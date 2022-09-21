Veja quem prestigiou o 15° Manguinhos Gourmet na Serra

Depois de um intervalo de dois anos devido à pandemia, o Festival Manguinhos Gourmet voltou com tudo. O lançamento da 15ª edição, na sexta-feira (16) reuniu donos de bares e restaurantes, com degustação dos pratos e de uma PaPella Pantaneira. Durante o sábado (17) e domingo (18, o público conferiu as receitas exclusivas de 11 estabelecimentos. Neste sábado (24) e domingo (25), a festa continua nos bares e restaurantes. A programação conta ainda com feira de artes e apresentações culturais. Na manhã de sábado, dia 24, os visitantes poderão ainda participar de uma ação ambiental, com um passeio e limpeza da orla. Confira quem prestigiou o lançamento na galeria de Mônica Zorzanelli.

Depois de um intervalo de dois anos devido à pandemia, o Festival Manguinhos Gourmet voltou com tudo. O lançamento da 15ª edição, na sexta-feira (16) reuniu donos de bares e restaurantes, com degustação dos pratos e de uma PaPella Pantaneira. Durante o sábado (17) e domingo (18, o público conferiu as receitas exclusivas de 11 estabelecimentos. Neste sábado (24) e domingo (25), a festa continua nos bares e restaurantes. A programação conta ainda com feira de artes e apresentações culturais. Na manhã de sábado, dia 24, os visitantes poderão ainda participar de uma ação ambiental, com um passeio e limpeza da orla. Confira quem prestigiou o lançamento na galeria de Mônica Zorzanelli.