A Gazeta lança novo site de entretenimento, jovem e ousado: conheça o HZ

Entrou no ar, na manhã desta segunda-feira (25), o novo site de entretenimento de A Gazeta, o HZ (sacou o nome? Agá-zê!). Um espaço que reúne o que há de melhor no Espírito Santo para entretenimento, gastronomia, coluna social, fofoca dos artistas, gente bonita, famosa, programação... ufa! Tudo o que você precisa saber sobre o mundo pop e como se divertir, reunido em uma só página.
O novo "filhote" de A Gazeta nasce cheio de novidades, a começar pelo visual. Muitas cores, seções descoladas e linguagem diferenciada para falar de igual para igual com os internautas.
"Podemos garantir que é uma novidade que vai ter muito cor! Quebramos alguns padrões gráficos de A Gazeta, vai ter outras formas de apresentar o conteúdo e de navegar no site e vai ser muito mais colorido”, acrescenta o gerente de Entretenimento, Cesinha Fernandes.
E se você é daqueles que gostam de se atualizar pelo feed do Instagram, corre lá pra seguir o novo perfil: @hz.entrete. A página já está no ar e, pouco a pouco, a partir desta segunda, será possível conhecer as novidades de HZ.
"O site terá o que há de melhor de cultura, moda, famosos, turismo e gastronomia no Espírito Santo, de uma forma mais leve e divertida”, garante o editor Erik Oakes.
JINGLE PARA AGITAR VOCÊ
O novo espaço digital será uma vitrine para artistas, chefs, estilistas e celebridades capixabas. “A gente tem como base trazer mais leveza, fortalecer nossa cultura e atuar na autoestima do capixaba. HZ já nasce com esse objetivo e surge como um importante agente nessas conquistas”, pontua Cesinha Fernandes.
Se você ficar de ouvido atento, vai notar que o novo site está embalado em um jingle-chiclete daqueles que não saem da cabeça, nas vozes da cantora e compositora Gabriela Brown e do rapper Noventa. Os comerciais já estão rolando na telinha da TV Gazeta e, nas próximas semanas, uma série de ações de promoção de HZ vão tomar conta da cidade.
“A campanha transmite o que o site será: plural, diverso, movimentado, com cores e imagens que vão transportar os nossos internautas para o que há de melhor no entretenimento no Espírito Santo. Foi um processo de várias cabeças e mãos, muitas reuniões, com times de diferentes áreas da empresa. Estamos felizes com o resultado disso”, frisa o gerente de Comunicação e Relacionamento da Rede Gazeta, Leandro Neves.