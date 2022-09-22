Rede Gazeta lança o encontro Pedra Azul Summit 2022 em happy hour

Com apenas um ano e meio de funcionamento, a empresa capixaba Imarket já é a terceira maior franqueadora da marca Market4u em número de mercados autônomos instalados em condomínios e empresas em todo o Brasil. Por aqui já são 22 unidades em funcionamento em Vitória, Serra e Vila Velha. O diretor Roberto Prado avalia que a boa aceitação do negócio de superproximidade vem acontecendo em todo o Brasil e no Espírito Santo não tem sido diferente. “O capixaba tem valorizado a praticidade de ter um mercado em casa, a um elevador de distância. Por isso, o negócio vem se expandindo, com algumas construtoras até já projetando prédios com espaços dedicados a essa finalidade”, avalia.