Veja os famosos que vão circular pelo Vital 2022

Rodrigo Almeida, presidente da Morar Construtora, comemora o lançamento do Vista Mata da Serra, novo condomínio da construtora na Região de Porto Canoa. Há anos a construtora contribui no desenvolvimento da Serra com empreendimentos residenciais e comerciais. O novo empreendimento será o 3º condomínio-clube residencial da Morar do município e promete movimentar ainda mais a região. “Tivemos um grande sucesso nos dois empreendimentos que lançamos em Porto Canoa. A região nos acolheu muito bem e estamos ansiosos para lançar mais um condomínio-clube no município da Serra”, disse o Presidente da Morar, Rodrigo Almeida.