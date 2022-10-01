Samira Pavesi apresenta "Estado de Arte" em novo espaço cultural do ES

A arte em um espaço nada convencional. É o propõe a nova exposição individual da artista capixaba Samira Pavesi ‘Estado de Arte’, que marcou a inauguração do novo espaço cultural do ES, na concessionária Vitoriawagen, em Vitória. O vernissage foi prestigiado por amigos, familiares, artistas locais, galeristas, arquitetos e empresários. A mostra tem a curadoria de Flavia Dalla. A anfitriã Juliana Braz foi a anfitriã da noite, que teve coquetel de Tereza Aragão e música da banda 5aSax, Confira quem prestigiou o vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli.

O Exagerado, maior evento de varejo do país, já está chegando. E, claro, o Exagerado de Carteirinha não pode faltar. O evento para vips será no dia 11 de outubro, das 18h às 22h, com a Manolita apenas para este dia. Ou seja, quem quer garantir a marca de luxo com preços mais bacanas tem que correr para o Exagerado de Carteirinha. Além da Manolita, estão na lista de grifes Calvin Klein, Prada, D&G, Marci, Allma, Borana, Reserva, Ray Ban, Vans, Ogochi, Coca Cola, Fábula, Colcci, Animale, Osklen, Melissa, Moleca, Ferrucci, Tommy Hilfiger, Salvatore Ferragamo e Farm.