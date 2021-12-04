Vitrine de Natal: 60 sugestões de presentes para celebrar a data

Natal é tempo de celebrar. E, em 2021, será o momento de reunir a família, os amigos e as pessoas queridas para celebrar a vida. A data, claro, também é sinônimo de presentes. Não importa se você vai escolher uma lembrança ou um presentão para o amigo oculto, para seu amor, para os pais ou filho, o importante é presentear. Por isso, preparamos um guia de presentes, com preços a partir de R$ 55,00 que fará a noite de 24 de dezembro ainda mais especial. Aproveite!
A COR DO NATAL
O vermelho é a cor mais desejada para as festas de final de ano. Vale investir em roupas, acessórios e muito mais. Não tem erro!
- Camisa da Adidas, no Shop2gether. R$. 129,99
- Tênis New Balance 050. R$ 259,99
- Batom Rouge à Lèvres, da O.U.i. R$ 69,00
- Extra Rouge da Nina Ricci. R$ 399,00 (50ml)
- Óculos Burberry, na Óticas Paris. R$ 1.199,00
- Pulseira Leide Viero. R$ 248,90
- Bolsa de Mão Wristlet Coach. R$ 548,00
- Tênis Beat, da Mr. Cat. R$ 199,99
- Vestido Gabi Haight. R$ 598,00
- Batedeira Jolie Cadence. R$ 124,90
ANO DOURADO
O brilho promete tomar conta da sua noite de Natal. Por isso, escolha o presente e acerte em cheio neste estilo dourado.
- Espelho Orb Redondo, na Americanas. R$ 74,99
- Brincos Leque, de Andrea de Pinho. R$ 290,00
- Rasteirinha Havaianas You Floripa. R$ 99,99
- Brincos Iva produzido em ouro nobre 18k e quartzos rutilado, de Ivana Izoton. R$ 4.680,00
- Carteira da Avra Bags. R$ 560,00
- Caneca Touch, da Nespresso. R$ 120,00
- Argola Minimal, de Carolina Neves. R$ 7.990,00
- Make B. Palette de Sombras Melted Gold, de O Boticário. R$ 169,90
- Bolsa Hobo Cannage, da Capodarte. R$ 630,00
- Luminária de Mesa Kamilla, no WestWing. R$ 299,90
DIAS DE SOL
Já pintou verão... E nós fizemos uma seleção de peças para você fazer bonito na estação. Pode abusar das cores!
- Biquíni Borana. R$ 316,00
- Óculos Noa, da Colcci Eyewear. R$ 299,00
- Short Saia da Renner. R$ 79,90
- T-shirt Origens. R$ 129,90
- Balde de Praia Infantil, no Shoptime. R$ 48,00
- Saia Amabilis. R$ 238,00
- Camiseta Levis. R$ 189,90
- Short Barche. R$ 239,90
- Óculos Mormaii. R$ 299,00
- Sandália Débora Germani, na Luiza Goldschmidt. R$ 490,00
PARA QUEM ADORA CASA
- Pintura acrílica sobre tela "Dualidade”, de Milena Almeida. R$ 5.490,00 (88x96cm)
- Duplas Xícaras de Chá, de Rozana Fraga Cerâmica. R$ 125,00
- Vaso modelado em porcelana, de Hildete Caliman da Associação Criarte. R$ 430,00
- Pintura em nanquim, aquarela e acrílica sobre papel, de Caroline Valle para Parede Galeria. R$ 180,00 (Tamanho A5)
- Manta em macramê com tiras de couro, de Jacqueline Chiabay. R$ 1.980,00
- Peixe-sino em cerâmica, de Bianca Vidal. R$ 350,00
- Vela Aromática, da Tupperware. R$ 139,90
- Almofada Zé Carioca, na Camicado. R$ 69,99
- Caneca The Coffee Vitória. R$ 55,00
- Troféu Lugares Convento, de Vivian Chiabay. R$ 250,00
QUE BELEZA
A estação traz a brisa das novidades em perfumes femininos e masculinos que, além de cheiros ótimos, têm embalagens colecionáveis
- Sisterland Pink Raspberry, da Benetton. R$ 189,00
- Prada Luna Rossa Carbon Eau de Toilette, de Prada. R$ 469,00
- The Icon, de Antonio Banderas. R$ 199,90
- Lata Granado Folha Imperial, R$ 129,00
- Kit Ritual 3 passos Tea Tree, da The Body Shop. R$ 79,90
- Natura Essencial Palo Santo. R$ 124,90
- Invictus Victory, de Paco Rabanne. R$ 449,00
- Agua Fresca de Mimosa Coriandro, de Adolfo Dominguez. R$ 249,00
- Le Male On Board, de Jean Paul Gaultier. R$ 549,00
- Very Good Girl, de Carolina Herrera. R$ 379,00
PARA AS CRIANÇAS
Roupas e brinquedos para as crianças aproveitarem as férias e os dias de 2022. Elas vão adorar!
- T-shirt Calvin Klein. R$ 119,00
- Bolsa New Hiphurray, da Kipling. R$ 299,00
- Melissa. R$ 129,90
- Jogo Pula Pirata, da Estrela. R$ 99,99
- Barbie Sereia Brilhante, da Mattel. R$ 199,99
- Polo Reserva Mini. R$ 189,00
- Brinco Ouro Rosé, da Monte Carlo. R$ 1.160,00
- Tênis Converse Chuck Taylor All Star. R$ 169,90
- Dado Super Color, na Nuvem Sublimação. R$ 129,90
- Chinelo Flakes Power, da Kenner. R$ 89,90