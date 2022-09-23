Dorion e Tatiana Soares curtem férias no verão europeu; veja fotos

Fabiano Moura, gerente executivo de TI na Autoglass e Abdo Filho, colunista de Economia de A Gazeta, fazem parte do evento de lançamento do Sincades Tech, que acontece nas instalações do Mov.ie, o Hub FAESA de conexão com o mercado, nesta sexta-feira (23), às 8h30, para convidados. O Talk Show irá apresentar um case de sucesso de inovação no setor atacadista e distribuidor e apresentar aos representantes da academia e do mercado o Sincades Tech, um projeto inédito no Brasil. Desenvolvido por meio de uma parceria firmada entre a FAESA e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades), essa é a primeira iniciativa de inovação aberta setorial focada no setor atacadista e distribuidor do país, e vai impulsionar a pesquisa científica e a busca de soluções inovadoras, visando o desenvolvimento de novos processos, produtos, serviços e modelos de negócio para o segmento.