Em Movimento lança coleção de camisas que podem ser assistidas

Programa Em Movimento lança camisas interativas com pontos turísticos do ES. Crédito: Divulgação/Origens

Para marcar os 20 anos no ar, o programa Em Movimento lança uma coleção de camisas interativas com pontos turísticos do Espírito Santo. São três estampas: o Buda gigante de Ibiraçu, a escadaria da Piedade, em Vitória, e símbolos que representam o município de Colatina.

A coleção comemorativa é uma collab com a capixaba Origens e estará disponível no site e lojas físicas da marca a partir do dia 25 de dezembro .

Além de carregar as estampas por aí, as pessoas também podem assistir ao programa através das camisas. Impresso no tecido vai um QR Code que direciona para a reportagem do Em Movimento sobre o ponto turístico da camisa, com a história do local, como chegar, depoimentos e belas imagens.

"Esse era um desejo antigo: deixar o capixaba ainda mais próximo do nosso programa. Queremos que as pessoas vistam, assistam e compartilhem o Espírito Santo com orgulho", contou o gerente de entretenimento da Rede Gazeta, Cesinha Fernandes.

As estampas são criação do designer André Nominando que trouxe colorido, movimento e regionalismo para cada uma das camisas. Segundo um dos fundadores da Origens, Igor Souza, a parceria com a marca Origens veio naturalmente, pois as duas marcas trabalham o capixabismo.

"Nós estampamos o Espírito Santo há 12 anos justamente pra mostrar para todo mundo tamanhas belezas que temos aqui e essa parceria com o Em Movimento se encaixa perfeitamente no nosso propósito", afirmou Igor Souza.

Programa Em Movimento lança camisas interativas com pontos turísticos do ES. Crédito: Divulgação/Origens