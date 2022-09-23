Dorion e Tatiana Soares curtem férias no verão europeu; veja fotos

Queridos de RR, Dorion e Tatiana Soares aproveitaram os dias de sol do verão europeu para curtir um período de férias com a filha Yohana, que faz mestrado em arquitetura e reside em Barcelona. A família percorreu cidades históricas e riquíssimas em cultura, e depois seguiram para belas e exclusivas praias na região da Costa Brava. No roteiro estão cidades como Sevilha, Granada, Málaga, Cádiz, o Estreito de Gibraltar e a belíssima Marbella. De lá escolheram o histórico balneário de Begur para aproveitarem as lindas e paradisíacas praias da região. Playa Fonda, Playa Sa Riera, Playa Brava estão entre elas, com um cenário de tirar o fôlego. O joalheiro, ainda estava na Europa quando recebeu um convite para falar sobre a alta joalheria e mercado de luxo em Salvador. Foi um evento exclusivo que reuniu artistas, influenciadores do universo da joalheria e socialites. O encontro aconteceu na Galeria Armando CR, onde o designer teve a oportunidade de apresentar criações atemporais e com design moderno.