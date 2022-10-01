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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Samira Pavesi apresenta "Estado de Arte" em novo espaço cultural do ES

Publicado em
01 out 2022 às 02:30
Flavia Dalla, Samira Pavesi e Juliana Braz
Flavia Dalla, Samira Pavesi e Juliana Braz: na inauguração de novo espaço de arte da Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Vernissage

A arte em um espaço nada convencional. É o propõe a nova exposição individual da artista capixaba Samira Pavesi ‘Estado de Arte’, que marcou a inauguração do novo espaço cultural do ES, na concessionária Vitoriawagen, em Vitória. O vernissage foi prestigiado por amigos, familiares, artistas locais, galeristas, arquitetos e  empresários. A mostra tem a curadoria de Flavia Dalla. A anfitriã Juliana Braz foi a anfitriã da noite, que teve coquetel de Tereza Aragão e música da banda 5aSax, Confira quem prestigiou o vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli.

LUXO

O Exagerado, maior evento de varejo do país, já está chegando. E, claro, o Exagerado de Carteirinha não pode faltar. O evento para vips será no dia 11 de outubro, das 18h às 22h, com a Manolita apenas para este dia. Ou seja, quem quer garantir a marca de luxo com preços mais bacanas tem que correr para o Exagerado de Carteirinha. Além da Manolita, estão na lista de grifes Calvin Klein, Prada, D&G, Marci, Allma, Borana, Reserva, Ray Ban, Vans, Ogochi, Coca Cola, Fábula, Colcci, Animale, Osklen, Melissa, Moleca, Ferrucci, Tommy Hilfiger, Salvatore Ferragamo e Farm. 

ANIVERSÁRIO

Karla Brandão e Fernanda Prates
Karla Brandão e a aniversariante Fernanda Prates: em noite de parabéns pra você, com bufê de KB Crédito: Cloves Louzada

Economia em pauta

Com o tema "O Espírito Santo e os seus desafios e oportunidades empresariais", o Encontro Ibef-ES 2022 contará com um time de peso de painelistas. Já confirmaram presença Renan Chieppe, presidente da Federação das Empresas de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e Nailson Dalla Bernardina, presidente do ES em Ação. Os três vão falar sobre “Sociedade organizada em prol do desenvolvimento do estado”. O evento será no dia 4 de outubro, no Hotel Senac, Ilha do Boi, Vitória. 

Poder do autocuidado

Para marcar a conscientização do Outubro Rosa, a coordenadora pedagógica do Centro Educacional Madan, Marina Lima Monteiro, promoverá, uma Roda de Conversa, intitulada “O poder do autocuidado”, voltada para alunas, professoras, funcionárias do administrativo da escola e convidadas. A palestrante será a psicóloga Renata Junger, e o evento está agendado para o dia 20 de outubro, na sede da instituição de ensino.

OUTUBRO ROSA

Mariana Luz, Vanessa Cardoso, Fabíola Saquetto, Rafaela Marques, Dina Carvalho e Juliany Pelissari: madrinhas da loja da Afecc.
Mariana Luz, Vanessa Cardoso, Fabíola Saquetto, Rafaela Marques, Dina Carvalho e Juliany Pelissari: madrinhas da loja da Afecc, no Shopping Vitória Crédito: Equipe Dina Carvalho

Tá chegando!

O ritmo nordestino que conquistou o Brasil invade Vitória, no dia 8 de outubro, a partir das 18 horas. Nelinho Miranda e Itagildo Marques, produtores do Festival “Pizro” comunicam que o trio formado por Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Vitor Fernandes, já estão de malas prontas para agitar a Praça do Papa.

De olho nas tendências

A Europa está fervilhando de novidades com as semanas de moda de Milão, Paris e Londres. As principais marcas desfilam as tendências que veremos nas vitrines em alguns meses. Enquanto a Versace aposta na volta do Punk, a Prada vem com minimalismo. Na beleza, muitos brilhos e pedrarias e Ana Luiza Azevedo, diretora executiva das Óticas Paris, aposta que os óculos também virão na tendência mais chamativa. “Acho que podemos esperar armações nada básicas mas sim com muito brilho, pedrarias, seguindo o que está sendo apresentado nas maquiagens das semanas de moda”, prevê.

MODA

Fernanda Cruz e Ludmila Giacomelli
A anfitriã Fernanda Cruz e a consultora de moda e imagem Ludmila Giacomelli, na reinauguração de loja de moda, na Praia do Canto. Crédito: Divulgação

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