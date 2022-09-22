Rede Gazeta lança o encontro Pedra Azul Summit 2022 em happy hour

O baterista ganhador do Grammy Awards Edu Ribeiro é o convidado do projeto Aprendendo a Ouvir, do Centro Educacional Leonardo da Vinci, que acontece nesta quinta-feira (22), às 16h, no Teatro Pignaton. A apresentação, voltada para alunos e pais do 2º ao 5º anos do Ensino Fundamental, de acordo com o coordenador de Música da escola, Pedro de Alcântara, consiste em um concerto didático-musical que estimula a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo. Na ocasião, os convidados participarão com ingressos solidários, latas de leite em pó, que serão doadas para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).