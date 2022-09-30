Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Fecomércio lança programa de turismo em noite cultural no ES

Publicado em
30 set 2022 às 02:30
Richardson Schmittel, Dorval Uliana, Bruno Negris e Nerleo Caus
Richardson Schmittel, Dorval Uliana, Bruno Negris e Nerleo Caus: em noite de festa para o turismo e a cultura no Sesc Glória Crédito: Cacá Lima

Turismo e cultura

O Sistema Fecomércio, Sesc e Senac ES recebeu convidados na noite desta terça-feira (27), no Centro Cultural Sesc Glória. Na ocasião, foram anunciados investimentos em turismo e cultura, além de apresentação do programa Vai Turismo ES. A noite também foi de comemoração dos oito anos do Centro Cultural Sesc Glória, com apresentações de músicos capixabas.

INAUGURAÇÃO

Lívia Brocco, Andrea Romano, Janaína Pignaton,Cristina Cabaleiro e Rosenir Rosetti
Lívia Brocco, Andrea Romano, a anfitriã Janaína Pignaton, Cristina Cabaleiro e Rosenir Rosetti: novo empório na Avenida Vitória Crédito: Altemar Lopes

Concerto

Elaine Rowena escolheu joias by Oswaldo Moscon para o concerto de gala que apresentou, ao lado da pianista Claudia Marques, nesta quinta-feira (29), no Teatro Sônia Cabral, em Vitória. O show, com requintado repertório, contou com a participação dos músicos Hariton Nathanailidis (violino), Marcos Firmino (trompete), Luciana Rosa (violoncelo) e do maestro Cláudio Modesto. 

Turismo odontológico

Nem só de belas praias, clima tropical, natureza exótica e sabores únicos vive o turismo brasileiro. Muitos estrangeiros e brasileiros que moram fora do país procuram o Brasil para fazer algum tipo de tratamento odontológico. "Na maioria dos casos, quem desembarca na capital capixaba com essa finalidade está em busca de um sorriso repaginado pelas lentes de contato dental, facetas ou implantes dentários. O motivo para essa procura se deve a qualidade do serviço, já que o Brasil é referência nesses tipos de tratamentos, além disso o preço praticado aqui é altamente competitivo se comparado com as moedas de fora", afirma Marcelo Nobre, cirurgião dentista, especialista em implantes e estética.

OPENING

O casal de empresários Sério e Fernanda Barlanza recebeu Manu Rabello e Luciano Bragatto
O casal de empresários Sério e Fernanda Barlanza recebeu Manu Rabello e Luciano Bragatto: na inauguração da Lupo Sports, no Shopping Vitória. A loja é a primeira do Espírito Santo, braço esportivo da gigante brasileira do setor têxtil Crédito: Dan Passamani

Arquitetura e boa gastronomia

A área gastronômica da CasaCor é sempre uma expectativa, já que a mostra equilibra muito bem arquitetura e boa gastronomia. A diretora da mostra, Rita Rocio Tristão avisa que a área gastronômica conta com o restaurante, que terá menu assinado pelo Centro de Convenções de Vila Velha (CCVV) e ambientado pela arquiteta Alessandra Cohen. Já o Café, instalado no Forte São Francisco Xavier, será assinado pela arquiteta Renata Tristão, com operação do Café Lorenzon. A área gastronômica é complementada ainda com ambientes como o Drink Bar, assinado por Larissa Villaschi, o Beach Clube da arquiteta Vivyan Modesto, com operação da cervejaria Barba Ruiva, de onde, inclusive, serão transmitidos os jogos da Copa do Mundo. Aguardem!

Flores nas joias

Você sabia que as flores nas joias datam de muito antes do que temos conhecimento? A Flor de Liz, por exemplo, era usada por vários nobres na Idade Média, representando Deus, sua criação e a realeza. Desde então, ela passou a ser usada em diversos acessórios, inclusive em brincos e anéis. A designer de joias Emar Batalha afirma que a combinação de cores é uma inspiração para a produção de suas peças. “A junção das cores traz um resultado encantador e único”, disse.

MEETING

Renata Henriques, Luciana Melo e Fabio Navarro
Renata Henriques, Luciana Melo e Fabio Navarro: meeting focado em aprendizado e diagnósticos personalizados de fragrâncias e peles, em Vitória Crédito: Divulgação

Veja Também

Dapaz Romano celebra aniversário com coquetel na Ilha do Boi

Catarina Riva comemora aniversário com festa hawaiana na Ilha do Frade

Veja quem prestigiou a inauguração do primeiro hotel ecológico do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento decoracao Festa de Aniversário Moda
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança