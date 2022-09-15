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Folia

Vital 2022: de Psirico a Gabi Martins, camarotes prometem shows agitados

Além dos shows no trio, espaços terão artistas nacionais e locais durante os dois dias de micareta; confira as atrações dos camarotes
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 11:56

Psirico, Banda Eva e Gabi Martins são atrações nos camarotes do Vital 2022
Psirico, Banda Eva e Gabi Martins são atrações nos camarotes do Vital 2022 Crédito: Divulgação
Faltando um dia para a folia do Vital 2022, os preparativos para a festa estão a mil. O Sambão do Povo já está praticamente pronto para receber mais de 20 mil foliões por dia, segundo a organização. O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. A promessa é de muito axé com shows de Léo Santana e Timabalada no primeiro dia de bloco, além de Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys no segundo. Além dos shows do bloco, os camarotes vão garantir parte da diversão com mais shows.
Se você ainda não decidiu qual camarote comprar para curtir com conforto a folia, HZ traz todas as atrações de cada espaço para você se decidir. Vale lembrar que ainda tem ingressos disponíveis para a compra (confira os valores aqui). Confira abaixo as atrações que vão do axé de Psirico ao sertanejo de Gabi Martins, passando pelo funk de Pocah e até eletrônico.

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CONFIRA AS ATRAÇÕES DOS CAMAROTES

  • Vix by Na Vista
  • Sexta (16): Banda Eva e André Lellis
  • Sábado (17): Tstinha, Lilian Lomeu, Flávia Mendonça e Alan Venturin

  • Camarote Woods
  • Sexta (16): Gabi Martins (Nacional), Breno e Bernardo, Glauco, Gisele Dario, Monia Lombardi, Alan Venturini e Alec
  • Sábado (17): Rômulo Aranttes, Felipe Fantin, Fernanda Pádua, Magno Pazetto e Sheep DJ

  • Camarote Gordinho
  • Sexta (16): Mumuzinho, Psirico e DJ
  • Sábado (17): Balada do Maycon, Samba Jr, Sué e DJ

  • Fervo by Zoe
  • Sexta (16): DJ Mathilda, DJ Heey Cat, Gabily, Pocah, DJ Karol Figueiredo, Baez
  • Sábado (17): DJ Thalisson, DJ Rafael Newbold, DJ Heey Cat, DJ Ricardo Goii, DJ Dani Marques, DJ Rick Braile, MC Danny, DJ Saul Felício

  • Sacada da Pink
  • Sexta (16): DJs Lukão, Milk (SP), Jotta F, Koreia, Vitor Keller
  • Sábado (17): DJs Koreia, Edin, Tom (SP), Pirate Snake (DF), Vitor Keller

  • Bloco do Bero
  • Sexta (16):Bero Costa, Locos, Ric Rulie, Gix, Isaque Gomes, Giselle Dario, Fabricio V
  • Sábado (17): Bero Costa, Matheus Alves, RV, JV de Vila Velha, Beleite, Cariello, Jotta F, Dan Calmon e Fabrício V

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