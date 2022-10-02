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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Marcelo Torres comemora 46 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
02 out 2022 às 02:30
Marcelo Torres e sua Lili
Marcelo Torres e sua Lili Crédito: Cacá Lima

Viva, Marcelo! 

Marcelo Torres comemorou 46 anos com festa para família e amigos, no hotel de sua família, na Praia do Canto. O aniversariante recebeu ao lado da sua Lili e dos pais Alzira e Lamir Quintela Torres.  A pista foi animada pela banda Trilha. Confira quem passou por lá na galeria de Cacá Lima.

EM SALVADOR

Dorion Soares entre Irá Salles, Laura Ahrons e Andressa Mendes
Dorion Soares entre Irá Salles, Laura Ahrons e Andressa Mendes. O designer de joias apresentou suas coleções atemporais e falou sobre alta joalheria e mercado de luxo. O encontro aconteceu na Galeria Armando CR, no Rio Vermelho, em Salvador  Crédito: Divulgação

QUERIDOS DE RR

Mayka Schneider e Ivan Aguilar
Mayka Schneider e Ivan Aguilar: celebrando Fernanda Prates!  Crédito: Cloves Louzada

Em Sampa

Leonardo Grubba, diretor das óticas Visão Express, e sua esposa, Mariana Gomes Grubba, estiveram nesta quarta-feira (28) em São Paulo, na Sociedade Hípica de Campinas, para uma festa do maior Laboratório Essilor da América Latina, fabricante das lentes Varilux Crizal. O evento foi organizado em homenagem a Cristina Buzatto, que ficou à frente do laboratório por mais de 30 anos, como CEO da Technopark, e agora segue em frente em busca de novos desafios. "Foi uma honra estar entre os clientes convidados para prestigiar a talentosíssima Cristina Buzatto. A Visão Express é a única parceira desse gigante laboratório no Espírito Santo e isso é um orgulho para nós", ressalta. O CEO da EssilorLuxottica, Sébastien Picot, também esteve presente.

Acaps 2023

A Acaps Trade Show, maior convenção e feira de negócios do varejo capixaba, já tem uma nova edição marcada para 2023. O evento será realizado nos dias 26, 27 e 28 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. As empresas de produtos, serviços, tecnologias e soluções já podem, inclusive, garantir a sua participação na feira diretamente com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). O evento deste ano contou com 200 estandes e gerou mais de R$ 600 milhões em negócios. Foram 22 mil visitantes nos três dias e 22 palestras e painéis para a formação e atualização dos profissionais do varejo.

Samba e feijoada

Os repiques e tamborins da escola de samba Chegou O Que Faltava estão aquecidos para mais uma edição da feijoada. Neste ano, em clima de festa das campeãs, a escola carioca Grande Rio é uma das convidadas. O evento acontece no dia 6 de novembro, a partir das 13h, no Espaço Patrick Ribeiro.

INAUGURAÇÃO

Eric Lorenzon e Jairo Siqueira
Eric Lorenzon e Jairo Siqueira: no lançamento da segunda unidade do coworking NaCapital, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Real Fotografia

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