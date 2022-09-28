Catarina Riva comemora aniversário com festa hawaiana na Ilha do Frade

Pensando em um ambiente ainda mais aconchegante, a arquiteta Alessandra Cohen, responsável pelo Restaurante Cohen, ambientado na Casa Cor ES, que será realizada entre os dias 18 de outubro e 18 de dezembro, em Vila Velha, vai investir em aromas muito usados em sua terra, o Pará. E quem passar pelas primeiras semanas do evento, vai levar vidrinhos com óleos e perfumes atrativos direto do Mercado Ver-o-Peso, também do Pará, feitos com ervas nativas com nomes sugestivos que vão parar nos rótulos como agarradinho, chora nos meus pés, pega e não me larga, abre caminho entre outros. Como parte da tradição, as essências prometem atrair amor, prosperidade, espantar mau-olhado.