Marcelo Torres comemora 46 anos com festa em Vitória; veja fotos

Leonardo Grubba, diretor das óticas Visão Express, e sua esposa, Mariana Gomes Grubba, estiveram nesta quarta-feira (28) em São Paulo, na Sociedade Hípica de Campinas, para uma festa do maior Laboratório Essilor da América Latina, fabricante das lentes Varilux Crizal. O evento foi organizado em homenagem a Cristina Buzatto, que ficou à frente do laboratório por mais de 30 anos, como CEO da Technopark, e agora segue em frente em busca de novos desafios. "Foi uma honra estar entre os clientes convidados para prestigiar a talentosíssima Cristina Buzatto. A Visão Express é a única parceira desse gigante laboratório no Espírito Santo e isso é um orgulho para nós", ressalta. O CEO da EssilorLuxottica, Sébastien Picot, também esteve presente.