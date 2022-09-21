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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o 15° Manguinhos Gourmet na Serra

Publicado em
21 set 2022 às 02:30
Erica Semião e Glauco Ferrer
Erica Semião e Glauco Ferrer: no lançamento do 15º Manguinhos Gourmet, na Serra  Crédito: Mônica Zorzanelli

Manguinhos é gourmet

Depois de um intervalo de dois anos devido à pandemia, o Festival Manguinhos Gourmet voltou com tudo. O lançamento da 15ª edição, na sexta-feira (16) reuniu donos de bares e restaurantes, com degustação dos pratos e de uma PaPella Pantaneira. Durante o sábado (17) e domingo (18, o público conferiu as receitas exclusivas de 11 estabelecimentos. Neste sábado (24) e domingo (25), a festa continua nos bares e restaurantes. A programação conta ainda com feira de artes e apresentações culturais. Na manhã de sábado, dia 24, os visitantes poderão ainda participar de uma ação ambiental, com um passeio e limpeza da orla. Confira quem prestigiou o lançamento na galeria de Mônica Zorzanelli.
Depois de um intervalo de dois anos devido à pandemia, o Festival Manguinhos Gourmet voltou com tudo. O lançamento da 15ª edição, na sexta-feira (16) reuniu donos de bares e restaurantes, com degustação dos pratos e de uma PaPella Pantaneira. Durante o sábado (17) e domingo (18, o público conferiu as receitas exclusivas de 11 estabelecimentos. Neste sábado (24) e domingo (25), a festa continua nos bares e restaurantes. A programação conta ainda com feira de artes e apresentações culturais. Na manhã de sábado, dia 24, os visitantes poderão ainda participar de uma ação ambiental, com um passeio e limpeza da orla. Confira quem prestigiou o lançamento na galeria de Mônica Zorzanelli.

VITAL

Fabíola Boaventura, Manuela Murad, Carol Euzébio e Erika Marba: gatas na Sacada da Pink, no Vital.
Fabíola Boaventura, Manuela Murad, Carol Euzébio e Erika Marba:  na Sacada da Pink, no Vital 2022 Crédito: Daniel Pimenta

Noite cultural

Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES e Bruno Negris, diretor regional do Sesc/ES, convidam para uma noite especial no Centro Cultural Sesc Glória, no próximo dia 27, quando serão comemorados os 8 do centro cultural e os 76 anos do Sesc Nacional. A Federação prepara uma programação especial para a noite, com lançamento de um projeto para fortalecer o turismo capixaba.

Partiu, Europa!

Gorete Thorey parte para dias de férias em Lisboa e Paris. No retorno, inicia a montagem da próxima exposição "Espectros Na Floresta", com o escultor mineiro Leopoldo Martins. O vernissage será no dia 19 de outubro para convidados. 

Coquetel de inauguração

A chef Sil Closs assina o coquetel de inauguração da mais nova unidade da Pimenta Dance, escola de dança, esportes e pilates da premiada bailarina Liviane Pimenta, nesta quinta-feira, 22, a partir das 19h, no Shopping Vitória. Além do Ballet Clássico com método da Royal Academy of Dance que tem a falecida Rainha Elisabeth como patrona, a Pimenta Dance conta com várias modalidades de dança, além de ter produtos exclusivos licenciados pela grife da renomada bailarina Ana Botafogo e Doutor Ballet.

Vem primavera!

A empresária Luciane Almeida recebe nesta quinta-feira (22) em sua multimarcas Clube Morena Rosa, no Shopping Vitória, a partir das 13 hs,  para celebrar a chegada da primavera. 

COQUETEL

Iramaya Bergami, Marilia Celin e João Bergami
Iramaya Bergami, Marilia Celin e João Bergami: em encontro de arquitetos e decoradores na Aleixo Netto Crédito: Cloves Louzada

GRAMMY LATINO

Prestes a chegar em Vitória, neste  sábado (24), Caetano Veloso foi indicado em duas categorias ao Grammy Latino: Melhor Canção em Língua Portuguesa (“Meu Coco”) e Melhor Álbum de MPB (“Meu Coco”). Em suas redes sociais, Caê comemorou e também postou um trecho da emocionante “Você Não Me Ensinou a Te Esquecer”.  Os vencedores do Grammy Latino serão anunciados no dia 17 de novembro, em Las Vegas.

INAUGURAÇÃO

O empresário Adriano Spessimilli recebeu o ator Duda Nagle e o empresário Domingos Neto, o Netão, para inauguração da unidade do açougue Bom Beef de Vitória
O empresário Adriano Spessimilli recebeu o ator Duda Nagle e o empresário Domingos Neto, o Netão, para inauguração da unidade do açougue Bom Beef de Vitória Crédito: Dudu Altoé/Divulgação

Prevenção ao Alzheimer

O Dia Mundial da Doença de Alzheimer é lembrado pela comunidade médica no dia 21/09 e visa aumentar a conscientização sobre o tema. O neurocirurgião Bruno Borlott destaca que há formas de reduzir a chance de desenvolvimento da doença, como cultivar boas noites de sono. “Durante o sono, nosso cérebro se renova, é feita uma verdadeira limpeza e restauração das suas funções, momento importante para que as memórias sejam fixadas. Além disso, tem se descoberto que distúrbios do sono possuem relação com a deposição de proteínas nocivas no cérebro, que estão envolvidas com o desenvolvimento do Alzheimer”, explica.

Palestra

O professor, consultor de inovação e empresário curitibano, Thiago Ayres, responsável por atuar no crescimento de organizações em mais de 20 países, que incluem Volvo, Renault, Kraft, Merck, CaseNewHolland, Telefonica, EBANX, estará em Vitória nesta quarta-feira (21) para palestrar no evento Fórum de Gestores de RH 2022, promovido pela ABRH-ES. Ayres falará sobre como as empresas vencedoras lideram o RH e conseguem crescer em tempos de incertezas.

Recuperação de créditos

O advogado especialista em Direito Penal e professor Rivelino Amaral fará palestra nesta quarta (21) na Acaps Trade Show. O profissional vai falar sobre o tema "Recuperação de créditos tributários" no auditório master a partir das 17 horas. A feira de negócios está acontecendo no Pavilhão de Carapina, na Serra e vai até o dia a próxima quinta (22).

QUERIDA DE RR

Lorena Cota, da Casa Graviola, aguardando o bebê Augusto
Lorena Cota: à espera do bebê Augusto Crédito: Divulgação

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