monitoria no curso de especialização em harmonização facial, que acontece entre os dias 20 e 22 de outubro, em Vila Velha. Os encontros serão ministrados pela professora Karina Cuzzuol e também pelo professor Márcio Guidoni, especialista em peeling químico, que falará sobre o tema.

VIAGEM

Edna Jabour tirou uns dias para descansar em Jericoacoara ao lado do marido, Joel Mizuki Crédito: Divulgação

Felicidade dá Lucro A edição 202 do Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra está especial. A palestrante será Flávia da Veiga, especialista na ciência da felicidade. O evento acontece na quinta-feira (13), na Vitoriawagem da Serra. Serão exibidos os cases do Sicoob e da Viminas. O anfitrião Giuliano de Castro comemora mais uma edição do evento que reúne o PIB da cidade que tem o maior polo industrial do Estado. Remada Rosa Cris Campinhos convida para a 8º Remada Rosa, que será realizada no dia 23 de outubro, com saída às 8h30, na Praia do Iate.

CARNAVAL 2023