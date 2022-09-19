Valdecir Torezani lança novo empreendimento imobiliário na Serra

Querido de RR, o empresário Valdecir Torezani reuniu 250 pessoas para o lançamento do seu novo empreendimento imobiliário, o Capuba Ville, na sexta-feira (16), na Serra. A empresa promete ainda mais quatro lançamentos em 2022. O café da manhã foi assinado pelo Steffen Buffet. Confira quem passou por lá na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli

Segundo levantamento da Pnad, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), homens e mulheres negros ainda são minoria em cargos de liderança no Brasil. Os dados mostram que menos de 3% de mulheres e homens negros alcançam cargos de diretoria ou gerência no Brasil. O número chega a ser três vezes menor do que mulheres e homens brancos. Práticas de diversidade e inclusão no mercado de trabalho foram tema da X Semana de Administração da Ufes, realizada na última semana. A mesa-redonda sobre Gestão de Pessoas contou com a presença de Keila Martins, coordenadora nacional do Programa Respeito dá o tom, da Aegea. A companhia privada que é líder em saneamento no Brasil tem como meta ter 27% de negros e 45% de mulheres em cargos de liderança até o ano 2030.