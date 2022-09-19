Valdecir Torezani lança novo empreendimento imobiliário na Serra

No dia 5 de outubro, às 19h, o Iate Clube do Espírito Santo abre suas portas para um evento muito especial: o Jantar Solidário Além Mar. Um time de 12 superchefs se reuniniu em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto, que ajuda mais de 190 crianças e seus familiares, da região de São Pedro, em Vitória. Entre os nomes confirmados estão Juarez Campos, do Oriundi, Bárbara Verzola, do Soeta e o chef Dunga, do Aquamarine. Toda a renda do jantar será revertida à fundação. “O social está na essência do Iate Clube, por isso é uma honra para nós se juntar a esses parceiros em uma causa tão importante”, afirma Fabiano Pereira, comodoro do ICES.