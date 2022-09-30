Fecomércio lança programa de turismo em noite cultural no ES

Nem só de belas praias, clima tropical, natureza exótica e sabores únicos vive o turismo brasileiro. Muitos estrangeiros e brasileiros que moram fora do país procuram o Brasil para fazer algum tipo de tratamento odontológico. "Na maioria dos casos, quem desembarca na capital capixaba com essa finalidade está em busca de um sorriso repaginado pelas lentes de contato dental, facetas ou implantes dentários. O motivo para essa procura se deve a qualidade do serviço, já que o Brasil é referência nesses tipos de tratamentos, além disso o preço praticado aqui é altamente competitivo se comparado com as moedas de fora", afirma Marcelo Nobre, cirurgião dentista, especialista em implantes e estética.