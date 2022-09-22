Caetano Veloso chega ao ES com a turnê "Meu Coco" no sábado (24)

Não sei muito bem o que dizem os sertanejos, que, aliás, fazem muitos shows financiados por prefeituras. Eu pessoalmente não uso a Lei Rouanet. Os investimentos do Estado em cultura são importantes, cultura não é falta-do-que-fazer. Cultura gera dinheiro direta e indiretamente, tem papel importante na economia, embora sua importância nasça da contribuição para a formação de uma mentalidade coletiva. A Rouanet tem sido, desde cedo, usada para os donos da grana propagandearem-se e diminuírem seus impostos - nem sempre atendendo ao surgimento ou encorajamento de artistas novos, mas agarrando-se a sucessos óbvios e mesmo à importação de êxitos da Broadway. Dito isso, acho suspeita e desinformada a demonização da Lei criada no governo Collor. Querem desvalorizar a criação cultural e fingir que o atual governo federal é mais honesto do que ela. O que está enormemente longe de ser verdade.