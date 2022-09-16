Veja os famosos que vão circular pelo Vital 2022

Neste sábado, (17), o casal Roberta e Marcio Mello, da farmácia de manipulação Pharmapele Vila Velha, participam do evento ‘Bike e Run’ promovido pelo professor Nei Robson. O evento acontece entre 9h e 12h, na academia Bodytech Praia da Costa, com 80 pessoas antenadas na saúde do corpo e que não abrem mão de movimentar o esqueleto. E especialmente para o evento, o casal de empresários vai promover uma degustação de um suplemento natural queridinho da marca em todo Brasil, o Moro Shape, rico em Morosil, que auxilia na perda de gordura localizada e redução da circunferência abdominal.