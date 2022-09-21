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P12 anuncia programação e venda de ingressos do Verão 2023

Nomes como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Bell Marques, KVSH e Thiaguinho estão confirmados
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 18:56

Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima estão garantidos no Verão 2023 do P12 Guarapari
Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima estão garantidos no Verão 2023 do P12 Guarapari Crédito: Divulgação
Como HZ adiantou em julho, a programação de réveillon e verão 2023 será quente no P12 Guarapari. A casa iniciou a venda de ingressos e modificou a data de uma das atrações divulgadas por um dos parceiros ao HZ, além de divulgar muitas novas. Dos 19 artistas anunciados no Instagram do beach club, Ivete Sangalo, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano, KVSH, Léo Santana, Bhaskar, Bell Marques, Wesley Safadão, Silva e até Gusttavo Lima estão no line up da temporada mais quente do ano.
Serão, praticamente, duas atrações nacionais por dia, além das locais. Podendo alguns dias chegar a três shows nacionais numa noite só.
No caso da mudança na programação, ela acontece no pré-réveillon, que vai abrir a casa no dia 30 de dezembro. Ao invés de Wesley Safadão, como anunciado em julho, Gusttavo Lima e Bhaskar serão as atrações da festa. Mas Safadão não fica de fora. O cantor terá uma data mais a frente, que ainda está sendo definida pela casa.
O réveillon segue com Zé Neto e Cristiano, que vão ganhar apoio de KVSH, no dia 31. Vale destacar que, neste ano, o réveillon será open bar e open food.
A programação do dia 1º de janeiro também segue, como esperado, com Thiaguinho comandando a festa Pé Nareia. Filipe Ret foi anunciado como o segundo artista da noite, que ainda terá uma atração especial a ser divulgada em breve.
No dia 8, como anunciado pela colunista Renata Rasseli, Ivete Sangalo e Silva farão uma grande apresentação para o público.
Estas são as únicas atrações com datas definidas. As outras devem ser anunciadas em breve pela organização. Nesta quinta-feira (21), um dos sócios entrou em contato com HZ e anunciou mais três nomes que vão compor a programação: Marcinho Sensação, Mari Fernandez e Zé Vaqueiro.
Segundo a organização, este será um dos melhores verões já realizados na Cidade Saúde. O motivo é o aumento das parcerias, como o Fred Rezende, que vai trazer os grandes DJs, como Vintage e KVSH; o Márcio, da Aquarius, trazendo o Thiaguinho e o Filipe Ret; e a Lilian Moussalem, com o Leo Santana e outras atrações do axé.
A casa terá até nova decoração para receber os capixabas e turistas. Os sócios trabalham com projetos de cenografia diferentes, além de mudanças no palco e instalação de vários pontos instagramáveis.
Animou para curtir? Então se liga abaixo na lista de atrações divulgadas até o momento e os shows com vendas já iniciadas.

ARTISTAS DIVULGADOS

  • Bell Marques
  • Bhaskar (mais detalhes abaixo)
  • Cat Dealers
  • Chemical Surf
  • Filipe Ret (mais detalhes abaixo)
  • Gusttavo Lima (mais detalhes abaixo)
  • Ivete Sangalo (mais detalhes abaixo)
  • João Gomes
  • Jorge e Mateus
  • KVSH (mais detalhes abaixo)
  • Leo Santana
  • Mochakk
  • Silva (mais detalhes abaixo)
  • Tarcísio do Acordeon
  • Thiaguinho (mais detalhes abaixo)
  • Vintage Culture
  • Vitor Fernandes
  • Wesley Safadão
  • Zé Neto e Cristiano (mais detalhes abaixo)

SHOWS COM VENDAS INICIADAS

Correção

21/09/2022 - 9:05
A matéria trazia o nome da dupla João Neto e Frederico como atrações do P12 Guarapari no Verão 2023, porém o correto é a dupla Zé Neto e Cristiano. A matéria foi corrigida

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