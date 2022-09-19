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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Valdecir Torezani lança novo empreendimento imobiliário na Serra

Publicado em
19 set 2022 às 02:30
Valdecir Torezani, Silmara Pacieri Alvarenga, Wilson Alvarenga Jr. e Renata Zoppe
Valdecir Torezani, Silmara Pacieri Alvarenga, Wilson Alvarenga Jr. e Renata Zoppe: em manhã de lançamento imobiliário na Serra Crédito: Mônica Zorzanelli

Na Serra

Querido de RR, o  empresário Valdecir Torezani reuniu 250 pessoas para o lançamento do seu novo empreendimento imobiliário, o  Capuba Ville, na sexta-feira (16), na Serra. A empresa promete ainda mais quatro lançamentos em 2022.  O café da manhã foi assinado pelo Steffen Buffet. Confira quem passou por lá na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli

ANIVERSÁRIO

Patrícia, Ruy , Cora e Artur Benezath
Patrícia, Ruy, Cora e Artur Benezath: celebrando os 15 anos de Cora, no Lareira Up, em Vitória. A decoração foi de Janine Manhães e o DJ Emerson Vaz ferveu a pista Crédito: Débora Benaim

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Segundo levantamento da Pnad, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), homens e mulheres negros ainda são minoria em cargos de liderança no Brasil. Os dados mostram que menos de 3% de mulheres e homens negros alcançam cargos de diretoria ou gerência no Brasil. O número chega a ser três vezes menor do que mulheres e homens brancos. Práticas de diversidade e inclusão no mercado de trabalho foram tema da X Semana de Administração da Ufes, realizada na última semana. A mesa-redonda sobre Gestão de Pessoas contou com a presença de Keila Martins, coordenadora nacional do Programa Respeito dá o tom, da Aegea. A companhia privada que é líder em saneamento no Brasil tem como meta ter 27% de negros e 45% de mulheres em cargos de liderança até o ano 2030.

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Jantar solidário

No dia 5 de outubro, às 19h, o Iate Clube do Espírito Santo abre suas portas para um evento muito especial: o Jantar Solidário Além Mar. Um time de 12 superchefs se reuniniu em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto, que ajuda mais de 190 crianças e seus familiares, da região de São Pedro, em Vitória. Entre os nomes confirmados estão Juarez Campos, do Oriundi, Bárbara Verzola, do Soeta e o chef Dunga, do Aquamarine. Toda a renda do jantar será revertida à fundação. “O social está na essência do Iate Clube, por isso é uma honra para nós se juntar a esses parceiros em uma causa tão importante”, afirma Fabiano Pereira, comodoro do ICES.

Inauguração

José Carlos Rizk, presidente da OAB ES e Edmário Araújo, presidente da AESAT, confirmaram presença no coquetel de inauguração do Núcleo de Práticas Jurídicas, da faculdade Fabra, nesta quarta (21). Yuri Braian cuida de todos os detalhes dessa grande noite.

Curso online

A Esmages está com inscrições abertas até o dia 11 de outubro para o curso online Sentença Penal. As aulas serão ministradas pela professora e magistrada do TJES Graciela de Rezende Henriquez e acontecem nos meses de outubro e novembro.

Bate-papo sobre beleza

Os empresários Heriberto Barbosa e Bruno Ferrari recebem com coquetel um seleto grupo de clientes para bate-papo sobre beleza e cuidados com a pele, com a presença de Renata Henriques, especialista em skincare e maquiagem da Shiseido Brasil, na Fragance Import, no Shopping Vila Velha, de segunda, 19 a quarta, 21, das 13h30 às 19h30.

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