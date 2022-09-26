Caetano Veloso emociona plateia do ES com turnê "Meu Coco"; fotos e vídeo

Caetano Veloso apresenta a turnê "Meu Coco" em Vitória Crédito: Arthur Louzada

"É uma responsabilidade enorme morar numa cidade chamada Vitória do Espírito Santo", disse Caetano Veloso, na abertura da turnê "Meu Coco", neste sábado (24), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. O cantor apresentou as peças marcantes do álbum de 12 faixas, que dá nome à turnê, além de músicas marcantes de sua carreira como "O Leãozinho", "Sampa" e "Reconvexo".

O cantor, que aos 80 anos, esbanja vigor físico e uma voz impecável, foi muito simpático com a plateia capixaba. Logo no início do encontro ele cantou "Meu Coco", que homenageia João Gilberto e cita a Capital capixaba no verso: “Belém, Natal, Vitória do Espírito Santo / Bomba luminosa sobre o capital / Aquém, além, no seio do bem e do mal / Teimosos e melódicos do nosso canto”.

Confira quem "caetanou" em Vitória na galeria de fotos de Arthur Louzada e no vídeo abaixo.

Débora Veronez, Caetano Veloso e Patrick Ribeiro Crédito: Arthur Louzada

Sabrina Fajardo e Alvaro Duboc, Evandro Bastos e Mariana Lisboa, Junia e André Perenzin, Mariana e Mequinho Buaiz, Beto e Claudia Scarton Crédito: Arthur Louzada

Ju Lucindo e Eulália Chieppe Crédito: Arthur Louzada

Caetano Veloso apresenta "Meu Coco" em Vitória

FESTA NO APÊ

Paula Lavigne, Milena Almeida, Caetano Veloso, Bia Brunow e Gabi Lorenção Crédito: Divulgação

Antes do show, na sexta-feira (23), na casa do secretário de Estado da Educação Vitor de Ângelo, Caetano Veloso e convidados saborearam um jantar preparado pela chef colatinense Bia Brunow.

O cardápio incluía uma grelhada de frutos do mar do nosso litoral, com camarões, polvo e um filé de peixe Papa-terra, finalizada com um pesto de coentro, pimenta de cheiro e castanha de caju. Caetano gostou tanto do sabor capixaba da noite que postou na sua rede social um super elogio para a chef e sua equipe.

Paula Lavigne, Vitor de Angelo, Caetano Veloso e Michelly De Angelo Crédito: Divulgação

Quem também esteve presente no jantar foi o governador Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia, que fez questão de homenagear o cantor pelos seus 80 anos, celebrados este ano. Durante o encontro, Caetano e convidados conversaram sobre música, política, redes sociais e sobre as belezas turísticas do nosso Estado.

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