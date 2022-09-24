Artista paulista Ana Calzavara apresenta exposição em Vitória; fotos

"Perguntar não amansa o coração" é o nome da nova exposição da OÁ Galeria, que foi aberta nesta quinta-feira (22). A mostra, que conta com dez obras, foi concebida a partir de uma única pintura, feita pela artista paulista Ana Calzavara durante uma residência na Itália este ano. Nessa exposição a ideia da artista foi trabalhar o conceito de reiteração: ato de fazer de novo, repetir. A partir da obra matriz outras imagens foram concebidas, com diferentes técnicas e linguagens artísticas, fazendo menção à mesma imagem, mas variando entre linguagens artísticas, fazendo menção à mesma imagem, mas variando entre xilogravura, serigrafia, desenho, pintura e impressão digital. Veja quem prestigiou o vernissage na galeria de Mônica Zorzanelli.