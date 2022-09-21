P12 anuncia programação e venda de ingressos do Verão 2023

Wesley Safadão, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima estão garantidos no Verão 2023 do P12 Guarapari Crédito: Divulgação

Como HZ adiantou em julho, a programação de réveillon e verão 2023 será quente no P12 Guarapari . A casa iniciou a venda de ingressos e modificou a data de uma das atrações divulgadas por um dos parceiros ao HZ, além de divulgar muitas novas. Dos 19 artistas anunciados no Instagram do beach club, Ivete Sangalo, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano, KVSH, Léo Santana, Bhaskar, Bell Marques, Wesley Safadão, Silva e até Gusttavo Lima estão no line up da temporada mais quente do ano.

Serão, praticamente, duas atrações nacionais por dia, além das locais. Podendo alguns dias chegar a três shows nacionais numa noite só.

No caso da mudança na programação, ela acontece no pré-réveillon, que vai abrir a casa no dia 30 de dezembro. Ao invés de Wesley Safadão, como anunciado em julho, Gusttavo Lima e Bhaskar serão as atrações da festa. Mas Safadão não fica de fora. O cantor terá uma data mais a frente, que ainda está sendo definida pela casa.

O réveillon segue com Zé Neto e Cristiano, que vão ganhar apoio de KVSH, no dia 31. Vale destacar que, neste ano, o réveillon será open bar e open food.

A programação do dia 1º de janeiro também segue, como esperado, com Thiaguinho comandando a festa Pé Nareia. Filipe Ret foi anunciado como o segundo artista da noite, que ainda terá uma atração especial a ser divulgada em breve.

Estas são as únicas atrações com datas definidas. As outras devem ser anunciadas em breve pela organização. Nesta quinta-feira (21), um dos sócios entrou em contato com HZ e anunciou mais três nomes que vão compor a programação: Marcinho Sensação, Mari Fernandez e Zé Vaqueiro.

Segundo a organização, este será um dos melhores verões já realizados na Cidade Saúde. O motivo é o aumento das parcerias, como o Fred Rezende, que vai trazer os grandes DJs, como Vintage e KVSH; o Márcio, da Aquarius, trazendo o Thiaguinho e o Filipe Ret; e a Lilian Moussalem, com o Leo Santana e outras atrações do axé.

A casa terá até nova decoração para receber os capixabas e turistas. Os sócios trabalham com projetos de cenografia diferentes, além de mudanças no palco e instalação de vários pontos instagramáveis.

Animou para curtir? Então se liga abaixo na lista de atrações divulgadas até o momento e os shows com vendas já iniciadas.

ARTISTAS DIVULGADOS

Bell Marques

Bhaskar (mais detalhes abaixo)



Cat Dealers



Chemical Surf



Filipe Ret (mais detalhes abaixo)



Gusttavo Lima (mais detalhes abaixo)



Ivete Sangalo (mais detalhes abaixo)



João Gomes



Jorge e Mateus



KVSH (mais detalhes abaixo)



Leo Santana



Mochakk



Silva (mais detalhes abaixo)



Tarcísio do Acordeon



Thiaguinho (mais detalhes abaixo)



Vintage Culture



Vitor Fernandes



Wesley Safadão



Zé Neto e Cristiano (mais detalhes abaixo)



SHOWS COM VENDAS INICIADAS

DIA 30/12: Pré-Réveillon

Com Gusttavo Lima e Bhaskar



Vendas em breve





DIA 31/12: Réveillon P12



Com Zé Neto & Cristiano e KVSH



Ingressos: R$ 400 (1º lote) - com open bar e open food



À venda no site Lebillet.com.br





DIA 01/01: Pé Nareia



Com Thiguinho e Filipe Ret



Ingressos: R$ 240 (inteira/3º lote) e R$ 120 (meia/3º lote)



À venda no site Lebillet.com.br





DIA 08/01: Sunset



Com Ivete Sangalo e Silva



Ingressos: R$ 220 (inteira/1º lote) e R$ 110 (meia/1º lote)



À venda no site Lebillet.com.br

