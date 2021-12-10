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Família da cor azul

Pantone anuncia 'Very Peri' como cor de 2022

Segundo a empresa americana de consultoria de cores, a tonalidade na família do azul será a tendência do próximo ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 08:13

Pantone anuncia 'Very Peri' como cor de 2022
Pantone anuncia 'Very Peri' como cor de 2022 Crédito: Divulgação | Pantone
Tonalidade da família do azul, "Very Peri" será a cor de 2022, segundo a Pantone. O tradicional anúncio anual da empresa americana de consultoria de cores foi feito na última quarta-feira (28).
De acordo com Leatrice Eiseman, diretora exclusiva da Pantone, "a seleção da Very Peri traz uma nova perspectiva e visão da já confiável e amada família da cor azul, abrangendo as qualidades dos azuis, e, ao mesmo tempo, do tom vermelho-violeta. Very Peri mostra uma presença marcante, alegre e dinâmica que incentiva a criatividade corajosa e expressões imaginativas."
A empresa ainda afirma que a Very Peri vai "ajudar a abrir-nos para uma nova visão enquanto reescrevemos nossas vidas".
A tonalidade volta a ser tendência, já que foi destaque da marca em 2020 com o "classic blue". Em 2021, a Pantone apontou como tendência o cinza "ultimate gray" e amarelo "illuminating".
Com informações do G1

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