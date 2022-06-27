Silvero Pereira, o Zaqueu de "Pantanal", brilha no Festival de Cinema de Vitória

O ator Silvero Pereira,
que brilha como o mordomo Zaqueu em "Pantanal", deu uma pausa nas gravações da novela das 9 para abrilhantar o nosso 28º Festival de Cinema de Vitória.
Famoso por sua atuação no filme "Bacurau (2019) e Nonato/Elis Miranda na novela "A Força do Querer" (2017), o ator apresentou a noite de homenagens às atrizes Marcélia Cartaxo e Margarete Taqueti
, no Centro Cultural Sesc Glória, na quinta (23), comemorou seu aniversário de 40 anos com fãs capixabas, no Subúrbio Bar, logo após a sessão, no Centro de Vitória, e ainda cantou no encerramento do festival, no sábado (25).
O ator soltou a voz ao lado da Banda Malacaxeta, que teve a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles no lançamento do Festival TendaLab, que lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha. Passaram por lá ainda o DJ Set do Bloco Amigos da Onça e a cantora Letrux.
A sessão especial de encerramento no sábado (25), no Centro Cultural Sesc Glória. foi marcada por muita emoção. O longa-metragem, de René Guerra, que estreou na cidade de Vitória, protagonizado por Gaby Amarantos, fechou o Festival. A cerimônia contou com a presença do diretor, da produtora executiva Elaine Vieira e da atriz Paula Cohen, vencedora do Prêmio APCA de Melhor Atriz de Televisão.