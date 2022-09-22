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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta lança o encontro Pedra Azul Summit 2022 em happy hour

Publicado em
22 set 2022 às 02:30
Simone Garcia (Águia Branca), Café Lindenberg (Rede Gazeta), Décio Chieppe (Águia Branca) e Marcello Moraes (Rede Gazeta)
Simone Garcia (Águia Branca), Café Lindenberg (Rede Gazeta), Décio Chieppe (Águia Branca) e Marcello Moraes (Rede Gazeta): no happy hour de lançamento do Pedra Azul Summit 2022 Crédito: Arthur Louzada
O maior encontro de líderes do Espírito Santo está de malas prontas para retornar às montanhas capixabas, após dois anos sendo realizado em Vitória. Agora chamado de Pedra Azul Summit, o evento que reúne os principais expoentes do mercado econômico e político do Estado vai acontecer entre os dias 18 e 20 de novembro, em Pedra Azul, com realização da Rede Gazeta.
No fim da tarde desta terça-feira (20), o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e o diretor-geral, Marcello Moraes, receberam empresários e formadores de opinião para apresentar, em primeiríssima mão, a programação do evento, concebido como um espaço para progredir e fortalecer conexões sob diversos aspectos.
"Este encontro pretende retomar sua vocação de ser um momento de networking e formulação de agendas para o futuro das empresas, entidades e setor público. Calibrar e dinamizar as potencialidades de crescimento para o Espírito Santo, ter um olhar sobre a agenda ESG e para a inovação hoje são essenciais para quem está no mercado", adianta Café Lindenberg.

Happy hour de lançamento do Pedra Azul Summit 2022

ACAPS TRADE SHOW 1

Fabio Dalvi (presidente) - Mailson da Nobrega (ex-ministro) e Helio Schneider (superintendente)
Fabio Dalvi,  o economista e ex-ministro da Fazenda Mailson da Nobrega e Helio Schneider: na abertura da Acaps Trade Show, a maior feira de negócios do varejo capixaba, na terça-feira (20), no Pavilhão de Carapina Crédito: Natália Saraiva

Ação sustentável

 Maely Coelho leva quatro gerações de sua família para uma ação que a sua MedSênior desenvolve em comemoração ao Dia da Árvore. Como presente para a cidade de Vitória e como forma de reiterar que pessoas e empresas podem deixar legados, 50 árvores serão plantadas, cada uma por uma família de colaboradores e beneficiários MedSênior, em área reformada próxima à Rodoviária de Vitória. O evento Plante um Legado acontece no sábado (24), a partir das 9h. As árvores ficarão identificadas com uma placa, indicando a espécie e o nome da família responsável pelo plantio

Aniversário

José Braz Neto convida para o 37° aniversário da CVC Chevrolet Serra, neste sábado (24), das 8 às 16 horas. Na programação exposição de carros antigos, show de mágica, momento beleza, espaço relax, área kids e food truck. 

ACAPS TRADE SHOW 2

Eduarda Buaiz e Cris Samorini
Eduarda Buaiz e Cris Samorini: no estande da Buaiz Alimentos,  no Pavilhão de Carapina Crédito: Camilla Baptistin

Aprendendo a ouvir

O baterista ganhador do Grammy Awards Edu Ribeiro é o convidado do projeto Aprendendo a Ouvir, do Centro Educacional Leonardo da Vinci, que acontece nesta quinta-feira  (22), às 16h, no Teatro Pignaton. A apresentação, voltada para alunos e pais do 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental, de acordo com o coordenador de Música da escola, Pedro de Alcântara, consiste em um concerto didático-musical que estimula a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo. Na ocasião, os convidados participarão com ingressos solidários, latas de leite em pó, que serão doadas para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).

A terceira maior do Brasil em unidades

Com apenas um ano e meio de funcionamento, a empresa capixaba Imarket já é a terceira maior franqueadora da marca Market4u em número de mercados autônomos instalados em condomínios e empresas em todo o Brasil. Por aqui já são 22 unidades em funcionamento em Vitória, Serra e Vila Velha. O diretor Roberto Prado avalia que a boa aceitação do negócio de superproximidade vem acontecendo em todo o Brasil e no Espírito Santo não tem sido diferente. “O capixaba tem valorizado a praticidade de ter um mercado em casa, a um elevador de distância. Por isso, o negócio vem se expandindo, com algumas construtoras até já projetando prédios com espaços dedicados a essa finalidade”, avalia.

Festival “Pizro”

Nelinho Miranda e Itagildo Marques estão a mil com os preparativos do Festival “Pizro”, que vai agitar a Praça do Papa em Vitória no dia 8 de outubro, a partir das 18 horas. O evento terá como atrações os músicos e fenômenos da internet, Tarcísio do Acordeon, João Gomes e Vitor Fernandes, maiores destaques nesse gênero musical no Brasil.

EXPOSIÇÃO

Brenda Aguilar, Angelina Côrtes e Ddaniela Aguilar
Angelina Côrtesre (ao centro) recebeu em sua loja o lançamento da marca "Noir et Doré", de Ddaniela Aguilar e Brenda Aguilar, nesta terça-feira (20). O evento reuniu arquitetos e especialistas em arte. A mostra ficará na Bazzar até o dia 27 de setembro Crédito: Cloves Louzada

COMEMORAÇÃO

Etania Lira comemorou os 28 anos de sua Jaklayne Joias ao lado das filhas, Jaqueline, Elaine e Fernanda, na última semana
Etania Lira comemorou os 28 anos de sua Jaklayne Joias ao lado das filhas, Jaqueline, Elaine e Fernanda Crédito: Dudu Altoé/divulgação

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