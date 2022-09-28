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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Catarina Riva comemora aniversário com festa hawaiana na Ilha do Frade

Publicado em
28 set 2022 às 02:30
Catarina Riva e Julio Riva
Catarina Riva e Julio Riva Crédito: Patricia Majone

Viva, Catarina! 

Querida de RR, Catarina Riva celebrou aniversário em tarde havaiana, em sua casa, na Ilha do Frade, neste sábado (24). A banda Casaca e a DJ Larissa Tantan ferveram a pista. Confira as fotos de quem passou por lá na galeria de Patrícia Majone.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Lucas Fiorese, o aniversariante Theo e Camila Sarmento
Lucas Fiorese, o aniversariante Theo e Camila Sarmento: celebrando 1 ano em família! Crédito: Mariana Andrich

OUTUBRO ROSA 2022

O movimento Outubro Rosa 2022 inicia, oficialmente no Espírito Santo, na quinta-feira (29), às 18h, com missa na Catedral Metropolitana de Vitória, celebrada pelo pároco Renato Criste, e participação de cantoras e musicistas que farão uma participação especial para marcar a abertura do movimento em terras capixabas. Como nos três últimos anos, o evento contará com a produção artística de Marcelo Lages e sua equipe. O evento contará com a apresentação da cantora Tati Celeste cantando Ave Maria! “Não vou dar spoiler, mas garanto que está tudo ficando muito lindo!", diz Marcelo. 

QUERIDAS DE RR

Ludmila Perim, Flavia Carvalhinho e Jane Ferreguetti
Ludmila Perim, Flavia Carvalhinho e Jane Ferreguetti: em jantar no Manguinhos Gourmet Crédito: Mônica Zorzanelli

Meeting

Léo de Castro e Márcio Abaurre são algumas presenças confirmadas para o meeting de lançamento da segunda unidade do NaCapital Coworking, na Praia do Canto. O evento acontece nesta quinta-feira (29). Com a expansão, o empreendimento passa a contar com mais de 1.000 m² dedicados aos escritórios compartilhados em Vitória.

Em Barcelona

A cirurgiã plástica Patricia Lyra participa, na primeira semana de outubro, do II Simpósio Internacional de Lipedema, em Barcelona, na Espanha. A médica é referência no tratamento cirúrgico da doença no Espírito Santo.

Parabéns pra você!

 Flávia Fardim que irá comemora aniversário  com um grupo intimista na sexta-feira (30), no Espaço Costa do Farol, na Praia da Costa. Luciano Victal fará o bufê, bolo de Evilazia Navarro e a música ficará a cargo do cantor Pelissari.

Jantar do bem

Carol Veiga, Luciana Almeida e a Miss Universo Brasil Mia Mamede, são presenças confirmadas no Jantar em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto, na quarta (05) no Iate Clube, Yuri Braian celebrará sua nova idade nesta noite. 

Chá com Elas

A empresária Veridiana Bianchi vai receber em sua Casa 77, no Morro do Moreno, o jornalista Gabriel Gomes e um grupo de 60 empresárias da Grande Vitória, para a primeira edição do Chá com Elas na cidade Canela Verde. O encontro de networking feminino, pioneiro no Estado, acontece no próximo dia 04 de outubro.

Aromas do Pará

Pensando em um ambiente ainda mais aconchegante, a arquiteta Alessandra Cohen, responsável pelo Restaurante Cohen, ambientado na Casa Cor ES, que será realizada entre os dias 18 de outubro e 18 de dezembro, em Vila Velha, vai investir em aromas muito usados em sua terra, o Pará. E quem passar pelas primeiras semanas do evento, vai levar vidrinhos com óleos e perfumes atrativos direto do Mercado Ver-o-Peso, também do Pará, feitos com ervas nativas com nomes sugestivos que vão parar nos rótulos como agarradinho, chora nos meus pés, pega e não me larga, abre caminho entre outros. Como parte da tradição, as essências prometem atrair amor, prosperidade, espantar mau-olhado.

Prêmio nacional

As arquitetas Marília Celin e Cyane Zoboli embarcam nesta quarta, dia 28, para o Tivoli EcoResort, na Bahia. Elas são vencedoras do Prêmio Janelas ao Paraíso da Hunter Douglas, através da loja Stampa, que é revenda Centurion da marca com cortinas e persianas exclusivas.

Novos packs

Leticia Salgado e Lorena Cota estão recebendo convidados em sua Casa Graviola, na Praia do Canto, para provarem os novos packs, combinações de pratos com sobremesas elaborados pelo restaurante. Para cada dia da semana, tem um prato especial.

ANIVERSÁRIO

Letícia Ruschi e Yaskara Pompemayer Trazzi
Letícia Ruschi e a aniversariante Yaskara Pompemayer Trazzi: em noite de parabéns pra você, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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