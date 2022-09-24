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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Artista paulista Ana Calzavara apresenta exposição em Vitória; fotos

Publicado em
24 set 2022 às 02:15
Ana Calzavara e Thais Hilal
Ana Calzavara e Thais Hilal: na abertura da exposição "Perguntar não amansa o coração" Crédito: Mônica Zorzanelli

Encontro com arte

"Perguntar não amansa o coração" é o nome da  nova exposição da OÁ Galeria, que foi aberta nesta quinta-feira (22). A mostra, que conta com dez obras, foi concebida a partir de uma única pintura, feita pela artista paulista Ana Calzavara durante uma residência na Itália este ano. Nessa exposição a ideia da artista foi trabalhar o conceito de reiteração: ato de fazer de novo, repetir. A partir da obra matriz outras imagens foram concebidas, com diferentes técnicas e linguagens artísticas, fazendo menção à mesma imagem, mas variando entre linguagens artísticas, fazendo menção à mesma imagem, mas variando entre xilogravura, serigrafia, desenho, pintura e impressão digital. Veja quem prestigiou o vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli.

PRÊMIO

Novo hotel

Renan Chieppe recebe convidados neste sábado (24) para inauguração do Eco Lodge Natureza, na Reserva Águia Branca, em Vargem Alta, próximo à região turística de Pedra Azul. O Eco Lodge Natureza foi planejado com premissas de sustentabilidade desde a fase da obra, priorizando o uso de produtos ecológicos, medidas de ecoeficiência, gestão de resíduos e aproveitamento de materiais. A operação hoteleira seguirá os mesmos cuidados com o meio ambiente, incluindo também a utilização de energia solar e uso responsável da água, por exemplo.

Parabéns pra você!

Laís Damascena e Rodrigo Abreu Sarcinelli celebram 1 aninho da sua pequena Beatriz no próximo sábado, dia 24, na A Casa Lounge, de Carolina Saitt e Maria Receputi. Com decoração assinada pela Decor Personnalité e bolo da expert Douce Cherie, a festa da primogênita do casal será montada de forma lúdica e criativa, com referência a arquitetura de uma vila de casinhas coloridas.

Sunset havaiana

Catarina Riva comemora aniversário neste sábado (24) com festa havaiana, na Ilha do Frade, com show da banda Casaca. 

Outubro Rosa

Juliany Pelissari, Fabíola Saquetto, Dina Carvalho, Rafaela Marques, Mariana Luz, Raquel Rampon e Vanessa Cardoso serão madrinhas da loja Outubro Rosa, no Shopping Vitória, 28 de setembro, das 17h às 20h.

VERNISSAGE

Luciana Faria e Ana Coeli Piovesan
A artista Luciana Faria e a curadora Ana Coeli Piovesan: na abertura da exposição "Transbordar", na galeria da Justiça Federal Crédito: Mônica Zorzanelli

Inauguração

Os empresários Fernanda e Sérgio Barlanza convidam para inauguração da primeira franquia Lupo Sport do Espírito Santo. Braço esportivo da gigante têxtil brasileira, a loja abre as portas no primeiro piso do Shopping Vitória nesta terça (27), com bufê assinado por Edna Jabour.

Educação ambiental

Neste sábado (24), será realizada em Manguinhos uma ação de educação ambiental com limpeza coletiva da praia do balneário. A iniciativa tem parceria da Marca Ambiental e faz parte da 15ª edição do Festival Gastronômico Manguinhos Gourmet 2022, a ser promovido nos dois últimos finais de semana deste mês. “O projeto quer sensibilizar os participantes para a relevância de termos um ecossistema mais preservado e sustentável. E para que possamos recolher a maior quantidade de resíduos possível, precisamos de voluntários. Todos que quiserem participar devem se inscrever no link que vai a seguir e estar no ponto de encontro, às 9 da manhã, no Espaço Maresias”, informa Mirela Souto, gerente de comunicação da Marca Ambiental.

INAUGURAÇÃO

Michel Castro, Márcio Machado e Rodolfo Feliz
Michel Castro, Márcio Machado e Rodolfo Feliz: na inauguração BTPark/Arena Meridional, voltada para a prática do beach tênis, na Praia da Costa Crédito: Divulgação

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