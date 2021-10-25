A Gazeta lança novo site de entretenimento, jovem e ousado: conheça o HZ

HZ: novo site de entretenimento de A Gazeta estreia nesta segunda-feira (25) Crédito: A Gazeta

Eduardo Fachetti Ludson Nobre

Entrou no ar, na manhã desta segunda-feira (25), o novo site de entretenimento de A Gazeta, o HZ (sacou o nome? Agá-zê!). Um espaço que reúne o que há de melhor no Espírito Santo para entretenimento, gastronomia, coluna social, fofoca dos artistas, gente bonita, famosa, programação... ufa! Tudo o que você precisa saber sobre o mundo pop e como se divertir, reunido em uma só página.

O novo "filhote" de A Gazeta nasce cheio de novidades, a começar pelo visual. Muitas cores, seções descoladas e linguagem diferenciada para falar de igual para igual com os internautas.

"Podemos garantir que é uma novidade que vai ter muito cor! Quebramos alguns padrões gráficos de A Gazeta, vai ter outras formas de apresentar o conteúdo e de navegar no site e vai ser muito mais colorido”, acrescenta o gerente de Entretenimento, Cesinha Fernandes.

E se você é daqueles que gostam de se atualizar pelo feed do Instagram, corre lá pra seguir o novo perfil: @hz.entrete . A página já está no ar e, pouco a pouco, a partir desta segunda, será possível conhecer as novidades de HZ.

"O site terá o que há de melhor de cultura, moda, famosos, turismo e gastronomia no Espírito Santo, de uma forma mais leve e divertida”, garante o editor Erik Oakes.

JINGLE PARA AGITAR VOCÊ

O novo espaço digital será uma vitrine para artistas, chefs, estilistas e celebridades capixabas. “A gente tem como base trazer mais leveza, fortalecer nossa cultura e atuar na autoestima do capixaba. HZ já nasce com esse objetivo e surge como um importante agente nessas conquistas”, pontua Cesinha Fernandes.

Se você ficar de ouvido atento, vai notar que o novo site está embalado em um jingle-chiclete daqueles que não saem da cabeça, nas vozes da cantora e compositora Gabriela Brown e do rapper Noventa. Os comerciais já estão rolando na telinha da TV Gazeta e, nas próximas semanas, uma série de ações de promoção de HZ vão tomar conta da cidade.