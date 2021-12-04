Vitrine de Natal: 60 sugestões de presentes para celebrar a data

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva

Natal é tempo de celebrar. E, em 2021, será o momento de reunir a família, os amigos e as pessoas queridas para celebrar a vida. A data, claro, também é sinônimo de presentes. Não importa se você vai escolher uma lembrança ou um presentão para o amigo oculto, para seu amor, para os pais ou filho, o importante é presentear. Por isso, preparamos um guia de presentes, com preços a partir de R$ 55,00 que fará a noite de 24 de dezembro ainda mais especial. Aproveite!

A COR DO NATAL

O vermelho é a cor mais desejada para as festas de final de ano. Vale investir em roupas, acessórios e muito mais. Não tem erro!

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva

Camisa da Adidas, no Shop2gether. R$. 129,99 Tênis New Balance 050. R$ 259,99

Batom Rouge à Lèvres, da O.U.i. R$ 69,00 Extra Rouge da Nina Ricci. R$ 399,00 (50ml)

Óculos Burberry, na Óticas Paris. R$ 1.199,00 Pulseira Leide Viero. R$ 248,90

Bolsa de Mão Wristlet Coach. R$ 548,00

Tênis Beat, da Mr. Cat. R$ 199,99

Vestido Gabi Haight. R$ 598,00

Batedeira Jolie Cadence. R$ 124,90



ANO DOURADO

O brilho promete tomar conta da sua noite de Natal. Por isso, escolha o presente e acerte em cheio neste estilo dourado.

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva

Espelho Orb Redondo, na Americanas. R$ 74,99

Brincos Leque, de Andrea de Pinho. R$ 290,00

Rasteirinha Havaianas You Floripa. R$ 99,99

Brincos Iva produzido em ouro nobre 18k e quartzos rutilado, de Ivana Izoton. R$ 4.680,00

Carteira da Avra Bags. R$ 560,00 Caneca Touch, da Nespresso. R$ 120,00 Argola Minimal, de Carolina Neves. R$ 7.990,00

Make B. Palette de Sombras Melted Gold, de O Boticário. R$ 169,90

Bolsa Hobo Cannage, da Capodarte. R$ 630,00

Luminária de Mesa Kamilla, no WestWing. R$ 299,90



DIAS DE SOL

Já pintou verão... E nós fizemos uma seleção de peças para você fazer bonito na estação. Pode abusar das cores!

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva

Biquíni Borana. R$ 316,00 Óculos Noa, da Colcci Eyewear. R$ 299,00

Short Saia da Renner. R$ 79,90

T-shirt Origens. R$ 129,90 Balde de Praia Infantil, no Shoptime. R$ 48,00

Saia Amabilis. R$ 238,00

Camiseta Levis. R$ 189,90

Short Barche. R$ 239,90

Óculos Mormaii. R$ 299,00

Sandália Débora Germani, na Luiza Goldschmidt. R$ 490,00



PARA QUEM ADORA CASA

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva

Pintura acrílica sobre tela "Dualidade”, de Milena Almeida. R$ 5.490,00 (88x96cm)

Duplas Xícaras de Chá, de Rozana Fraga Cerâmica. R$ 125,00

Vaso modelado em porcelana, de Hildete Caliman da Associação Criarte. R$ 430,00

Pintura em nanquim, aquarela e acrílica sobre papel, de Caroline Valle para Parede Galeria. R$ 180,00 (Tamanho A5)

Manta em macramê com tiras de couro, de Jacqueline Chiabay. R$ 1.980,00

Peixe-sino em cerâmica, de Bianca Vidal. R$ 350,00

Vela Aromática, da Tupperware. R$ 139,90

Almofada Zé Carioca, na Camicado. R$ 69,99

Caneca The Coffee Vitória. R$ 55,00

Troféu Lugares Convento, de Vivian Chiabay. R$ 250,00



QUE BELEZA

A estação traz a brisa das novidades em perfumes femininos e masculinos que, além de cheiros ótimos, têm embalagens colecionáveis

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Sisterland Pink Raspberry, da Benetton. R$ 189,00 Prada Luna Rossa Carbon Eau de Toilette, de Prada. R$ 469,00

The Icon, de Antonio Banderas. R$ 199,90

Lata Granado Folha Imperial, R$ 129,00

Kit Ritual 3 passos Tea Tree, da The Body Shop. R$ 79,90

Natura Essencial Palo Santo. R$ 124,90

Invictus Victory, de Paco Rabanne. R$ 449,00

Agua Fresca de Mimosa Coriandro, de Adolfo Dominguez. R$ 249,00

Le Male On Board, de Jean Paul Gaultier. R$ 549,00

Very Good Girl, de Carolina Herrera. R$ 379,00



PARA AS CRIANÇAS

Roupas e brinquedos para as crianças aproveitarem as férias e os dias de 2022. Elas vão adorar!

Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva