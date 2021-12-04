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Vitrine de Natal: 60 sugestões de presentes para celebrar a data

Para ajudar você a optar pela melhor lembrança na data, selecionamos algumas dicas para todos os gostos e bolsos. É só escolher
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 08:25

Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
Natal é tempo de celebrar. E, em 2021, será o momento de reunir a família, os amigos e as pessoas queridas para celebrar a vida. A data, claro, também é sinônimo de presentes. Não importa se você vai escolher uma lembrança ou um presentão para o amigo oculto, para seu amor, para os pais ou filho, o importante é presentear. Por isso, preparamos um guia de presentes, com preços a partir de R$ 55,00 que fará a noite de 24 de dezembro ainda mais especial. Aproveite!

A COR DO NATAL

O vermelho é a cor mais desejada para as festas de final de ano. Vale investir em roupas, acessórios e muito mais. Não tem erro!
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Camisa da Adidas, no Shop2gether. R$. 129,99 
  2. Tênis New Balance 050. R$ 259,99
  3. Batom Rouge à Lèvres, da O.U.i. R$ 69,00
  4. Extra Rouge da Nina Ricci. R$ 399,00 (50ml)
  5. Óculos Burberry, na Óticas Paris. R$ 1.199,00
  6. Pulseira Leide Viero. R$ 248,90
  7. Bolsa de Mão Wristlet Coach. R$ 548,00
  8. Tênis Beat, da Mr. Cat. R$ 199,99
  9. Vestido Gabi Haight. R$ 598,00
  10. Batedeira Jolie Cadence. R$ 124,90

ANO DOURADO

O brilho promete tomar conta da sua noite de Natal. Por isso, escolha o presente e acerte em cheio neste estilo dourado.
Vitrine Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Espelho Orb Redondo, na Americanas. R$ 74,99
  2. Brincos Leque, de Andrea de Pinho. R$ 290,00
  3. Rasteirinha Havaianas You Floripa. R$ 99,99
  4. Brincos Iva produzido em ouro nobre 18k e quartzos rutilado, de Ivana Izoton. R$ 4.680,00
  5. Carteira da Avra Bags. R$ 560,00
  6. Caneca Touch, da Nespresso. R$ 120,00
  7. Argola Minimal, de Carolina Neves. R$ 7.990,00
  8. Make B. Palette de Sombras Melted Gold, de O Boticário. R$ 169,90
  9. Bolsa Hobo Cannage, da Capodarte. R$ 630,00
  10. Luminária de Mesa Kamilla, no WestWing. R$ 299,90

DIAS DE SOL

Já pintou verão... E nós fizemos uma seleção de peças para você fazer bonito na estação. Pode abusar das cores!
Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Biquíni Borana. R$ 316,00
  2. Óculos Noa, da Colcci Eyewear. R$ 299,00
  3. Short Saia da Renner. R$ 79,90
  4. T-shirt Origens. R$ 129,90
  5. Balde de Praia Infantil, no Shoptime. R$ 48,00
  6. Saia Amabilis. R$ 238,00
  7. Camiseta Levis. R$ 189,90
  8. Short Barche. R$ 239,90
  9. Óculos Mormaii. R$ 299,00
  10. Sandália Débora Germani, na Luiza Goldschmidt. R$ 490,00

PARA QUEM ADORA CASA

Vitrine de Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Pintura acrílica sobre tela "Dualidade”, de Milena Almeida. R$ 5.490,00 (88x96cm)
  2. Duplas Xícaras de Chá, de Rozana Fraga Cerâmica. R$ 125,00
  3. Vaso modelado em porcelana, de Hildete Caliman da Associação Criarte. R$ 430,00
  4. Pintura em nanquim, aquarela e acrílica sobre papel, de Caroline Valle para Parede Galeria. R$ 180,00 (Tamanho A5)
  5. Manta em macramê com tiras de couro, de Jacqueline Chiabay. R$ 1.980,00
  6. Peixe-sino em cerâmica, de Bianca Vidal. R$ 350,00
  7. Vela Aromática, da Tupperware. R$ 139,90
  8. Almofada Zé Carioca, na Camicado. R$ 69,99
  9. Caneca The Coffee Vitória. R$ 55,00
  10. Troféu Lugares Convento, de  Vivian Chiabay. R$ 250,00

QUE BELEZA

A estação traz a brisa das novidades em perfumes femininos e masculinos que, além de cheiros ótimos, têm embalagens colecionáveis
Vitrine Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Sisterland Pink Raspberry, da Benetton. R$ 189,00
  2. Prada Luna Rossa Carbon Eau de Toilette, de Prada. R$ 469,00
  3. The Icon, de Antonio Banderas. R$ 199,90
  4. Lata Granado Folha Imperial, R$ 129,00
  5. Kit Ritual 3 passos Tea Tree, da The Body Shop. R$ 79,90
  6. Natura Essencial Palo Santo. R$ 124,90
  7. Invictus Victory, de Paco Rabanne. R$ 449,00
  8. Agua Fresca de Mimosa Coriandro, de Adolfo Dominguez. R$ 249,00
  9. Le Male On Board, de Jean Paul Gaultier. R$ 549,00
  10. Very Good Girl, de Carolina Herrera. R$ 379,00

PARA AS CRIANÇAS

Roupas e brinquedos para as crianças aproveitarem as férias e os dias de 2022. Elas vão adorar!
Vitrine Natal
Uma seleção de produtos para presentear no Natal Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. T-shirt Calvin Klein. R$ 119,00
  2. Bolsa New Hiphurray, da Kipling. R$ 299,00
  3. Melissa. R$ 129,90
  4. Jogo Pula Pirata, da Estrela. R$ 99,99
  5. Barbie Sereia Brilhante, da Mattel. R$ 199,99
  6. Polo Reserva Mini. R$ 189,00
  7. Brinco Ouro Rosé, da Monte Carlo. R$ 1.160,00
  8.  Tênis Converse Chuck Taylor All Star. R$ 169,90
  9. Dado Super Color, na Nuvem Sublimação. R$ 129,90
  10. Chinelo Flakes Power, da Kenner. R$ 89,90

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