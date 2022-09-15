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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

HZ e Em Movimento celebram sucesso de audiência com festa em Vitória

Publicado em
15 set 2022 às 11:57
Equipes Em Movimento e HZ de A Gazeta
As equipes Em Movimento e HZ comemoram o sucesso de audiência com festa Crédito: Mônica Zorzanelli
A equipe que faz o Entretenimento da Rede Gazeta está em festa. Antes de completar um ano, o HZ, maior portal de entretenimento do Espírito Santo, chegou à marca de 2 milhões de acessos em agosto de 2022. E o Em Movimento, no ar na TV Gazeta,  cresceu em duração e audiência. Desde 16 de julho, o programa mais capixaba do mundo está no ar com 1 hora de duração, aos sábados,  e,  desde então, está com a audiência  36% maior.  Os dados mostram que o Em Movimento tem audiência  117% acima da emissora B e 247% acima da emissora C. 
Para celebrar o sucesso, as equipes do HZ e Em Movimento festejaram nesta quarta-feira, no Recanto Gastrobar, na Praia do Suá, em Vitória. O anfitrião do encontro foi o gerente de Entretenimento da Rede Gazeta, Cesinha Fernandes.  "Além de centenas de reportagens, videorreportagens, colunas com especialistas, cobertura de eventos e ascensão nas redes sociais , o HZ está com conteúdos em videocast, gravados no Fonte, Hub de inovação e Comunicação da Rede Gazeta", destaca Cesinha. 
Equipe HZ: Daniela Salgado, Erik Oakes, Cesinha Fernandes, Evelize Calmon, Gustavo Cheluje, Felipe Khoury, Renata Rasseli e Jéssica Coutinho
Equipe HZ: Daniela Salgado, Erik Oakes, Cesinha Fernandes, Evelize Calmon, Gustavo Cheluje, Felipe Khoury, Renata Rasseli e Jéssica Coutinho Crédito: Mônica Zorzanelli
O editor do HZ, Erik Oakes, também  comemora: "Em outubro vamos completar 1 ano de HZ, mas antes disso chegamos aos mais de 2 milhões de acessos e 1,5 milhão de usuários únicos, em agosto. Nossos novos colunistas também colaboraram para esse número, com conteúdos de sexo, filmes e moda, que sempre geram engajamento".
O site HZ também está consolidando sua marca em grandes eventos como o Carnaval de Vitória, o Buteco do Gusttavo Lima e o Festival MC. Neste final de semana, será a vez do Vital. 

EM MOVIMENTO

Equipe Em Movimento: Cesinha Fernandes, Bethãnia Miranda, Vitor Moreno, Matheus Majone, Elis Carvalho, Diego Araujo, Licia Maciel, Arthur Bigby
Equipe Em Movimento: Cesinha Fernandes, Bethãnia Miranda, Vitor Moreno, Matheus Majone, Elis Carvalho, Diego Araujo, Licia Maciel, e Arthur Bigby Crédito: Mônica Zorzanelli
O Em Movimento, além de aumento de duração e audiência, ganhou reforço para tratar do capixabismo, com  conteúdos exclusivos, curiosidades capixabas e gente que acontece no ES. Além dos conteúdos do trio de apresentadores Diego Araujo, Elis Carvalho e Luanna, o programa conta com reportagens de Felipe Khoury, do HZ,  e com o quadro "Me prove o contrário", com a  influenciadora Bryce Caniçali. Confira um pouco da festa do HZ e EM na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Festa das equipes HZ e Em Movimento

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