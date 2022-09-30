Fecomércio lança programa de turismo em noite cultural no ES

A área gastronômica da CasaCor é sempre uma expectativa, já que a mostra equilibra muito bem arquitetura e boa gastronomia. A diretora da mostra, Rita Rocio Tristão avisa que a área gastronômica conta com o restaurante, que terá menu assinado pelo Centro de Convenções de Vila Velha (CCVV) e ambientado pela arquiteta Alessandra Cohen. Já o Café, instalado no Forte São Francisco Xavier, será assinado pela arquiteta Renata Tristão, com operação do Café Lorenzon. A área gastronômica é complementada ainda com ambientes como o Drink Bar, assinado por Larissa Villaschi, o Beach Clube da arquiteta Vivyan Modesto, com operação da cervejaria Barba Ruiva, de onde, inclusive, serão transmitidos os jogos da Copa do Mundo. Aguardem!