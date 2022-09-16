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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja os famosos que vão circular pelo Vital 2022

Publicado em
16 set 2022 às 02:30
Entrevista com o 2º colocado: Paulo André Camilo
Paulo André Camilo vai circular no Vital 2022 Crédito: Globo/João Cotta
Os ex-BBBs Paulo André Camilo, o PA, vice-campeão do programa em 2022,  Lucas, Bill, Sara e Gizelly Bicalho, vão circular pelo Vital 2022, que acontece nesta sexta-feira (16) e sábado (17), no Sambão do Povo. O cantor Silva e os atores Wolf Maia e Henri Castelli  também confirmaram presença na festa. Prometem ainda desfilar pelos camarotes da micareta capixaba a modelo trans Victoria Collen  e  os influenciadores Stefan Bays e Pedro Argueles. A cobertura completa do Vital será destaque no HZ, que terá um espaço no camarote Na Vista, e na coluna RR neste final de semana. 

INAUGURAÇÃO

Beatriz de Oliveira Santos, Penha Colodetti e Heliane Duarte
Beatriz de Oliveira Santos, a anfitriã Penha Colodetti e Heliane Duarte: na inauguração de  novo outlet, na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

Lançamento imobiliário

Rodrigo Almeida, presidente da Morar Construtora, comemora o lançamento do Vista Mata da Serra, novo condomínio da construtora na Região de Porto Canoa. Há anos a construtora contribui no desenvolvimento da Serra com empreendimentos residenciais e comerciais. O novo empreendimento será o 3º condomínio-clube residencial da Morar do município e promete movimentar ainda mais a região. “Tivemos um grande sucesso nos dois empreendimentos que lançamos em Porto Canoa. A região nos acolheu muito bem e estamos ansiosos para lançar mais um condomínio-clube no município da Serra”, disse o Presidente da Morar, Rodrigo Almeida.

Na Itália

O advogado Luiz Cláudio Allemand fará, em outubro, sua terceira palestra internacional do ano. Desta vez, ele se apresentará no Curso de Alta Formação, promovido pela Sapienza, classificada como a melhor universidade no mundo para estudos clássicos e considerada uma das melhores da Itália. O evento será realizado entre os dias 10 e 14, em parceria com a Escola Superior da Advocacia - ESA Nacional, e terá como tema central “Os Desafios do Constitucionalismo Digital Contemporâneo”. Allemand falará sobre o “Uso de Dados pelo Setor Público”, no dia 12.

Troféu capixaba em evento internacional

A designer capixaba Vivian Chiabay assina o troféu exclusivo criado para a premiação dos trabalhos técnicos selecionados como os melhores durante o Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos (CBMGA), que acontece em Vitória do dia 20 a 22 de setembro. Organizado pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman), o evento é o maior do setor na América Latina e será realizado no Centro de Convenções de Vitória. “Tendências e Desafios Mundiais da Gestão de Ativos” é o tema desta edição do Congresso, que vai reunir representantes de empresas de diferentes países.

QUERIDAS DE RR

Rosangela Lessa e Tia Penha
Rosangela Lessa e Tia Penha: em noite fashion na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

Debates

Um dos momentos mais ricos do 29º Festival de Cinema de Vitória são os debates com os realizadores dos filmes. Sempre às 10 horas, no hotel Golden Tulip Porto Vitória, o público tem a oportunidade de conversar com os diretores e produtores sobre as obras. De quarta (21) a sábado (24), serão realizados os encontros entre os realizadores e o público da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas. No sábado (24) também acontece o debate da 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas. Os bate-papos são mediados pelo jornalista e crítico Filippo Pitanga.

Novo açougue

Adriano Spessimilli recebe Domingos Neto, o Netão, empresário por trás da rede de açougues Bom Beef, para uma "churrascada" na manhã deste sábado (17), na Praia do Canto. A iniciativa é parte das ações de inauguração da primeira unidade em solo capixaba.

Bike e run

Neste sábado, (17), o casal Roberta e Marcio Mello, da farmácia de manipulação Pharmapele Vila Velha, participam do evento ‘Bike e Run’ promovido pelo professor Nei Robson. O evento acontece entre 9h e 12h, na academia Bodytech Praia da Costa, com 80 pessoas antenadas na saúde do corpo e que não abrem mão de movimentar o esqueleto. E especialmente para o evento, o casal de empresários vai promover uma degustação de um suplemento natural queridinho da marca em todo Brasil, o Moro Shape, rico em Morosil, que auxilia na perda de gordura localizada e redução da circunferência abdominal.

Ensaio fotográfico

Na próxima terça-feira (20), Dirceu Paigel recebe em seu salão mulheres especiais e as três madrinhas para a quinta edição do ensaio fotográfico “Você é Única”. O ensaio dedicado a pacientes que estão em tratamento contra o câncer de mama e mulheres que já venceram a doença será registrado pelas lentes da fotógrafa Tatiana Pezzin. Essa edição terá a presença da empresária Bianca Coutinho, da jornalista Andressa Missio, e da jogadora de vôlei capixaba, da seleção brasileira paralímpica, Luiza Fiorese. O menu será preparado pela Casa Graviola de Letícia Salgado.

MODA 

Marcia Tourinho e Giovanna Destri
Marcia Tourinho e Giovanna Destri: em coquetel fashion na Praia do Canto  Crédito: Léo Gurgel

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