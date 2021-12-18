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Em Movimento lança coleção de camisas que podem ser assistidas

Collab com marca capixaba Origens traz estampas interativas. Através de um QR Code no tecido, o telespectador é direcionado para reportagens do Em Movimento sobre o ponto turístico da camisa.
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 12:58

Programa Em Movimento lança camisas interativas com pontos turísticos do ES.
Programa Em Movimento lança camisas interativas com pontos turísticos do ES. Crédito: Divulgação/Origens
Para marcar os 20 anos no ar, o programa Em Movimento lança uma coleção de camisas interativas com pontos turísticos do Espírito Santo. São três estampas: o Buda gigante de Ibiraçu, a escadaria da Piedade, em Vitória, e símbolos que representam o município de Colatina.
A coleção comemorativa é uma collab com a capixaba Origens e estará disponível no site e lojas físicas da marca a partir do dia 25 de dezembro .
Além de carregar as estampas por aí, as pessoas também podem assistir ao programa através das camisas. Impresso no tecido vai um QR Code que direciona para a reportagem do Em Movimento sobre o ponto turístico da camisa, com a história do local, como chegar, depoimentos e belas imagens.
"Esse era um desejo antigo: deixar o capixaba ainda mais próximo do nosso programa. Queremos que as pessoas vistam, assistam e compartilhem o Espírito Santo com orgulho", contou o gerente de entretenimento da Rede Gazeta, Cesinha Fernandes.
As estampas são criação do designer André Nominando que trouxe colorido, movimento e regionalismo para cada uma das camisas. Segundo um dos fundadores da Origens, Igor Souza, a parceria com a marca Origens veio naturalmente, pois as duas marcas trabalham o capixabismo.
"Nós estampamos o Espírito Santo há 12 anos justamente pra mostrar para todo mundo tamanhas belezas que temos aqui e essa parceria com o Em Movimento se encaixa perfeitamente no nosso propósito", afirmou Igor Souza.
Programa Em Movimento lança camisas interativas com pontos turísticos do ES.
Programa Em Movimento lança camisas interativas com pontos turísticos do ES. Crédito: Divulgação/Origens
Programa Em Movimento lança camisas interativas com pontos turísticos do ES.
Programa Em Movimento lança camisas interativas com pontos turísticos do ES. Crédito: Divulgação/Origens

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