Flávia Fardim comemora aniversário em sunset party em Vila Velha

O arquiteto e urbanista Eduardo Pasquinelli participa do bate-papo “Trajetórias que inspiram: Como se consolidar na carreira com ética e profissionalismo”, um encontro realizado pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CED-CAU/ES) na próxima quinta-feira, dia 6, a partir das 18h30 no auditório do Conselho, em Bento Ferreira, Vitória. Pasquinelli - que já foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento ES (IAB-ES) e conselheiro do CAU/ES e CAU/BR - irá passar sua experiência de mais de 30 anos no universo da arquitetura, debatendo sobre reflexões com outros profissionais da área e estudantes.