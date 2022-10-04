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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Flávia Fardim comemora aniversário em sunset party em Vila Velha

Publicado em
04 out 2022 às 02:30
A aniversariante Flávia Fardim com o marido Franklin Bringhenti
A aniversariante Flávia Fardim com o marido Franklin Bringhenti Crédito: Cloves Louzada

Parabéns, Flávia! 

A advogada Flávia Fardim comemorou aniversário em sunset party com  um grupo intimista na sexta-feira (30),  no Espaço Costa do Farol, na Praia da Costa. O chef Luciano Victal assinou o bufê e o bolo foi de Evilazia Navarro. O cantor Pelissari animou a sunset party. Confira as fotos.

FESTA

Os medicos e socios do Hospital de Olhos de Vitoria, Cesar Ronaldo Vieira Gomes Filho, Alcides Viana Moraes e Cesar Ronaldo Gomes com a diretora de recursos proprios da Unimed, Karla Toríbio.
 Cesar Ronaldo Vieira Gomes Filho, Alcides Viana Moraes e Cesar Ronaldo Gomes e a diretora da Unimed, Karla Toríbio: na festa de 45 anos do Hospital de Olhos de Vitória Crédito: Cloves Louzada

Outubro Rosa

Dirceu Paigel convida para o lançamento da 5ª edição da Mostra “Você é Única”, ensaio fotográfico com pacientes em tratamento contra o câncer e que venceram a doença, além de madrinhas que abraçaram a causa. O evento, que vai contar com o menu assinado pela Casa Graviola de Letícia Salgado começa nesta terça-feira (04), no Shopping Vitória, a partir das 17h. As fotos são de Tatiana Pezzin e uma das modelos e madrinhas é Luiza Fiorese, jogadora da seleção brasileira paralímpica de vôlei sentado.

Bate-papo sobre carreira

O arquiteto e urbanista Eduardo Pasquinelli participa do bate-papo “Trajetórias que inspiram: Como se consolidar na carreira com ética e profissionalismo”, um encontro realizado pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES) na próxima quinta-feira, dia 6, a partir das 18h30 no auditório do Conselho, em Bento Ferreira, Vitória. Pasquinelli - que já foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento ES (IAB-ES) e conselheiro do CAU/ES e CAU/BR - irá passar sua experiência de mais de 30 anos no universo da arquitetura, debatendo sobre reflexões com outros profissionais da área e estudantes.

QUERIDOS DE RR

Lorena Croce e Joelmo Costa
Lorena Croce e Joelmo Costa: queridos de RR em noite de formatura em Vitória Crédito: Naoto Erie

NA FRANÇA

Gorete Thorey
Gorete Thorey: em visita ao Jardin Palais Royal e a instalação do artista francês Daniel Buren, em Paris Crédito: Divulgação

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