Veja quem prestigiou a abertura do 29° Festival de Cinema de Vitória

Larissa Delbone, Lucia Caus e Fabricio Noronha: na abertura do 29º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Andie Freitas/Acervo Galpão IBCA

Com teatro lotado, muita emoção e uma seleção de filmes capixabas, teve início o 29º Festival de Cinema de Vitória. A cerimônia de abertura aconteceu na noite desta segunda-feira (19), no Centro Cultural Sesc Glória. Na programação, os cinco curtas-metragens da 11ª Mostra Foco Capixaba e o primeiro filme da 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas. Os apresentadores da noite foram a influencer e empreendedora Bryce Caniçali e o ator Johnny Massaro.

Bryce Caniçali e Johnny Massaro foram os apresentadores da cerimônia de abertura do 29º FCV Crédito: Andie Freitas/Acervo Galpão IBCA

Quem deu as boas-vindas ao público foi a produtora executiva da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte, Larissa Delbone. “Sejam todos muito bem-vindos à 29ª edição do Festival de Cinema de Vitória. Eu sigo emocionada por retornar com as nossas edições presenciáveis. Somos um festival com quase trinta anos de existência e nossa maior vocação é encantar. Encantar os nossos corações recebendo esses filmes, e encantar a plateia. Então, muito obrigado a plateia que deposita a sua confiança na nossa edição e que vem prestigiar o cinema brasileiro. Esse é o nosso primeiro encontro com filmes inéditos. Esse é o nosso primeiro encontro com o patrocínio da LICC, que pra nós foi um grande divisor de águas no incentivo a cultura no Espírito Santo. Eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. O Festival só é possível porque eles continuam acreditando na força da cultura. Meu muito obrigado a EDP, a Rede Gazeta, e meu muito obrigado as pessoas que acreditam que investir em cultura é investir em mercado. É investir em economia, é investir em transformação”.

O gerente de relações institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti falou da importância da cultura e da informação na abertura do festival Crédito: Thais Gobbo/ Galpão IBCA

Na sequência, o gerente de relações institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti falou sobre a importância da informação e da cultura. “É emocionante ver esse teatro lotado depois de dois anos da gente se desdobrando entre máscaras, gravando vídeo, continuando a acreditar no poder da arte, do cinema, mas a gente separado, porque o calor da plateia faz uma falta absurda. A gente se deu conta disso, e do quão profundo, quando a gente se viu podado de tudo isso. Para nós da Rede Gazeta, fazer parte da história do Festival de Cinema de Vitória desde a primeira edição é acreditar sobretudo no papel da comunicação. Porque arte é comunicação, cinema é comunicação”.

O público lotou o Glória para a abertura do 29º FCV Crédito: Andie Freitas/ Acervo Galpão IBCA

Logo após, o Secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, falou com o público do 29º FCV. “Boa noite a todos e todas. É muito bom ter esse teatro novamente cheio para o Festival de Cinema de Vitória. Parabenizar a Larissa e a Lucia, além de toda a equipe do Festival por mais essa edição. Dar as boas vindas aos nossos convidados de todo o país que estão vindo para Vitória e aos homenageados Tião Xará e Bete Mendes”.