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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Dorion e Tatiana Soares curtem férias no verão europeu; veja fotos

Publicado em
23 set 2022 às 02:30
Dorion e Tatiana Soares
Dorion e Tatiana Soares:  no Estreito de Gibraltar Crédito: Divulgação

Eurosummer

Queridos de RR, Dorion e Tatiana Soares aproveitaram os dias de sol do verão europeu para curtir um período de férias com a filha Yohana, que faz mestrado em arquitetura e reside em Barcelona. A família percorreu cidades históricas e riquíssimas em cultura, e depois seguiram para belas e exclusivas praias na região da Costa Brava. No roteiro estão cidades como Sevilha, Granada, Málaga, Cádiz, o Estreito de Gibraltar e a belíssima Marbella. De lá escolheram o histórico balneário de Begur para aproveitarem as lindas e paradisíacas praias da região. Playa Fonda, Playa Sa Riera, Playa Brava estão entre elas, com um cenário de tirar o fôlego. O joalheiro, ainda estava na Europa quando recebeu um convite para falar sobre a alta joalheria e mercado de luxo em Salvador. Foi um evento exclusivo que reuniu artistas, influenciadores do universo da joalheria e socialites. O encontro aconteceu na Galeria Armando CR, onde o designer teve a oportunidade de apresentar criações atemporais e com design moderno.

ACAPS TRADE SHOW

Sincades Tech

Fabiano Moura, gerente executivo de TI na Autoglass e Abdo Filho, colunista de Economia de A Gazeta, fazem parte do evento de lançamento do Sincades Tech, que acontece nas instalações do Mov.ie, o Hub FAESA de conexão com o mercado, nesta sexta-feira (23), às 8h30, para convidados. O Talk Show irá apresentar um case de sucesso de inovação no setor atacadista e distribuidor e apresentar aos representantes da academia e do mercado o Sincades Tech, um projeto inédito no Brasil. Desenvolvido por meio de uma parceria firmada entre a FAESA e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades), essa é a primeira iniciativa de inovação aberta setorial focada no setor atacadista e distribuidor do país, e vai impulsionar a pesquisa científica e a busca de soluções inovadoras, visando o desenvolvimento de novos processos, produtos, serviços e modelos de negócio para o segmento.

Fashion Day

Hinglyd Fonseca convida para o lançamento da nova coleção "Cruise", na Açúcar Moreno, neste sábado (24). 

Viva, Dapaz!

Querida de RR, Dapaz Romano convida para coquetel de celebração do seu aniversário, nesta segunda (26), no Hotel Ilha do Boi. 

Frescor praiano

Pés na areia e tendências da indústria de arquitetura e decoração ganham uma leitura contemporânea no projeto de interiores de Vivyan Modesto para o Beach Clube da CASACOR 2022. O ambiente foi idealizado para recepções e eventos badalados para quem quer relaxar e confraternizar, a poucos passos do mar. A paleta em tons de cinza, da natureza e pontos coloridos dos estofados e da imponente estrutura metálica violeta do lounge à beira mar, asseguram uma atmosfera de frescor, modernidade e alegria ao espaço.

OUTUBRO ROSA

Fabíola de Paula e Dirceu Paigel
Fabíola de Paula e Dirceu Paigel: um clique para o ensaio "Você é Única", em homenagem ao Outubro Rosa 2022 Crédito: Tati Pezzin

Consumo consciente

As sócias Andrea Munhos, Bruna Strauch e Luiza de Podestá lançam o projeto Reuse Flossy, com foco no consumo sustentável e na disseminação de consciência ambiental entre os pequenos clientes da marca capixaba de enxoval infantil. “Peças de segunda mão da marca em bom estado serão divulgadas no instagram da Reuse Flossy, para serem adquiridas por outras mamães, ampliando a circulação do que já não é mais usado pelos pequenos. Mas também destinaremos parte para instituições de caridades parceiras”, explica Andrea

E-music

A Pink Elephant lança seu mais novo projeto, a Stereo Pink, dedicado aos amantes da música eletrônica, nesta sexta-feira (23), a partir das 23 horas. A label traz em sua primeira edição dois dos melhores Djs nacionalmente reconhecidos da cena eletrônica: a dupla Fancy Inc, formada por Matheus Rodrigues e Adriano Dub, com mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify, e Kiko Franco, autor de “Love Tonight (Remix)” escolhido como o hino de verão de 2021 pela BBC RADIO 1. 

Parabéns pra você!

Libriana querida de RR, Fernanda Prates comemora aniversário com festa only for girls na quinta-feira (29), na Casa Lounge, na Praia do Canto. 

Aloha!

Pedro Kretli e Emílio Caiado convidam para o Batismo Carapebus VA'A, neste sábado (24), na Praia de Carapebus, na Serra. O clube de canoa havaiana, que vai vai divulgar o esporte, tem apoio da ArcelorMittal. 

ANIVERSÁRIO

Maria Gabriela com os irmãos João Antônio, José Guilherme, Jacymar Filho e a mãe Cláudia Capato
A aniversariante Maria Gabriela com os irmãos João Antônio, José Guilherme, Jacymar Filho e a mãe Cláudia Capato: celebrando 15 anos no Maison Rosee Loft, em Vitória Crédito: Divulgação

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