Silvero Pereira, o Zaqueu de "Pantanal", brilha no Festival de Cinema de Vitória

O ator soltou a voz ao lado da Banda Malacaxeta, que teve a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles no lançamento do Festival TendaLab, que lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha. Passaram por lá ainda o DJ Set do Bloco Amigos da Onça e a cantora Letrux.