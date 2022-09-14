Vital: abadás começam a ser entregues nesta quarta (14); saiba local e horários

Fila para retirada dos abadás do Vital 2022, no Shopping Vitória Crédito: Ana Julia Teixeira/Assessoria de MKT da LP

Faltam dois dias para a maior micareta do Espírito Santo voltar para a avenida. O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. E a entrega dos abadás para o evento já começa a ser feita nesta quarta-feira (14). Eles podem ser retirados na loja do Vital, localizada no 1º piso, ao lado da Bodytech, de hoje a sábado (17).

O espaço já contava com movimento antes mesmo da abertura da loja, que acontece ao meio-dia. Para você se organizar, HZ traz os horários de funcionamento para a retirada dos abadás.

HORÁRIOS DE RETIRADA

Quarta (14) e quinta (15): das 12h às 20h

das 12h às 20h Sexta (16): das 12h às 17h



das 12h às 17h Sábado (17): a partir das 14h



O QUE É NECESSÁRIO PARA RETIRAR O ABADÁ DO VITAL?

Não precisa imprimir o seu ticket para retirar o abadá. A organização explica que é necessário apenas apresentar o QR Code digital na hora da retirada. Além disso, não é necessária a presença do dono do ingresso para se obter a pulseira e abadá. No caso, seu amigo ou parente pode fazer a retirada apenas apresentando o ingresso digital.

Vale lembrar que na sexta-feira (16) não terá uso de abadás. A organização vai disponibilizar pulseiras coloridas e a recomendação é de uso de camisetas brancas para formar um bloco único da paz. Neste dia, todos os camarotes terão direito a descer para o bloco.

No sábado (17), os seis camarotes (Vix Na Vista, Bero, Gordinho, Woods, Fervo by Zoe e Barlavento), a sacada da Pink Elephant e o Bloco Vital terão abadás distintos, delimitando o espaço de cada um. Neste dia, os frequentadores dos camarotes não poderão descer para o bloco. Para fazer uso de um determinado camarote mais o bloco, será necessária a compra de um combo para o acesso aos dois espaços.

Confira abaixo as cores dos abadás:

Amarelo: Bloco Vital

Bloco Vital Roxo: @camarotevix by @vamosnavista



@camarotevix by @vamosnavista Azul Claro: Camarote @blocodobero



Camarote @blocodobero Vermelho escuro: Camarote @gordinhonovital



Camarote @gordinhonovital Azul escuro: Camarote @woods.vix



Camarote @woods.vix Verde escuro: @camarotefervo by @zoe.vix



@camarotefervo by @zoe.vix Lilás: Sacada da @pinkelephantvix



Sacada da @pinkelephantvix Verde limão: Camarote @barlaventovix



INGRESSOS AINDA DISPONÍVEIS

Se você ainda não comprou seus ingressos, dá tempo de garantir. O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. A promessa é de muito axé com shows de Léo Santana e Timabalada no primeiro dia, além de Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys no segundo.

Os camarotes também terão atrações exclusivas como Banda Eva (Vix Na Vista), Psirico e Mumuzinho (Gordinho), Pocah (Fervo by Zoe), Gabi Martins (Woods), entre outros. Inclusive, HZ terá um espaço exclusivo no camarote Vix Na Vista.

INGRESSOS SOLIDÁRIOS

A organização disponibilizou mil ingressos solidários para serem distribuídos para as comunidades do entorno curtirem a folia. A Prefeitura de Vitória realizou os cadastros nesta terça-feira (13), no site https://sistemas.vitoria.es.gov.br/vital2022/ e os ingressos acabaram em pouco tempo.