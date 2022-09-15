Vital 2022: de Psirico a Gabi Martins, camarotes prometem shows agitados

Faltando um dia para a folia do Vital 2022, os preparativos para a festa estão a mil. O Sambão do Povo já está praticamente pronto para receber mais de 20 mil foliões por dia, segundo a organização. O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. A promessa é de muito axé com shows de Léo Santana e Timabalada no primeiro dia de bloco, além de Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys no segundo. Além dos shows do bloco, os camarotes vão garantir parte da diversão com mais shows.