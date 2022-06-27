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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Silvero Pereira, o Zaqueu de "Pantanal", brilha no Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
27 jun 2022 às 16:24
Silvero Pereira
Silvero Pereira, o Zaqueu de "Pantanal", participou do 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro, que terminou neste sábado (25) Crédito: Thais Gobbo/Galpão IBCA
O ator Silvero Pereira, que brilha como o mordomo Zaqueu em "Pantanal", deu uma pausa nas gravações da novela das 9 para abrilhantar o nosso 28º Festival de Cinema de Vitória. Famoso por sua atuação no filme "Bacurau (2019) e Nonato/Elis Miranda na novela "A Força do Querer" (2017), o ator apresentou a noite de homenagens às atrizes Marcélia Cartaxo e Margarete Taqueti, no Centro Cultural Sesc Glória, na quinta (23), comemorou  seu aniversário de 40 anos com fãs capixabas, no Subúrbio Bar, logo após a sessão,  no Centro de Vitória, e ainda cantou no encerramento do festival, no sábado (25).
O ator soltou a voz ao lado da  Banda Malacaxeta, que teve a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles no lançamento do Festival TendaLab, que lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha. Passaram por lá ainda o DJ Set do Bloco Amigos da Onça e a cantora Letrux.
Silvero Pereira e Lúcia Caus
O ator Silvero Pereira e a diretora do FCV Lúcia Caus Crédito: Thais Carletti/Galpão IBCA
Silvero Pereira
Silvero Pereira cantou no festival TendaLab no sábado (25), na Prainha  Crédito: Thais Carletti/Galpão IBCA
Silvero Pereira e Renata Rasseli
Silvero Pereira e Renata Rasseli apresentaram a noite de homenagens do FCV, na quinta-feira (23) Crédito: Thais Gobbo/Galpão IBCA
A sessão especial de encerramento no sábado (25), no Centro Cultural Sesc Glória. foi marcada por muita emoção. O longa-metragem, de René Guerra, que estreou na cidade de Vitória, protagonizado por Gaby Amarantos, fechou o Festival. A cerimônia contou com a presença do diretor, da produtora executiva Elaine Vieira e da atriz Paula Cohen, vencedora do Prêmio APCA de Melhor Atriz de Televisão. 

Homenagens e encerramento do 28º Festival de Cinema de Vitória

Letícia Persiles e Chico Diaz
Letícia Persiles e Chico Diaz apresentaram a noite de encerramento do FCV no sábado (25) Crédito: Thais Gobbo/Galpão IBCA

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